Tiv Tivy Egyiptomból üzent Magyar Péternek: Odafigyelj magadra, poros Peti

Magyar Péter korábban saját maga vallotta be, hogy részt vett egy olyan bulin, ahol a kábítószerek is előkerültek. A rendőrség már vizsgálja is ezt a bizonyos drogos partit kábítószer-birtoklás gyanúja miatt. Tiv Tivy Egyiptomból üzent Magyar Péternek, akinek jobb lenne ezekre jobban odafigyelnie.

Tiv Tivy is kifejtette a véleményét Magyar Péter drogos bulija kapcsán (Fotó: Kovács Dávid)

Tiv Tivy nem hagyta szó nélkül Magyar Péter drogos buliját

Ajjaj, gyerekek, valaki nagyon szorult helyzetben van! Azért az kemény, hogy a rendőrség kábítószer-birtoklás gyanúja miatt vizsgálja Magyar Péter buliját. Nagyon rafinált dolgok ezek a porocskák. Sokszor kiderül az is, hogy nem csak liszt volt

– kezdte közösségi oldalán a korábbi valóságshow-szereplő.

Tivy bár elmondta korábban, hogy kiszáll a magyar közéletből, de most mégis telefont ragadott. Kemény kijelentéssel szembesítette az ellenzéki botrányhős politikust. „Odafigyelj magadra, poros Peti. A lisztet csak sütésre használjuk, fehér porokat nem használunk másra!” - szúrt oda Tiv Tivy.

"Azért az kemény, hogy a rendőrség kábítószer birtoklás gyanúja miatt vizsgálja Magyar Péter buliját" - Tiv Tivy (Fotó: Facebook)

Több sztár is felszólalt már Magyar Péter ellen

Tiv Tivy mellett Aurelio és Kucsera Gábor is kiállt a kábítószerek-használata ellen. Az olimpikon kajakos egyenesen kijelentette, hogy zéró toleranciát kellene bevezetni a közszereplőkkel szemben. Elmondása szerint mindenki hibázhat, de a politikusoknak jobban kellene figyelniük az ilyen esetekre.