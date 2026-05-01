Iszonyatos hír jött: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Öt ember meghalt egy kisrepülőgép balesetében az egyesült államokbeli Texasban - közölték a helyi hatóságok pénteken.
Ruben Becerra, az állam délnyugati részén fekvő Hays megye elöljárója közösségi médiában megjelent nyilatkozata szerint a kisrepülő nagy sebességgel közlekedett, amikor Wimberly városánál, Austin közelében lezuhant. Elmondta, hogy a fedélzeten tartózkodó öt ember életét vesztette.
A Szövetségi Légügyi Hivatal szerint egy Cessna típusú kisrepülőgépről van szó. A vizsgálatot a hivatal és a közlekedésbiztonsági hatóság közösen vezeti. Az áldozatok kilétét egyelőre nem közölték - írja az MTI.
Mint azt megírtuk, lezuhant az a kisgép, amellyel Sandro Veronesi, az olasz Calzedonia és Intimissimi alapítója utazott. Egy Cessna 182-es szenvedett balesetet Labastide-Villefranche közelében, a 66 éves Veronesit és 56 éves utasát a roncsok mellett találták meg, a hírek szerint könnyebb sérüléseket szenvedtek.
