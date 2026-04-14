Vastag Csaba és Domján Evelin bejelentették! Nem fogod elhinni, mire készülnek

Szombaton, április 11-én véget ért a TV2 Nagy Duett műsora. A döntőben Vastag Csabáék előtt Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. végeztek, akik nagyszerű teljesítményt nyújtottak a hetek alatt. A rajongók szerint megérdemelt volt a győzelem és Csabáék is csak gratulálni tudtak nekik, sőt még egy felkérést is tettek, amire sokan nem számítottak.
A Nagy Duett döntője után, bár nem nyerték meg a műsort, mégis mérhetetlenül boldogok voltak Vastag Csabáék. Közösségi oldalukon gratuláltak is a győzteseknek.
Ezzel a második hellyel, azt gondolom, hogy mi nyertünk már. Ez így volt igazságos és szeretnénk gratulálni Norbiéknak. Tényleg nagyon megérdemelték és megyünk tovább
– mondta Domján Evelin. „A mi versenyünket, amiért jöttünk, azt megnyertük” – tette hozzá Vastag Csaba.
Ezután pedig érkezett a meglepetés, amivel sokkolták a rajongókat. „Lehet, hogy lesz egy dal, amiben mind a négyen szerepelni fogunk. Ezt most találtuk ki” – mondta Csaba. Így tehát könnyen elképzelhető, hogy a közeli jövőben összeáll a Nagy Duett első két helyezett párosa és közös zenével mutatják meg tehetségüket.
A Nagy Duett történetében soha nem fordult még elő, hogy közös dallal érkezett volna a műsor első két helyezettje. Emiatt is műsortörténeti pillanat lenne, ha megvalósulna Vastag Csaba álma és tényleg kiadnának egy közös dalt Lengyel Johannával és Schobert Norbi Jr-al. Bár hivatalos bejelentés még nem történt, de az elhatározás az első lépés, hogy létrejöjjön az álomprojekt.
A győzelem után az énekesnő lapunknak mesélt az útjáról. A Megasztár győzelme után most még egy műsort meghódított Johanna nagyszerű hangjával, ami után megérdemli, hogy most kicsit hátradőljön.
A Megasztár óta meg sem álltam, mert azután is nagyon sok teendő volt, aztán jött A Nagy Duett, úgyhogy most először megyek el egy kicsit pihenni, ami nagyon jó érzés, és akkor ott fel is tudom dolgozni mind a kettőt. Szerintem még nem tartok ott, hogy akár a Megasztárt feldolgoztam volna, de nyilván örülök, hogy ezekben részem volt, és tényleg szürreális az, hogy mennyi minden történt, és hogy milyen eredményekkel zárult ez a két kaland
– árulta el korábban Lengyel Johanna.
