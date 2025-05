A Kincsvadászok sztárjai nem hittek a szemüknek, koporsóval érkezett az eladó

Hatalmas sikert arat a TV2 műtárgy-kereskedő show-jának harmadik évada is, ami hétfőn indult. A Kincsvadászok műsor mindig izgalmas, a kereskedők is nagyon várják, hogy mivel lepik meg őket az eladók. Bizony voltak már eddig is nagy meglepetések, és a mai adás is nem várt izgalmat tartogat számukra…

A Kincsvadászok eddigi legbizarabb tárgyával érkezett a stúdióba Angéla (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok kereskedői koporsóra licitálnak

Amikor Till Attila meglátja, Angéla mivel érkezett a nagysikerű műsor stúdiójába, rögtön át is kereszteli a műtárgy-kereskedő show mai adását koporshow-ra. A Kincsvadászok műsorvezetője meg is kérdezi az eladót, van-e vámpírfoga.

Legtöbb esetben megijednek az emberek tőle, vagy kirázza őket a hideg, hogy 'Úristen mi ez', vagy 'hogy került ez hozzád'? Be se mernek jönni abba a terembe, ahol ezt tartom. Én nagyon sok mindent gyűjtögetek, van egy nagy épületem, és valaki megkérdezte tőlem, nem kell-e egy koporsó. De mondtam, majd kezdek vele valamit. Arra gondoltam, hogy ez egy nagyon régi halottas láda, hátha egyszer el bírom adni. Annyit tudok róla, hogy templomi kellék volt gyászmisékhez.

- mondta a koporsóról az eladó.

A kereskedők, amikor meglátják a letakart halottas ládát, elszörnyednek, dr. Katona Szandra és Molnár Viktor nem is akarják, hogy lekerüljön róla a fedés. De persze ez nem volt opció, a Kincsvadászok egyetlen női kereskedője teljesen elszörnyed a látványtól. Az eladó végül elárulja a műsor sztárjainak, hogy már nagyon szeretne megszabadulni a koporsótól, ezért szeretné eladni.

De, hogy végül a koporsó rajta marad-e, vagy megveszi valamelyik kereskedő, kiderül a Kincsvadászok mai adásából, a Tények Plusz után!