Tiv Tivy Egyiptomból üzent Magyar Péternek: Odafigyelj magadra, poros Peti

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 17:10
A korábbi valóságshow-hős nemrég Egyiptomba költözött ki, mivel elege lett a negatív emberekből. Tiv Tivy ennek ellenére külföldről is megszólalt Magyar Péter drogos bulijáról.
Magyar Péter korábban saját maga vallotta be, hogy részt vett egy olyan bulin, ahol a kábítószerek is előkerültek. A rendőrség már vizsgálja is ezt a bizonyos drogos partit kábítószer-birtoklás gyanúja miatt. Tiv Tivy Egyiptomból üzent Magyar Péternek, akinek jobb lenne ezekre jobban odafigyelnie.

Tiv Tivy is felszólalt Magyar Péter drogos bulija kapcsán
Tiv Tivy is kifejtette a véleményét Magyar Péter drogos bulija kapcsán (Fotó: Kovács  Dávid)

Tiv Tivy nem hagyta szó nélkül Magyar Péter drogos buliját

Ajjaj, gyerekek, valaki nagyon szorult helyzetben van! Azért az kemény, hogy a rendőrség kábítószer-birtoklás gyanúja miatt vizsgálja Magyar Péter buliját. Nagyon rafinált dolgok ezek a porocskák. Sokszor kiderül az is, hogy nem csak liszt volt

– kezdte közösségi oldalán a korábbi valóságshow-szereplő.

Tivy bár elmondta korábban, hogy kiszáll a magyar közéletből, de most mégis telefont ragadott. Kemény kijelentéssel szembesítette az ellenzéki botrányhős politikust. Odafigyelj magadra, poros Peti. A lisztet csak sütésre használjuk, fehér porokat nem használunk másra!” - szúrt oda Tiv Tivy.

"Azért az kemény, hogy a rendőrség kábítószer birtoklás gyanúja miatt vizsgálja Magyar Péter buliját" - Tiv Tivy  (Fotó: Facebook)

Több sztár is felszólalt már Magyar Péter ellen

Tiv Tivy mellett Aurelio és Kucsera Gábor is kiállt a kábítószerek-használata ellen. Az olimpikon kajakos egyenesen kijelentette, hogy zéró toleranciát kellene bevezetni a közszereplőkkel szemben. Elmondása szerint mindenki hibázhat, de a politikusoknak jobban kellene figyelniük az ilyen esetekre.

@tivtivyeredeti Ajaj 🤣#fyp #trendi #magyartiktok #viral ♬ eredeti hang - Tiv Tivy eredeti official

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
