A Nagy Duett: Pillanatok, amiket soha nem felejtünk

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 12:30
Az egész ország izgatottan követte végig a TV2 sikerműsorát. A Nagy Duett számos felejthetetlen percet szerzett. Jöjjenek azok a pillanatok, amelyek a legmélyebb nyomot hagyták a közönség szívében.

Bár lezárult A Nagy Duett kilencedik évada, a műsor számos felejthetetlen pillanatot hagyott maga után, amelyek még sokáig velünk maradnak. A hot! magazin összegyűjtötte azokat az emlékezetes produkciókat, amelyek a legmélyebb nyomot hagyták a nézők szívében

A Nagy Duett műsorvezetői jó kapcsolatot ápolnak
A Nagy Duett műsorvezetői Liptai Claudia ás Till Attila (Fotó: hot! magazin/TV2)

A Nagy Duett legjobb pillanatai

A pár a nézők egyik kedvence volt
Curtis és Judie gondoskodott a bulihangulatról (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Curtis és Judie Ott várok rád produkciója igazi bulihangulatot hozott, de a csattanó minden várakozást felülmúlt. A rapper egy tortát kapott az arcába, amitől tetőtől talpig krémes lett. Curtis nem esett ki a szerepéből: óriási nevetéssel fogadta a poént.

Egy extra produkciót adtak elő a Nagy Duettben
Szikora Robi gondoskodott a hagyományokról (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A húsvéti adás legkedvesebb pillanata volt, amikor Szikora Robi a népi hagyományokat is becsempészte a stú­dió­ba. A közös produkció végén a zenész egy köl­nis­üveg­gel a kezében meglocsolta a partnerét, Békefi Vikit.

A páros második esélyt kapott a nézőktől
Lakatos Laci mindent megtett a győzelemért (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Az egyik legütősebb pillanat Lakatos Laci és Tolvai Reni visszatérése volt. Produkciójuk a Hit the Road Jack pörgős remixével és Laci abszurd Mona Lisa-jelmezével vette le a lábáról a közönséget. A humor és a profi ének kettőse akkora sikert aratott, hogy a páros megkapta a második esélyt, így visszatáncoltak a döntőbe.

Szabina váratlanul jelent meg a képernyőn
Princess Szabina gondoskodott arról, hogy A Nagy Duett is megismerje (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Az egyik legváratlanabb pillanat az volt, amikor Galambos Lajos és Stana Alexandra produkciója után Princess Szabina berohant a színpadra. Lajcsiék éppen A Nagy Ő hangulatát idéző romantikus rózsaceremóniával zárták az előadásukat, amikor Szabina sikítva megjelent, hogy magának követelje a rózsát.

Hétről-hétre lenyűgözték a nézőket
Gesztesi Panka és Kovács Áron a nézők személyes kedvence volt (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Az évad legszínesebb pillanata volt, amikor Gesztesi Panka és Kovács Áron óriási gyümölcsjelmezekben léptek a fények közé. Panka édes narancsként, Áron pedig hatalmas dinnyeként táncolta végig az előadást.

A Nagy Duettben szem nem maradt szárazon
Liptai Claudia sem győzte nevetés nélkül (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A produkciók annyira viccesre sikerültek, hogy Liptai Claudia többször is akkora nevetőgörcsöt kapott, hogy képtelen volt állva maradni. Olykor a stúdió díszletein fekve, könnyeivel küszködve próbált levegőhöz jutni.

Peter Šrámek megvette Bea összes szakácskönyvét
Gáspár Bea és Peter Šrámek akárcsak egy farsangi bálon (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin/ TV2)

Gáspár Bea és Peter Šrámek párosa a humorával mindenkit elvarázsolt. Legszebb pillanatuk a Kicsi gesztenye volt, ahol a színpad színes játszóházzá alakult. A produkcióból áradó nosztalgia és gyermeki báj magával ragadta a nézőket, akik egy pillanatra újra átélhették a gondtalan gyerekkort.

A váratlan húzástól az egész stúdió óriási nevetésben tört ki
Gallusz Niki mindent megtett, hogy levegye a lábukról a nézőket (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Az évad legmerészebb pillanata Gallusz Niki és Gajdos Tamás nevéhez köthető, hiszen egy bajor partit varázsoltak a színpadra. A produkció csúcspontjaként Niki egy váratlan, de annál emlékezetesebb koreográfiai elemmel rukkolt elő.

A szerelmesekből áradt a kémia
Vastag Csaba és Domján Evelin végezte a dobogó második helyén (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A műsor egyik legmeghatóbb pillanatát Domján Evelin és Vastag Csaba okozta az Aranyhaj betétdalával. Produkciójukat az őszinte szerelem tette különlegessé, amely minden pillantásukból áradt. Amikor egymásra néztek, a nézők érezhették, hogy ez nem csupán egy szerep. A köztük lévő szerelem tette varázslatossá és felejthetetlenné az előadást.

Pákó szórakoztatásából az idei évadban nem volt hiány
Pákó abszolút a közönség kedvence lett (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A műsor történetének egyik legemlékezetesebb és legviccesebb pillanata volt Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi fellépése. A Szerelemdoktor előadása közben Pákó jellegzetes stílusa és a színpadon uralkodó káosz mindenkit megnevettetett. A zsűri és a közönség is könnyesre nevette magát a produkció láttán, amely énektechnikailag nem volt hibátlan, de szórakoztatásból jelesre vizsgázott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
