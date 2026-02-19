Kiara Lordnak vetélytársa akadt? Itt van az ország legnagyobb keblű hölgye

Baj Angelikát sokan az extravagáns megjelenéséről és a felnőttfilmes világhoz köthető munkáiról ismerik, ám a feltűnő külső mögött egy céltudatos és önazonos nő áll. A rekordméretű implantátumokkal világszerte figyelmet kiváltó tartalomgyártó nyíltan beszél döntéseiről, céljairól és arról is, hogyan éli meg a folyamatos reflektorfényt. A tartalomgyártás mellett viszont szeretne nagyobb ismertségre szert tenni, lehetséges, hogy ő lesz Kiara Lord kihívója?

Kiara Lordnak kihívója akadt, ugyanis Baj Angelika szeretne betörni a celebvilágba (Fotó: YouTube - Budapest Eye)

Kiara Lord vetélytársat kapott?

Baj Angelika nem titkolja, hogy a legutóbbi beavatkozás után még regenerálódik, és a különleges méret komoly odafigyelést igényel.

Most volt a műtétem, tizenegy kiló a mellem összesen. Még pár hét kell a teljes regenerációhoz, hat hetet mondanak a felépülésre, addig támasztó melltartót kell viselnem. Németországban gyártják egyedileg, mert máshol nem lehet ilyet készíttetni

– mesélte. Korábbi példaképe inspirálta, de végül túl is szárnyalta azt a méretet, amelyet egykor elképzelt magának.

„Lolo Ferrari nagy példaképem volt, nagyon tetszett a kisugárzása és a kinézete. A fejemben az volt, hogy így szeretnék kinézni. De mára már megdöntöttem az idolom méretét is, lassan kétszer akkora keblem lesz, mint neki volt. Én félévente nagyobbíttatom, és nincs megállás. A világ legnagyobb mellű hölgye tízezer köbcentinél tart, ez a jelenlegi méretem duplája, viszont szeretném azt is elérni” – mondta.

Határ a csillagos ég

Nemcsak a méretben, hanem a hírnévben is a csúcsot célozza meg. A felnőttfilmes világ mellett igyekszik betörni a hazai média piacára is. Óriási tervei vannak, és minden nap azon dolgozik, hogy ezeket megvalósítsa.

Határ a csillagos ég, a méretemben is, és a hírnevem terjesztésében is. A legnagyobb sztár szeretnék lenni

– állította.

Baj Angelika mellplasztikákkal nem szeretne leállni, világrekord felé tör (Fotó: Facebook)

A feltűnő megjelenés rengeteg tekintetet vonz, ő azonban megtanulta ezt kezelni.

„Én ezzel nem foglalkozom, jól érzem magam a bőrömben. Nem tudják elvenni a kedvem, boldog vagyok és megtaláltam önmagam. A negatív vélemények sem tudnak rávenni, hogy abbahagyjam. Az a fontos, hogy az ember elégedett legyen magával, én maximálisan boldog vagyok, és ez a lényeg” – mondta a Budapest Eye podcastben.