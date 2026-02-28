Te bevállalnád? Ezeket a magyar sztárokat varratták magukra a rajongók – Fotó

Egyes rajongók különös módszerrel fejezik ki kedvenc hírességük felé, hogy örök rajongással gondolnak rájuk. A legfanatikusabbak nem érik be egy poszterrel vagy közös fotóval, végleges döntésekhez folyamodnak. A sztárok legnagyobb rajongói még egy tetoválást is bevállalnak kedvencük nevével, vagy arcképével. Több tetoválás is készült már Michael Jacksonról, vagy például L.L. Juniorról.

Nem csak olyan világsztárokról készülnek tetoválások, mint Michael Jackson, a hazai paletta legnevesebb sztárjai is inspirálnak alkotásokat (Fotó: L.L. Junior)

Michael Jackson és L.L. Junior is inspirálta a rajongókat

A legfrissebb tetoválással L.L. Junior büszkélkedhet, akinek egy fiatal hölgy rajongója az alkarjára tetováltatta a zenész nevét. Úgy tűnik, Juniort büszkeséggel töltötte el a gesztus, ugyanis Instagram-oldalán is megosztotta a fotót, amelyen neve a lány karján díszeleg.

KKevint egy női rajongója lepte meg, aki nyakára varratta a rapper monogramját, mellé pedig egy szívecskét választott. A zenész Instagram-oldalán is megosztotta a tetoválásról készült képet, mellé pedig annyit írt: „Ez crazy”, vagyis „Ez őrült” – persze a szó pozitív értelmében.

Fehér Krisztián fogadott testvéreként tekint G.w.M-re, akinek portréja virít a botrányos énekes karján. A fiatal énekes úgy döntött, hogy egy tetoválással tiszteleg mentora előtt, ezért G.w.M King Kong című albumának borítóját használta inspirációként, így a rapper önarcképe egy gorilla vonásaival felturbózva látható testén.

Fehér Krisztián karján G.w.M arca látható, King Kong-ként ábrázolva (Fotó: Reddit)

Világsztárok által inspirált tetkók