Brutális összeg, de megérte? Egymilliót költött egy nap alatt a TV2 sztárja

Igencsak különleges tárgy került kalapács alá a Kincsvadászok adásában.

Különleges tárgyat hozott egy vendég a Kincsvadászoknak Fotó: TV2

Mondhatnánk: csak egy szőnyegről van szó, mi lehetne ennél hétköznapibb? Igen ám, de az ára az garantáltan nem átlagos! A kérdés persze minden esetben az: ért ennyit? Nos, a Kincsvadászok szereplői szerint igen, Molnár Viktor és Fertőszögi Péter ugyanis az egyik legkeményebb licitháborút mutatta be, amit a műsorban valaha is láthattunk. Dudics Dénes ELTE-hallgató, aki magyar-kínai tolmácsnak tanul, ugyanis egy olyan darabbal állított be a TV2 stúdiójába, ami többek figyelmét rögtön felkeltette. Nagymamája szőnyegét hozta el, amit 8-9 évvel ezelőtt egy múzeum restaurált.

A licit 50 ezer forintról indult, de hamarosan igen komoly magasságokba került. Végül Molnár Viktor is kiszállt, így Fertőszegi egy egymillió 60 ezer forintos szőnyeggel gazdagodott. Rögtön le is számolta az összeget készpénzben.

Videón a Kincsvadászok izgalmas pillanatai a milliós licitháborúról: