Iszonyatos hír jött: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Öt ember meghalt egy kisrepülőgép balesetében az egyesült államokbeli Texasban - közölték a helyi hatóságok pénteken.

Ruben Becerra, az állam délnyugati részén fekvő Hays megye elöljárója közösségi médiában megjelent nyilatkozata szerint a kisrepülő nagy sebességgel közlekedett, amikor Wimberly városánál, Austin közelében lezuhant. Elmondta, hogy a fedélzeten tartózkodó öt ember életét vesztette.

A Szövetségi Légügyi Hivatal szerint egy Cessna típusú kisrepülőgépről van szó. A vizsgálatot a hivatal és a közlekedésbiztonsági hatóság közösen vezeti. Az áldozatok kilétét egyelőre nem közölték - írja az MTI.

Five people were killed after a small plane crashed Thursday night in Wimberley, Texas, according to a county official.



Hays County Judge Ruben Becerra said the aircraft — a Cessna 421C — went down around 11 p.m. while traveling at a high rate of speed. The city is located about… pic.twitter.com/Iu3UkVfXrR — Breaking911 (@Breaking911) May 1, 2026

Repülőbaleset: lezuhant egy gép Dél-Franciaországban is

Mint azt megírtuk, lezuhant az a kisgép, amellyel Sandro Veronesi, az olasz Calzedonia és Intimissimi alapítója utazott. Egy Cessna 182-es szenvedett balesetet Labastide-Villefranche közelében, a 66 éves Veronesit és 56 éves utasát a roncsok mellett találták meg, a hírek szerint könnyebb sérüléseket szenvedtek.