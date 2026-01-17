Tiv Tivynél betelt a pohár, mindent hátrahagy: "Afrikába költözöm!"

Az online térben töltött évek, a folyamatos jelenlét és az ezzel járó támadások sokak lelkében nyomot hagynak. Tiv Tivy most úgy érzi, eljött az idő arra, hogy környezetet váltson, és egy teljesen más kultúrában próbálja újra megtalálni az egyensúlyt. A döntése mögött tudatos tervezés, személyes tapasztalatok és nagyon emberi indokok állnak.

Tiv Tivy lánya is a baloldali kommentelők célkeresztjébe került, ezt már nem tűrte tovább az influenszer, elege lett (Fotó: Kovács Dávid)

Tiv Tivy: „Betelt a pohár!”

Tiv Tivy nem titkolja, hogy az elmúlt időszakban sok támadás érte az online térben, de volt egy pont, ami már túlmutatott rajta. Nem saját magát féltette, hanem a gyermekét.

Itthon élek több mint tíz éve, mindig is volt aki savazott. De ott telt be igazán a pohár, amikor a gyerekemre kezdtek csúnyákat írni. Utálhatnak engem a politikai nézeteim miatt, videóim miatt, vagy bármi másért, de amikor egy hétéves gyerekre írnak gorombaságokat, az egyszerűen borzasztó

– mondta a híreség arról, hogy a gyereke halálát kívánták a baloldali netes trollok, csupán csak azért, mert Tivy vállalja a véleményét.

Hozzátette, hogy ez már nem róla szólt, hanem egy olyan közhangulatról, amit nem szeretne a mindennapjaiban tovább hordozni.

Ekkor jöttem rá, hogy Magyarországon most nagyon nagy probléma van fejben sok embernél. Ez nem az a közeg, amiben hosszú távon jól érzem magam, ezért kell egy kis változás

– fogalmazott Tiv Tivy influenszer, akit immáron elüldöztek az országból a fizetett baloldali kommentelők.

Egyiptom: új élet, egy másik mentalitás

A döntés mögött azonban nem valamilyen egzotikus összeesküvés-elmélet áll: Tiv Tivy nem fáraók elrejtett kincsei után kutat, és nem is múmiák között képzeli el a mindennapjait. Sokkal emberibb oka van annak, miért pont Egyiptom lesz az új otthona.

Sokat voltam ott, és nagyon tetszik a mentalitásuk. Nincs állandó veszekedés, nem bántják egymást. Hiába élnek sokszor szegényebben, mégis jól vannak. Nem azon stresszelnek, hogy mennyi pénzük van, hanem élnek és boldogok

– mesélte a népszerű TikTokker.

Deák Tivadar Tiv Tivyként lett ismert humoros videóival, amikkel a rajongók legnagyobb örömére továbbra sem fog leállni (Fotó: Facebook)

A költözés tudatos döntés volt, minden elő van készítve, és egy évig biztosan kint szeretne élni. Közben nyelvet is tanulna, hogy minél jobban be tudjon illeszkedni.