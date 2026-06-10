Kulcsár Edinát a skizofrén énje terrorizálja: "Nem bírom tovább!"

Kulcsár Edina betekintést engedett a fejébe – és nem akármilyen dolgok zajlanak ott! Az egykori szépségkirálynő egy humoros TikTok-videóban mutatta meg követőinek, hogyan harcol nap mint nap a kísértésekkel, és milyen az, amikor a saját alteregója próbálja visszaterelni a helyes útra. A négygyermekes édesanya az utóbbi időben látványos életmódváltásba kezdett, amelynek része a rendszeres mozgás és a tudatosabb táplálkozás is. Mint kiderült, ehhez olykor komoly belső csatákat kell megvívnia – legalábbis erről árulkodik legújabb videója.
A felvétel első jelenetében kisfia éppen chipset majszol, majd kedvesen megkínálja az édesanyját. Kulcsár Edina örömmel nyúlna a finomságért, ám ekkor felbukkan a saját maga által csak „skizo énnek” nevezett alteregó, amely azonnal közbelép.
A videó szerint ez a belső hang egyetlen pillanatra sem hagyja lankadni az egykori szépségkirálynőt. Miután sikeresen ellenáll a chipsnek, Edina a hűtő felé veszi az irányt. Ott azonban újabb kihívás vár rá: a polcok tele vannak csábító édességekkel és finomságokkal. A kísértés nagy, de az alteregó még gyorsabb. Mielőtt Edina bármelyik édességért nyúlhatna, a másik énje ismét megállítja, és emlékezteti arra, hogy miért is kezdett bele az életmódváltásba.
A nehezén azonban még korántsem volt túl. Később kényelmesen letelepedett a televízió elé, hogy egy kicsit pihenjen, ám a belső edzője ezt sem nézte jó szemmel.
Emeld meg magad, és indulj edzeni
– utasította Edina alteregója a videóban.
Edina ezúttal is engedelmeskedett, és nekilátott a mozgásnak. Ám a szigorú belső hang ekkor sem hagyta békén. Folyamatosan figyelte a teljesítményét, javította a mozdulatait, és arra is figyelmeztette, hogy emelje magasabbra a térdét, illetve pontosabban végezze a gyakorlatokat.
Az edzés előrehaladtával Edinán egyre inkább látszott a fáradtság. Egy ponton már úgy érezte, elfogyott minden ereje.
„Nem bírom tovább” – mondta kimerülten.
A másik énje azonban hajthatatlan maradt, és arra ösztönözte, hogy folytassa tovább. Edina végül összeszorította a fogát, és hősiesen befejezte az edzést. A videó végén láthatóan elégedett volt magával, és úgy tűnt, a szigorú alteregója is elismerte a teljesítményét.
„Na, látod, így kell ezt” – jelentette ki elégedetten.
A humoros videóval Edina sok követőjénél betalált, hiszen rengetegen magukra ismertek benne. Ki ne élte volna már át azt a pillanatot, amikor a kanapé, egy zacskó chips vagy egy szelet csokoládé sokkal csábítóbbnak tűnik, mint az edzőcipő? Kulcsár Edina azonban megmutatta, hogy néha a legnagyobb ellenfél és a legnagyobb motivátor is ugyanaz a személy: saját magunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.