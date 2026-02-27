Tiv Tivy Egyiptomból üzent Magyar Péternek: Odafigyelj magadra, poros Peti

Magyar Péter korábban saját maga vallotta be, hogy részt vett egy olyan bulin, ahol a kábítószerek is előkerültek. A rendőrség már vizsgálja is ezt a bizonyos drogos partit kábítószer-birtoklás gyanúja miatt. Tiv Tivy Egyiptomból üzent Magyar Péternek, akinek jobb lenne ezekre jobban odafigyelnie.
Ajjaj, gyerekek, valaki nagyon szorult helyzetben van! Azért az kemény, hogy a rendőrség kábítószer-birtoklás gyanúja miatt vizsgálja Magyar Péter buliját. Nagyon rafinált dolgok ezek a porocskák. Sokszor kiderül az is, hogy nem csak liszt volt
– kezdte közösségi oldalán a korábbi valóságshow-szereplő.
Tivy bár elmondta korábban, hogy kiszáll a magyar közéletből, de most mégis telefont ragadott. Kemény kijelentéssel szembesítette az ellenzéki botrányhős politikust. „Odafigyelj magadra, poros Peti. A lisztet csak sütésre használjuk, fehér porokat nem használunk másra!” - szúrt oda Tiv Tivy.
Tiv Tivy mellett Aurelio és Kucsera Gábor is kiállt a kábítószerek-használata ellen. Az olimpikon kajakos egyenesen kijelentette, hogy zéró toleranciát kellene bevezetni a közszereplőkkel szemben. Elmondása szerint mindenki hibázhat, de a politikusoknak jobban kellene figyelniük az ilyen esetekre.
