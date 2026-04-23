A Nagy Duett: Pillanatok, amiket soha nem felejtünk

Bár lezárult A Nagy Duett kilencedik évada, a műsor számos felejthetetlen pillanatot hagyott maga után, amelyek még sokáig velünk maradnak. A hot! magazin összegyűjtötte azokat az emlékezetes produkciókat, amelyek a legmélyebb nyomot hagyták a nézők szívében

A Nagy Duett műsorvezetői Liptai Claudia ás Till Attila (Fotó: hot! magazin/TV2)

A Nagy Duett legjobb pillanatai

Curtis és Judie gondoskodott a bulihangulatról (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Curtis és Judie Ott várok rád produkciója igazi bulihangulatot hozott, de a csattanó minden várakozást felülmúlt. A rapper egy tortát kapott az arcába, amitől tetőtől talpig krémes lett. Curtis nem esett ki a szerepéből: óriási nevetéssel fogadta a poént.

Szikora Robi gondoskodott a hagyományokról (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A húsvéti adás legkedvesebb pillanata volt, amikor Szikora Robi a népi hagyományokat is becsempészte a stú­dió­ba. A közös produkció végén a zenész egy köl­nis­üveg­gel a kezében meglocsolta a partnerét, Békefi Vikit.

Lakatos Laci mindent megtett a győzelemért (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Az egyik legütősebb pillanat Lakatos Laci és Tolvai Reni visszatérése volt. Produkciójuk a Hit the Road Jack pörgős remixével és Laci abszurd Mona Lisa-jelmezével vette le a lábáról a közönséget. A humor és a profi ének kettőse akkora sikert aratott, hogy a páros megkapta a második esélyt, így visszatáncoltak a döntőbe.

Princess Szabina gondoskodott arról, hogy A Nagy Duett is megismerje (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Az egyik legváratlanabb pillanat az volt, amikor Galambos Lajos és Stana Alexandra produkciója után Princess Szabina berohant a színpadra. Lajcsiék éppen A Nagy Ő hangulatát idéző romantikus rózsaceremóniával zárták az előadásukat, amikor Szabina sikítva megjelent, hogy magának követelje a rózsát.

Gesztesi Panka és Kovács Áron a nézők személyes kedvence volt (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Az évad legszínesebb pillanata volt, amikor Gesztesi Panka és Kovács Áron óriási gyümölcsjelmezekben léptek a fények közé. Panka édes narancsként, Áron pedig hatalmas dinnyeként táncolta végig az előadást.

Liptai Claudia sem győzte nevetés nélkül (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A produkciók annyira viccesre sikerültek, hogy Liptai Claudia többször is akkora nevetőgörcsöt kapott, hogy képtelen volt állva maradni. Olykor a stúdió díszletein fekve, könnyeivel küszködve próbált levegőhöz jutni.

Gáspár Bea és Peter Šrámek akárcsak egy farsangi bálon (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin/ TV2)

Gáspár Bea és Peter Šrámek párosa a humorával mindenkit elvarázsolt. Legszebb pillanatuk a Kicsi gesztenye volt, ahol a színpad színes játszóházzá alakult. A produkcióból áradó nosztalgia és gyermeki báj magával ragadta a nézőket, akik egy pillanatra újra átélhették a gondtalan gyerekkort.