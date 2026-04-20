A Házasság első látásra sztárja gyereket akar: „Ketten indultunk, hárman lettünk..."

A Házasság első látásra egyik ismert szereplője, Jagicza Péter megszólalt magánéletéről, és úgy tűnik, komoly fordulóponthoz érkezett a párkapcsolata. A reality után megtalálta a boldogságot, és most már nemcsak az összeköltözésről, hanem akár a családalapításról is nyíltan beszél.

Házasság első látásra Petije a párkapcsolatáról mesélt (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra exférje szerelmes

A TV2 Házasság első látásra Petije elárulta, hogy párjával már közös otthonban élnek, és a mindennapjaik kiegyensúlyozottan alakulnak:

„Beköltöztünk, belaktunk mindent, szépen zajlik a kis közös életünk. Nekem továbbra is vannak vidéken folyamatban lévő munkáim, amiatt kicsit futkározok vidékre, de amennyi időt csak lehet, együtt töltünk Lizával.”

Az új életükhöz hozzátartozik egy négylábú családtag is, aki gyorsan beilleszkedett:

„Ketten indultunk, hárman lettünk. A kutyám, Bodza néhány hete fent van velünk, miután becuccoltunk. Nem fogok kertelni: velünk alszik az ágyban, az asztalnál eszik, és a kanapén tévézik” – sorolta nevetve, és nyilván kissé túlozva az exférj, akinek fontos volt, hogy párja szeresse a kutyusát.

„Nálunk a kutya – a párom is így gondolja – teljesen egyenértékű velünk, mindenhová ülhet és ehet, emberszámba van véve.”

Jagicza Péter párja is hozott egy négylábút a kapcsolatba

A háztartás pedig nem áll meg itt, hiszen párjának egy nyuszija is van, akivel még tart az összeszokási időszak:

„Páromnak van egy nyuszija, még a szoktatási időszak van Bodzával. A nyuszi nyitottabb a barátkozásra, ami a kutyát illeti: még nem tudja eldönteni, hogy a nyúl intenzív játszópartner vagy négy lábon futó ebéd” – nevetett.

A Házasság első látásra szereplők közül Peti már a gyerekre vágyik

Bár az állatok fontos szerepet töltenek be az életükben, a Házasság első látásra című sorozat szereplője számára már egyértelmű, mi a következő nagy lépés:

Idővel lehet, hogy szeretnénk közösen is egy kutyát örökbe fogadni, de most az állatok kiteszik a kapacitás felső határát. Én inkább gyereket szeretnék előbb közösen, mint állatot! Következő projekt nálam inkább a baba lenne

– árulta el az elképesztő részletet a Házasság első látásra exférje, sőt, elárulta, kedvese is nyitott már erre, sőt!

„A párom azt mondja, akkor már legyenek rögtön ikrek!”