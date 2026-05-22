Szigligeti Ivett és Dudás Miki idén szeretett volna összeházasodni: „Sajnos ez nem valósult meg”

Dudás Miki és Szigligeti Ivett soha nem házasodtak össze hivatalosan. Már 2019-ben megtörtént az eljegyzés, ám sok minden közbejött nekik, de idén végre megtartották volna a nagy napot. Ivett arról is beszámolt, hogy nem hivatalosan, otthonukban tartottak egy mini esküvőt, ahol lányuk, Nara volt a tanú. Dudás Miki halála miatt azonban a hivatalos esküvő már soha nem történhet meg, ám a gyűrű így is fent maradt szerelme ujján.

Szigligeti Ivett és Dudás Miki esküvője ezért maradt el mindig

Már hét éve, hogy megtörtént az eljegyzés a kajakos és szerelme között, ezért a rajongók sokáig jogosan tették fel a kérdést, hogy hol késlekedik az esküvő?

Szerettünk volna esküvőt és tervben is volt. Nem azt mondom, hogy nem tartottuk fontosnak, mivel megvettük a gyűrűket is és volt egy elképzelt dátum. Közbeszólt egy forgatás, amire Mikit hívták és mondta, hogy ha hazaér a forgatásról, akkor megvalósítjuk

– mondta Hajdú Péternek Szigligeti Ivett.

Ezután jött egy olyan ötlet Mikitől, amivel bár nem hivatalosan, de összekötötték az életüket Ivettel. „Konkrétan a konyha közepén, Nara volt a tanúnk, mivel akkor csak ő volt meg, felhúztuk egymás ujjára a gyűrűt. Elmondtuk a kötelező mondatokat és tök jól elbohóckodtunk. Úgyhogy csináltunk egy jó kis műsort” - mesélte nevetve Szigligeti Ivett.

Szigligeti Ivett Dudás Miki feleségének érzi magát

Azt szokták nekem mondani, hogy a házasságok úgyis az égben köttetnek, úgyhogy nem feltétlen a papír kellett hozzá. Mikit ez nem hozta lázba, a pasik között is van, aki fontosnak tartja és van, aki úgy van vele, hogy szeretem és nem ezen múlik. Nyilván, amikor megkérte a kezem, akkor én már másnap elkezdtem szervezni az esküvőt és pont akkor költöztünk családi házba, szóval ledobta a haját, hogy mit szeretnék

– jegyezte meg Ivett, a Beköltözve Hajdú Péterhez műsorában.

Ám a sztáranyuka vallomásából az is kiderült, hogy nem is lett volna olyan messze az álomesküvő. „Végül sajnos, hivatalosan ez soha nem valósult meg. Amúgy idén szerettünk volna végre összeházasodni. Nem hatalmas lagzit akartunk, hanem hogy ez nekünk meglegyen szűk körben. Viszont ez nem valósult meg, de a gyűrűt azt hordom” - árulta el Szigligeti Ivett.