„Vannak nehézségeink” – Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória megküzdenek a lagzi előkészületeivel

Nagy port kavart a médiában Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián szakítása, ami után mindketten úgy nyilatkoztak, hogy közös döntés volt a különválás. A nyári esküvő így a semmibe veszett, legalábbis sokáig ezt hitte mindenki. Három hónap különlét azonban ráébresztette a szerelmeseket arra, hogy egymásnak teremtették őket, így újra elkezdhették szervezni a nyári lagzit. Somhegyi Krisztián lapunknak arról számolt be, hogy közel sem megy egyszerűen a szervezés, ám kapcsolatukat ez kicsit sem befolyásolja.

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória szakításuk után ismét nekiálltak szervezni az esküvőt (Fotó: hot! magazin/TV2)

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória esküvője több munkát igényel

Jelenleg szervezés alatt van a lagzi, de vannak nehézségeink. Elsősorban az étellel és a helyszínnel, ezek most a legfontosabb kérdések, viszont nem hittem, hogy ez ekkora probléma lesz. Remélem, hogy ez hamar megoldódik most már

– mesélte lapunknak a korábbi Exatlonos.

Egy sztárpár esetében mindig kérdéses, mekkora lakodalmat szerveznek, mivel manapság egyre többen döntenek a kétszemélyes, elvonulós esküvő mellett, de vannak olyanok is, akik óriási tömeget szeretnének. „Mi ilyen 90-100 fő körülre lőttük be magunkat, ahol leginkább a család és a közeli barátok lesznek jelen. Nem szeretnénk giga lagzit, sokkal inkább olyan emberek legyenek ott, akiket tényleg szívesen látunk” – jelentette ki Somhegyi Krisztián.

A sztárpár egy hónapja jelentette be, hogy kibékültek, ám mostanra már jól haladnak az esküvő szervezésével (Fotó: hot! magazin)

Kapcsolatuk egyre erősebb lesz

Szerencsére nem ott folytattuk a kapcsolatot, ahol abba hagytuk, mivel elsősorban az volt a baj. Javítottuk a helyzetet és sikerült mindent megbeszélnünk. Sokkal kiegyensúlyozottabbak vagyunk mindketten

– árulta el Krisztián.

Az esküvő szervezése sok konfliktust tud generálni, ám szerencsére ezeket is sikeresek orvosolják a fiatalok. „Nálunk nem az egymás közötti ellentétek a nehézségek, hanem az, hogy a szervezés lassan halad. Sajnos ezek mind rajtunk kívül álló körülmények, de bízunk benne, hogy ez lassan le fog zongorázódni” – tette hozzá reménykedve Somhegyi Krisztián.