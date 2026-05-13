Összeomlott az esküvő előtt? – Kitálalt a sötét igazságról Somhegyi Krisztián menyasszonya

Már-már azt hittük, a magyar celebvilág egyik legszebb tündérmeséje az övék. Három hónap különélés után Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória újra egymásra találtak, és gőzerővel vetették bele magukat a nyári esküvő szervezésébe. Ám úgy tűnik, a rózsaszín ködöt hirtelen sűrű, fekete szmog váltotta fel. Viki legutóbbi Instagram-bejelentkezése nem egy boldog menyasszony képét festi le, hanem egy olyan nőét, aki a fizikai és mentális teljesítőképessége határán táncol.
Az egykori szépségkirálynő nem kertelt. Míg ő a körmösnél próbált szépülni, addig odakint összetörték az autóját. De ez csak a jéghegy csúcsa volt. Viki nyers és őszinte válaszban ütötte le a folyamatosan érkező, tapintatlan kérdéseket is:
Állandóan azt kérdezik, terhes vagyok-e, ja amúgy igen, bazira gondterhes, kösz, hogy kérdezed...
Ez a mondat mindennél többet elárul. A rajongók által várt örömhír helyett Viki egy súlyos, sötét állapotot vázolt fel. Bevallotta, hogy jelenleg képtelen pozitív lenni, az arcbőre és a lenőtt haja pedig csak tükrözi azt a belső vívódást, amit az utóbbi időben rátelepedett.
Érthetetlen az ellentét a pár két tagjának nyilatkozatai között. Alig egy hete Somhegyi Krisztián még arról beszélt lapunknak, hogy bár vannak nehézségeik az étellel és a helyszínnel, a kapcsolatuk kiegyensúlyozottabb, mint valaha. Krisztián szerint a 90-100 fős lagzi szervezése halad, és bár rajtuk kívül álló okok lassítják a folyamatot, ők „orvosolják” a konfliktusokat.
Jelenleg szervezés alatt van a lagzi, de vannak nehézségeink. Elsősorban az étellel és a helyszínnel, ezek most a legfontosabb kérdések, viszont nem hittem, hogy ez ekkora probléma lesz. Remélem, hogy ez hamar megoldódik most már
– mesélte lapunknak a korábbi Exatlonos.
De vajon tényleg ilyen idilli a helyzet? Viki posztja alapján inkább tűnik úgy, hogy a szervezés minden terhe az ő vállára szakadt, és a rajtuk kívül álló körülmények – mint a helyszín körüli mizéria vagy a kocsitörés – teljesen felőrölték az idegeit.
Nem ritka az "esküvő előtti pánik", de itt valami többről lehet szó. A három hónapos szakítás emléke még friss, és bár Krisztián szerint nem ott folytatták, ahol abbahagyták, egy lagzi megszervezése a legstabilabb párokat is próbára teszi. Felmerül a kérdés, hogy vajon az álomhelyszín mondta-e vissza a foglalást az utolsó pillanatban, vagy egy mélyebb kommunikációs szakadék tátong a pár között. Lehet, hogy a vőlegény nem veszi észre menyasszonya segélykiáltását?
Reméljük, a nyári esküvőig sikerül rendezniük a soraikat, és nem a szervezési nehézségek vetnek véget újra a nagy nehezen visszatalált boldogságnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.