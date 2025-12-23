G.w.M palotával ajándékozta meg Kulcsár Edinát karácsonyra - elkészült a luxusotthonuk, amitől felrobbant az Instagram

Hónapokig tartó várakozás, por és zaj után végre pont kerülhetett Kulcsár Edina és férje, G.w.M közös, nagy projektjének végére. Az álomotthonuk felújítása hivatalosan is befejeződött, a sztárpár pedig nem is titkolja: minden várakozást felülmúlt a végeredmény.

Kulcsár Edina férje azt ígérte a családnak, hogy karácsonyra kész lesz az új otthonuk (Fotó: archív)

Kulcsár Edinaék új házát palotaként emlegetik

Kulcsár Edina Instagram oldalán büszkén mutatta meg a kész házukat, a látvány pedig azonnal sokkolta a követőket. A rajongók egybehangzóan ámuldoztak el a képeken, sokak nem is egyszerű családi háznak, hanem egyenesen palotának nevezték G.w.M-ék új otthonát. A hatalmas terek, az arany részletek és a sötét márványfalak olyan luxushatást keltenek, amely ritkán látható a hazai sztárvilágban. G.w.M is lelkesen kommentelt Edina posztja alá:

Királynőmnek, palotában a helye...

– írta. És igen... A ház tényleg olyan, akár egy modernkori palota, az egykori szépségkirálynő pedig a királynő benne. A hozzászólók szerint Edina jól döntött, hogy a rappert választotta, vele pedig a boldog életet: „Nagyon megérdemled, mert elhitted és bíztál abban, hogy jobb életet érdemelsz. Kiálltál mellette és a szeretet csodákra képes!” – írta egy kommentelő. A sztárpár új lakása még egy lakberendezési magazin címlapján is megállná a helyét?

A kényelem minden pénzt megér

Edina megható sorokkal reagált a kész otthonra és elárulta: számára ez a ház a legnagyobb ajándék most.

Nekem ennél nagyobb szülinapi és karácsonyi ajándék nem kell

– fogalmazott az anyuka, utalva arra, hogy mennyi munka és kitartás kellett ahhoz, hogy idáig eljussanak. Bár a felújítás során biztosan akadtak nehéz pillanatok, mostanra csak az öröm maradt. A kifinomult stílus mellett a házban megjelennek az Edinát és G.w.M-et ábrázoló hatalmas képek is. Edina ugyanakkor hangsúlyozta: számára nemcsak a pompa fontos, hanem az is, hogy a gyermekei jól érzik magukat és boldogan élhessenek megújult otthonukban. Úgy tűnik, Kulcsár Edina és G.w.M életében új fejezet kezdődött – méghozzá nem is akárhol, hanem egy valódi luxuspalotában.