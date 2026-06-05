Fél év után az álomautójával lepte meg kedvesét a Házasság első látásra sztárja: „Betonbiztosak vagyunk a dolgunkban”

A Házasság első látásra Jagicza Péter számára nem éppen azt hozta, amit várt, de az exférj saját bevallása szerint is rengeteget tanult ebből a tapasztalatból, amiket mostani kapcsolatában is tud hasznosítani. Petire ugyanis a műsor óta rátalált a szerelem, Liza személyében, akivel ugyan még csak alig több mint fél éve vannak együtt, de máris összeköltöztek. A TV2 sztárjának elmondása szerint ugyanis az első pillanattól biztosak abban, hogy együtt tervezik a jövőt, éppen ezért számukra az sem kirívó, hogy most azzal az autóval is meglepte kedvesét, amire már régóta vágyott. Erről mesélt most a Borsnak.

A Házasság első látásra Jagicza Petije egy autóval lepte meg a párját, annak ellenére, hogy még csak fél éve vannak együtt (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 3. évadának sztárja, Jagicza Peti Instagram oldalán osztott meg egy videót a napokban, amiben megmutatta, hogy lepte meg kedvesét egy Audi TT modellel, amire már nagyon vágyott. A részleteket pedig lapunknak árulta el.

Liza nagyon szeretett volna egy Audi TT-t, én pedig autókkal is foglalkozom, ezért nálunk elég sok kocsi megfordul. És mivel már hónapok óta nagyon szeretett volna egy ilyen Audit, ezért először újabbakat néztem neki külföldön, de aztán múltkor, amikor lent voltam Zalában autó nélkül, akkor gondoltam ki ezt az egészet

– vágott bele Peti.

„Szerencsére találtam is egy olyat, ami megfelelő állapotban van, így meg is vettem és hazajöttem vele. Ő viszont csak annyit tudott az egészről, hogy ne feküdjön le aludni, mert későn érek haza, és viszek egy meglepit. És bár azt ugye tudta, hogy autó lesz, de azt nem, hogy milyen, szóval nagyon boldog volt” – mesélte mosolyogva.

Jagicza Peti párja már néhány hét után beköltözött, és a kapcsolatuk azóta remekül működik (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra Petije biztos a választásában

Bár sokaknak talán furcsa lehet, hogy ilyen rövid idő után ennyire komolyan veszik a kapcsolatukat, de Petiék számára ennél mi sem természetesebb.

Nyilván az nagyon fontos, hogy én nem aranykanállal a számban születtem, tehát azért ilyen értékű ajándékokat még nem mindig engedhetünk meg magunknak, de mivel elég széles spektrumon tevékenykedek, akár magánszemélyként, akár vállalkozási szinten, emiatt általában az ilyen nagyobb dolgokat, amikre ő vágyik, azt vagy így, vagy úgy, de meg tudom oldani. Legyen szó autóról, vállalkozási tervekről, vagy bármiről, ami az életében éppen aktuális

– vallotta be.