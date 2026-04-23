A Nagy Duett: Pillanatok, amiket soha nem felejtünk

Bár lezárult A Nagy Duett kilencedik évada, a műsor számos felejthetetlen pillanatot hagyott maga után, amelyek még sokáig velünk maradnak. A hot! magazin összegyűjtötte azokat az emlékezetes produkciókat, amelyek a legmélyebb nyomot hagyták a nézők szívében
Curtis és Judie Ott várok rád produkciója igazi bulihangulatot hozott, de a csattanó minden várakozást felülmúlt. A rapper egy tortát kapott az arcába, amitől tetőtől talpig krémes lett. Curtis nem esett ki a szerepéből: óriási nevetéssel fogadta a poént.
A húsvéti adás legkedvesebb pillanata volt, amikor Szikora Robi a népi hagyományokat is becsempészte a stúdióba. A közös produkció végén a zenész egy kölnisüveggel a kezében meglocsolta a partnerét, Békefi Vikit.
Az egyik legütősebb pillanat Lakatos Laci és Tolvai Reni visszatérése volt. Produkciójuk a Hit the Road Jack pörgős remixével és Laci abszurd Mona Lisa-jelmezével vette le a lábáról a közönséget. A humor és a profi ének kettőse akkora sikert aratott, hogy a páros megkapta a második esélyt, így visszatáncoltak a döntőbe.
Az egyik legváratlanabb pillanat az volt, amikor Galambos Lajos és Stana Alexandra produkciója után Princess Szabina berohant a színpadra. Lajcsiék éppen A Nagy Ő hangulatát idéző romantikus rózsaceremóniával zárták az előadásukat, amikor Szabina sikítva megjelent, hogy magának követelje a rózsát.
Az évad legszínesebb pillanata volt, amikor Gesztesi Panka és Kovács Áron óriási gyümölcsjelmezekben léptek a fények közé. Panka édes narancsként, Áron pedig hatalmas dinnyeként táncolta végig az előadást.
A produkciók annyira viccesre sikerültek, hogy Liptai Claudia többször is akkora nevetőgörcsöt kapott, hogy képtelen volt állva maradni. Olykor a stúdió díszletein fekve, könnyeivel küszködve próbált levegőhöz jutni.
Gáspár Bea és Peter Šrámek párosa a humorával mindenkit elvarázsolt. Legszebb pillanatuk a Kicsi gesztenye volt, ahol a színpad színes játszóházzá alakult. A produkcióból áradó nosztalgia és gyermeki báj magával ragadta a nézőket, akik egy pillanatra újra átélhették a gondtalan gyerekkort.
Az évad legmerészebb pillanata Gallusz Niki és Gajdos Tamás nevéhez köthető, hiszen egy bajor partit varázsoltak a színpadra. A produkció csúcspontjaként Niki egy váratlan, de annál emlékezetesebb koreográfiai elemmel rukkolt elő.
A műsor egyik legmeghatóbb pillanatát Domján Evelin és Vastag Csaba okozta az Aranyhaj betétdalával. Produkciójukat az őszinte szerelem tette különlegessé, amely minden pillantásukból áradt. Amikor egymásra néztek, a nézők érezhették, hogy ez nem csupán egy szerep. A köztük lévő szerelem tette varázslatossá és felejthetetlenné az előadást.
A műsor történetének egyik legemlékezetesebb és legviccesebb pillanata volt Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi fellépése. A Szerelemdoktor előadása közben Pákó jellegzetes stílusa és a színpadon uralkodó káosz mindenkit megnevettetett. A zsűri és a közönség is könnyesre nevette magát a produkció láttán, amely énektechnikailag nem volt hibátlan, de szórakoztatásból jelesre vizsgázott.
