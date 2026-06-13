Kulcsár Edina megdöbbentő vallomást tett férjéről: „Sokszor tényleg a pszichológusomként működött”

Kulcsár Edina és férje, G.w.M, azaz Varga Márk kapcsolata a kezdetektől fogva a hazai bulvársajtó és a közösségi média kereszttüzében zajlik. Az egykori szépségkirálynő és a sikeres rapper szerelme hatalmas médiavihart kavart, amikor egymásra találtak, és azóta is minden lépésüket árgus szemekkel követi a nyilvánosság. Nem csoda, hogy a házaspár körül szinte folyamatosan röpködnek a vad pletykák és a hamis információk. A népes mozaikcsaládot nevelő édesanya nemrég az Instagram-oldalán döntött úgy, hogy tiszta vizet önt a pohárba, és őszintén vall követőinek arról, hogyan éli meg a folytonos sárdobálást, valamint a magánéletüket érintő álhíreket.

Kulcsár Edina férje szinte pszichológusként segítette át a nehézségeken a szépségkirálynőt (Fotó: Bors)

Kulcsár Edina Instagramon tárulkozott ki

Az influenszer egy kérdezz-felelek során tárta fel a lelkét, elárulva, hogy a múltban korántsem volt olyan erős, mint amilyennek ma tűnik. Beismerte, hogy régebben szinte minden egyes reggele komoly szorongással indult a rá nehezedő nyomás miatt. Olyan kényszeres körforgásba került, amit ma már elképzelni is nehéz: „Amikor még új volt számomra ez az egész médiafelhajtás, szinte minden reggelem úgy indult, hogy beírtam a nevemet a keresőbe, elolvastam a cikkeket, sőt néha még a kommenteket is. Ennél kevés frusztrálóbb dolog van” – tálalt ki az édesanya. A legkritikusabb időszakot egyértelműen az jelentette, amikor nyilvánossá vált a kapcsolata a rapperrel. Edina felidézte, hogy az akkori össztűz és a támadások teljesen megviselték a lelkivilágát, ám szerelme ekkor is maximálisan támogatta.

Utólag visszanézve azt gondolom, hogy ha akkor nem tanulom meg a helyén kezelni ezt az egészet, és nincs mellettem ő, aki sokszor tényleg a pszichológusomként is működött, akkor ma egészen más ember lennék

– ismerte el hálásan a modell.

A család szent

Mára az egykori szépségkirálynő átértékelte a prioritásait, és sikerült teljesen kizárnia ezt a zajt az életéből. Elsősorban édesanyaként határozza meg önmagát, és a mindennapi teendők, a gyerekek nevelése teljesen lefoglalják az energiáit. Annyira elmerült a családi környezetben, hogy időnként elfelejti, hogy ő egy országosan ismert közszereplő, akit a médiából ismernek a járókelők. Számára ma már kizárólag a szűk családja számít, a hamis pletykák pedig leperegnek róla.