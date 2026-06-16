"Elég bevállalós, nem is tudom..." – mindenkit lesokkolt Horváth Tamás új tetoválása

14 éve ismerkedett meg egymással Horváth Tamás és Péterfi Andrea, akik azóta sok mindenen mentek keresztül együtt. A legfrissebb Andika sérülése volt, amikor is januárban, a Maldív-szigeten esett el a sztárfeleség, és utána hosszú ideig fekvőgipszben kellett pihennie. Ezt a nehéz időszakot azonban már hátuk mögött tudhatják, mivel május elején végre eltávolították az első rögzítőcsavarokat, ami nagy lépés volt a teljes szabadság felé.

Horváth Tamás felesége most már örökre ott lesz az énekessel (Fotó: Facebook/Horváth Tamás)

Horváth Tamás tetkója lesokkolta az embereket

A szerelem annyira erős kettőjük között, hogy most már Andika arca örökre ott lesz az énekes kezén.

Beléd estem 14 éve

– ezzel az üzenettel posztolt közösségi oldalára Horváth Tamás.

Az énekesnek nem ez az első tetkója, mivel korábban is bátran varratott magára számára fontos szimbólumokat, idézeteket. Ám a mostani jobban megbotránkoztatta az embereket, mint az eddigiek, amit a kommentek is jól mutatnak. A rajongók közül voltak, akik bevállalósnak tartották, de olyanok is akadtak, akik igazi férfinek nevezték a Nagy Duett 2026 zsűritagját.

Horváth Tamás tetoválása furcsa érzéseket váltott ki a követőkből (Fotó: Máté Krisztián)

Horváth Tamás rajongói nem csalódtak az énekesben

Egy igazi férfi, tiszteletre méltó

– írta az egyik kommentelő Tamás bejegyzése alatt.

Több hasonló hozzászólás is érkezett, amik kiemelik, hogy mennyire szép gesztus volt ez az énekestől, ám ezek mellett olyanok is voltak, akik inkább megkérdőjelezték döntését. „Szép munka, de azért elég bevállalós, nem is tudom...” – fejtette ki véleményét Horváth Tamás egyik rajongója.

Andika reakciója eddig még ismeretlen, de az biztos, hogy örülni fog, ha meglátja férjét egy olyan tetoválással, amin az ő arca látható. Korábban is voltak olyan merész hírességek, akik szerelmük vagy akár példaképük arcát varratták magukra. Fehér Krisztián, az X-faktor korábbi csillaga, például G.w.M fejét készíttette a karjára.

Horváth Tamás azonban hosszan tartó szerelmének jelképét, Péterfi Andikát tetováltatta kezére, amit biztos nem fog megbánni.