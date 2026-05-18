Kit látnak szemeink? Nem hiszed el, hol hódított Sydney van den Bosch

A Miss Earth Hungary cím gyönyörű birtokosa meglepő helyről jelentkezett be: Sydney van den Bosch a Cannes-i filmfesztiválon hódított.

Fotó: MW

Sydney van den Bosch kékben hódított

A modell egy gyönyörű kék ruhában pózolt a kameráknak, így elbűvölve követőit. Egy Instagramon tartott kérdezz-felelek során azt is elmondta, hogy Dua Lipával és Palvin Barbarával is találkozott.

Követőit teljesen lenyűgözték a filmfesztiválon készült képek, mely eseményen egy együttműködés részeként vett részt. Sokan királynői megjelenésnek írták le a modell stílusát, és nem győzték dicsérni szépségét. Sydney később megköszönte a sok kedves hozzászólást is.

A TV2 népszerű sztárja életének egyik legboldogabb időszakát éli, amióta megszületett a kislánya, nem csoda, hogy legújabb képein is ragyog. Sydney van den Bosch számára az anyaság teljesen új fejezetet nyitott, amely egyszerre jelent kihívásokat és rengeteg örömet.

Az anyaságra nem lehet felkészülni, de örülök, hogy az ösztöneim egyből bekapcsoltak, és valahogy minden magától értetődő lett. Eggyel több szerepben kell már helytállnom, de úgy érzem, hogy meg tudom ugrani. Liára nem lehet panaszom, csodás kislány, persze van, hogy kevésbé pihentetőek a napjaink, de ez természetes velejárója ezeknek a hónapoknak.

- nyilatkozta korábban. Láthatóan azonban mind a mangán, mind a szakmai életében remekül helyt tud állni!

