Összeomlott az esküvő előtt? – Kitálalt a sötét igazságról Somhegyi Krisztián menyasszonya

Már-már azt hittük, a magyar celebvilág egyik legszebb tündérmeséje az övék. Három hónap különélés után Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória újra egymásra találtak, és gőzerővel vetették bele magukat a nyári esküvő szervezésébe. Ám úgy tűnik, a rózsaszín ködöt hirtelen sűrű, fekete szmog váltotta fel. Viki legutóbbi Instagram-bejelentkezése nem egy boldog menyasszony képét festi le, hanem egy olyan nőét, aki a fizikai és mentális teljesítőképessége határán táncol.

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória esküvője több munkát igényel, lehetséges, hogy ebben merült ki? (Fotó: hot! magazin/DFP)

Viczián Viktória: „Állandóan azt kérdezik, terhes vagyok-e?”

Az egykori szépségkirálynő nem kertelt. Míg ő a körmösnél próbált szépülni, addig odakint összetörték az autóját. De ez csak a jéghegy csúcsa volt. Viki nyers és őszinte válaszban ütötte le a folyamatosan érkező, tapintatlan kérdéseket is:

Állandóan azt kérdezik, terhes vagyok-e, ja amúgy igen, bazira gondterhes, kösz, hogy kérdezed...

Ez a mondat mindennél többet elárul. A rajongók által várt örömhír helyett Viki egy súlyos, sötét állapotot vázolt fel. Bevallotta, hogy jelenleg képtelen pozitív lenni, az arcbőre és a lenőtt haja pedig csak tükrözi azt a belső vívódást, amit az utóbbi időben rátelepedett.

Viczián Viktória Exatlonos szereleme nyárig szeretné megoldani az esküvővel kapcsolatos teendőket (Fotó: Instagram)

Vajon Krisztián túl optimista, vagy valamit elhallgatnak?

Érthetetlen az ellentét a pár két tagjának nyilatkozatai között. Alig egy hete Somhegyi Krisztián még arról beszélt lapunknak, hogy bár vannak nehézségeik az étellel és a helyszínnel, a kapcsolatuk kiegyensúlyozottabb, mint valaha. Krisztián szerint a 90-100 fős lagzi szervezése halad, és bár rajtuk kívül álló okok lassítják a folyamatot, ők „orvosolják” a konfliktusokat.

Jelenleg szervezés alatt van a lagzi, de vannak nehézségeink. Elsősorban az étellel és a helyszínnel, ezek most a legfontosabb kérdések, viszont nem hittem, hogy ez ekkora probléma lesz. Remélem, hogy ez hamar megoldódik most már

– mesélte lapunknak a korábbi Exatlonos.

De vajon tényleg ilyen idilli a helyzet? Viki posztja alapján inkább tűnik úgy, hogy a szervezés minden terhe az ő vállára szakadt, és a rajtuk kívül álló körülmények – mint a helyszín körüli mizéria vagy a kocsitörés – teljesen felőrölték az idegeit.