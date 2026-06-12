Kulcsár Edina meglepő vallomása: „Már egy ideje nincs semmi segítségem”

Akárhányszor kérdezz-feleleket tart Kulcsár Edina a közösségi oldalán, a követőit szinte mindig ugyanaz érdekli a legjobban: hogyan működik a mindennapi élet náluk ennyi gyerkőccel? Az egykori szépségkirálynő most ismét őszintén mesélt arról, hogyan szervezi a hétköznapokat, hogyan alszanak a gyerekek, és hogyan tudja megoldani, hogy egy ekkora család mellett a ház is rendben maradjon.
Kulcsár Edina és férje, G.w.M két közös gyermeket nevelnek, emellett mindkettejüknek két-két gyereke született korábbi kapcsolatából, így összesen hat gyerek mindennapjait kell összehangolniuk – ami valljuk be, már önmagában is komoly logisztikai feladat. Az viszont, hogy emellett még egyedül is vezeti Kulcsár Edina a háztartást, felér egy szupererővel. A követők egyik kérdése ugyanis az volt, van-e segítsége a háztartásban.
„Már egy ideje nincs semmi segítségem. Igazából folyamatosan dolgozom magamon, hogy rendszert tudjak vinni az életem minden területére, mert rájöttem, hogy csak így működik. A gyerekek szobáját pont tegnap tettem rendbe. Úgy 5 órába telt. Ha esznek, utána azonnal felseprek, felmosok, letakarítom az asztalt, konyhát állandóan takarítom, folyamatosan mosok, pakolok. Eddig ez vált be a legjobban, hogy kb. sose ülök le!” – fogalmazott Kulcsár Edina Instagram-oldalán.
A válaszából jól látszik, hogy náluk a rend nem egy egyszeri nagytakarítás eredménye, hanem folyamatos munka – és úgy tűnik, Kulcsár Edina gyerekei kapcsán a rendszerességre esküszik.
Persze sokakat az is érdekelt, hogyan zajlik az esti rutin egy ekkora családban. Az édesanya azt is elárulta, hogy jelenleg két gyerekszobával működik a rendszer: a négy nagyobb gyerek együtt alszik, míg a kisebbek külön szobát kaptak.
„Jelenleg 2 gyerekszoba van. A nagyok négyen egy szobában és külön a kicsik. Kicsik 8-kor fekszenek, ha minden számításom bejön, a nagyok fél 9-9 körül. Kicsiknek énekelek, ringatom őket. A nagyoknak pedig szigorúan mesélek. Néha elég egy mese, de van, hogy 3 is kevés. Viszont 10-ből 9-szer Dion nálam köt ki, Amara pedig 10-ből 6-szor.”
És mintha ez még nem lenne elég szervezést igénylő feladat, szeptembertől újabb kihívás vár rájuk. Kulcsár Edina nagyobbik lánya, Nina ugyanis iskolás lesz, míg a kisebbik ősszel kezdi az ovit. Ráadásul Nina nem abba a suliba megy, ahova a nagytesói járnak.
Másik suliba megy Nina, ami egy hosszú történet. Szóval szeptembertől 6 gyerek 6 különböző intézménybe fog járni, mert ugye Amara is megy az oviba.
Hat gyerek, hat különböző helyszín, esti mesék, folyamatos pakolás és egy állandóan pörgő háztartás – Kulcsár Edina nem ismer lehetetlent, és azt sem bánja, ha egy percre sem tud leülni, hiszen az a rengeteg szeretet, amit a gyerekektől kap, mindent megér.
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