Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Elemér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Te bevállalnád? Ezeket a magyar sztárokat varratták magukra a rajongók – Fotó

tetoválás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 12:00
L.L. JuniorgwmMichael Jacksonrajongó
Sokféleképpen kifejezhetjük egy-egy celebritás iránt érzett rajongásunkat, az legnagyobb fanok azonban nem elégednek meg akármivel. Így esett, hogy többen is magukra tetováltatták Michael Jackson arcképét, vagy a botrányhős G.w.M nevét.
Bors
A szerző cikkei

Egyes rajongók különös módszerrel fejezik ki kedvenc hírességük felé, hogy örök rajongással gondolnak rájuk. A legfanatikusabbak nem érik be egy poszterrel vagy közös fotóval, végleges döntésekhez folyamodnak. A sztárok legnagyobb rajongói még egy tetoválást is bevállalnak kedvencük nevével, vagy arcképével. Több tetoválás is készült már Michael Jacksonról, vagy például L.L. Juniorról.

Michael Jackson mellett a hazai sztárok is büszkéledhetnek rajongói tetoválásokkal
Nem csak olyan világsztárokról készülnek tetoválások, mint Michael Jackson, a hazai paletta legnevesebb sztárjai is inspirálnak alkotásokat (Fotó: L.L. Junior)

Michael Jackson és L.L. Junior is inspirálta a rajongókat

A legfrissebb tetoválással L.L. Junior büszkélkedhet, akinek egy fiatal hölgy rajongója az alkarjára tetováltatta a zenész nevét. Úgy tűnik, Juniort büszkeséggel töltötte el a gesztus, ugyanis Instagram-oldalán is megosztotta a fotót, amelyen neve a lány karján díszeleg.

KKevint egy női rajongója lepte meg, aki nyakára varratta a rapper monogramját, mellé pedig egy szívecskét választott. A zenész Instagram-oldalán is megosztotta a tetoválásról készült képet, mellé pedig annyit írt: „Ez crazy”, vagyis „Ez őrült” – persze a szó pozitív értelmében.
Fehér Krisztián fogadott testvéreként tekint G.w.M-re, akinek portréja virít a botrányos énekes karján. A fiatal énekes úgy döntött, hogy egy tetoválással tiszteleg mentora előtt, ezért G.w.M King Kong című albumának borítóját használta inspirációként, így a rapper önarcképe egy gorilla vonásaival felturbózva látható testén.

Fehár Krisztián mentoraként tekint a rapperre, ezért varratta magára arcát
Fehér Krisztián karján G.w.M arca látható, King Kong-ként ábrázolva (Fotó: Reddit)

Világsztárok által inspirált tetkók

  • Hollywoodi kedvenceinknél még gyakoribb, hogy viszont látjuk őket egy-egy rajongó testén. Michael Jacksonról nem egy, hanem több ezer tetoválás készült, az énekest királyként vagy angyalként ábrázolva.
  • Beyonce, a pop királynőjeként több száz tetoválást ihletett. A rajongók olykor dalszövegeit varratják fel, de készültek már róla portrék is, valamint „Queen B” feliratú alkotások is, melyek a Beyonce királynőre utalnak.
  • A futballrajongók azonban talán nem túlzás azt állítani, hogy a legelvetemültebb tetoválásokat vállalják be. Persze nem a Videoton logókra kell gondolni ez esetben, hanem világhírű focisták arcképére, vagy éppen egy futballmérkőzés történetére. A CR7-logó, mint Cristiano Ronaldo és gólöröm pózai gyakori motívumok a focirajongók körében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu