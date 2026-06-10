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Kulcsár Edinát a skizofrén énje terrorizálja: "Nem bírom tovább!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors életmódválás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 18:35
motivációKulcsár Edina
Szigorú étrendet és edzéstervet betartani nem könnyű. Éppen ezért jön jól egy olyan személy, aki ránk pirít, ha megszegjük a szabályokat. Kulcsár Edina pedig saját magát választotta ennek a személynek, és most megmutatta, hogy mi zajlik a fejében egy átlagos napon.
Bors
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Kulcsár Edina betekintést engedett a fejébe – és nem akármilyen dolgok zajlanak ott! Az egykori szépségkirálynő egy humoros TikTok-videóban mutatta meg követőinek, hogyan harcol nap mint nap a kísértésekkel, és milyen az, amikor a saját alteregója próbálja visszaterelni a helyes útra. A négygyermekes édesanya az utóbbi időben látványos életmódváltásba kezdett, amelynek része a rendszeres mozgás és a tudatosabb táplálkozás is. Mint kiderült, ehhez olykor komoly belső csatákat kell megvívnia – legalábbis erről árulkodik legújabb videója.

Kulcsár Edina és G.w.M egy sajtótájékoztatón
Kulcsár Edina férje nagyon büszke a felesége elért eredményeire (Fotó: Mediaworks Archív)

Kulcsár Edina kisfia nyújtotta az akadályt

A felvétel első jelenetében kisfia éppen chipset majszol, majd kedvesen megkínálja az édesanyját. Kulcsár Edina örömmel nyúlna a finomságért, ám ekkor felbukkan a saját maga által csak „skizo énnek” nevezett alteregó, amely azonnal közbelép.

A videó szerint ez a belső hang egyetlen pillanatra sem hagyja lankadni az egykori szépségkirálynőt. Miután sikeresen ellenáll a chipsnek, Edina a hűtő felé veszi az irányt. Ott azonban újabb kihívás vár rá: a polcok tele vannak csábító édességekkel és finomságokkal. A kísértés nagy, de az alteregó még gyorsabb. Mielőtt Edina bármelyik édességért nyúlhatna, a másik énje ismét megállítja, és emlékezteti arra, hogy miért is kezdett bele az életmódváltásba.

A nehezén azonban még korántsem volt túl. Később kényelmesen letelepedett a televízió elé, hogy egy kicsit pihenjen, ám a belső edzője ezt sem nézte jó szemmel.

Emeld meg magad, és indulj edzeni

– utasította Edina alteregója a videóban.

Edina ezúttal is engedelmeskedett, és nekilátott a mozgásnak. Ám a szigorú belső hang ekkor sem hagyta békén. Folyamatosan figyelte a teljesítményét, javította a mozdulatait, és arra is figyelmeztette, hogy emelje magasabbra a térdét, illetve pontosabban végezze a gyakorlatokat. 

Kulcsár Edina és G.w.M
Kulcsár Edina és G.w.M is életmódot váltott az utóbbi időben (Fotó: Mediaworks archív)

Kulcsár Edina életmódváltása szigorú motivátorral sikerült

Az edzés előrehaladtával Edinán egyre inkább látszott a fáradtság. Egy ponton már úgy érezte, elfogyott minden ereje.

„Nem bírom tovább” – mondta kimerülten.

A másik énje azonban hajthatatlan maradt, és arra ösztönözte, hogy folytassa tovább. Edina végül összeszorította a fogát, és hősiesen befejezte az edzést. A videó végén láthatóan elégedett volt magával, és úgy tűnt, a szigorú alteregója is elismerte a teljesítményét.

„Na, látod, így kell ezt” – jelentette ki elégedetten.

A humoros videóval Edina sok követőjénél betalált, hiszen rengetegen magukra ismertek benne. Ki ne élte volna már át azt a pillanatot, amikor a kanapé, egy zacskó chips vagy egy szelet csokoládé sokkal csábítóbbnak tűnik, mint az edzőcipő? Kulcsár Edina azonban megmutatta, hogy néha a legnagyobb ellenfél és a legnagyobb motivátor is ugyanaz a személy: saját magunk.

@edinakulcsar_official A videó, ami tökéletesen bemutatja, mi zajlik a fejemben! 😅🫣 Hirdetés @Barackcsapat - Fodor Réka 🍑 ♬ eredeti hang - Kulcsár Edina

 

 

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