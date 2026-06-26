Váratlanul kórházba került a Házasság első látásra sztárjának szerelme

A Házasság első látásra Jagicza Petije a műsor után Liza személyében találta meg azt a társat, akire mindig is vágyott. A fiatalok így nagyon hamar össze is költöztek, és már a közös jövőt tervezgetik, de most egy kisebb nehézséggel kellett szembesülniük. Jagicza Peti párjának ugyanis egy váratlan beavatkozásra volt szüksége, ami miatt a vállalkozó otthon ápolta kedvesét. Erről mesélt most a Borsnak.

A Házasság első látásra Petije nagyon aggódott a kedveséért, miután kórházba került (Fotó: Markovics Gábor)

A Házasság első látásra 2025-ös évadának sztárja Jagicza Peti és kedvese, Liza egy újabb fordulóponthoz érkeztek a kapcsolatukban, de úgy tűnik ezt az akadályt is sikerrel vették, és lassan tényleg úgy tűnik, hogy nincs olyasmi, amit ketten ne tudnának legyőzni.

Lizánál volt egy ilyen nagy szerviz, ami miatt most lábadozik, de szerencsére már minden rendben vele, nincs ok az aggodalomra. Én igyekeztem megoldani a 24 órás ápolását, amennyire csak tudtam, nem mondom, hogy tökéletesen csináltam, de mindent megtettem

– mesélte nevetve Peti.

„Egyébként váratlanul derült ki, hogy szükség van erre a kis karbantartásra, ha szabad így fogalmaznom, de nem volt annyira extra dolog tulajdonképpen, szóval csak örülök, hogy kiderült, és túl vagyunk rajta” – vallotta be.

Jagicza Peti barátnője, Liza ma már sokkal jobban van, de volt néhány kemény napja a beavatkozás után (Fotó: Instagram/Jagicza Péter)

A Házasság első látásra sztárja mindent Lizához alakított

Természetesen Peti számára egyértelmű volt, hogy szerelme mellett áll egy ilyen helyzetben, éppen ezért azonnal átalakította az időbeosztását is, amint kiderült, hogy szükség van erre a beavatkozásra.

„Ez a múlt hetünk második felében robbant be, és kicsit átírta a forgatókönyvet, amit terveztünk, mert egyébként hétvégén a Balatonon szerettünk volna vitorlázni, de ez nyilván nem így lett. Mostanra viszont tényleg sokkal jobb a helyzet, már Liza is tud jönni-menni, lejön velem kutyát sétáltatni és hasonlók, szóval tulajdonképpen két nap volt, ami durvább volt, és feküdnie kellett, azóta minden kezd visszatérni a normális kerékvágásba” – részletezte még a történteket.