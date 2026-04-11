Az egyik legromantikusabb szerelmes dalt hallhattuk A Nagy Duett fináléjában

Nagy Duett
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 21:40
Domján EvelinVastag Csabi
Szerelem a magasban: Domján Evelin és Vastag Csaba lebegve varázsolta el a zsűrit.

Igazi érzelmi hullámvasút vette kezdetét A Nagy Duett színpadán, amikor Domján Evelin és férje, Vastag Csaba egy legendás dallal léptek fel. A páros Demjén Ferenc egyik csodálatos slágerével vallott szerelmet egymásnak és mindenkit magukkal ragadtak.

A Nagy Duettben először légtánccal párosult a romantikus dal / Fotó: Tumbász Hédi

Ilyet még nem láttunk a Nagy Duett színpadán, a levegőben énekeltek

Az előadás nemcsak zeneileg, hanem látványban is elképesztő volt, a házaspár elegáns, ezüstösen csillogó ruhában keringett egymás körül, miközben a színpad egy igazi álomvilággá változott. A produkció csúcspontján Domján Evelin egy drót segítségével a magasba emelkedett, ahol könnyedén, szinte súlytalanul lebegett, mintha csak a szerelmük repítené.

A megható pillanatok itt még nem értek véget, később Vastag Csaba is a levegőbe emelkedett, miközben körülöttük szikrák záporoztak, tovább fokozva a varázslatos hangulatot. A páros végig gyengéden, szeretettel fordult egymás felé, ami még hitelesebbé tette az előadást.

A zsűri szó szerint elámult, egyöntetűen úgy érezték, hogy Csaba és Evelin nemcsak egy produkciót adtak elő, hanem valódi érzelmeket közvetítettek. Sikerült megérinteniük a szívüket, és megmutatták, hogy kapcsolatuk alapja a szeretet és a gondoskodás.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
