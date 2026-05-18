Sydney van den Bosch bejelentette, özönlenek a gratulációk

Sydney van den Bosch sokak kedvence, hiszen kevés olyan kedves, bájos híresség van hazánkban, mint ő. A Szerencsekerékben is sokan a szívükbe zárták, amióta pedig megszületett az első gyermeke, az édesanyákhoz is különleges kapcsolat köti a gyönyörű infuenszert, hiszen most már ő is közéjük tartozik.
Most nagy bejelentést tett a közösségi oldalán Sydney van den Bosch, ugyanis bejelentette, hogy ma van a névnapja. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mégis hogyan, ha a Sydney névnek nincs hivatalos magyarországi névnapja? Ő maga árulta el a választ a legutóbbi posztjában.
MA VAN A NÉVNAPOM 🥰 Ugyan az én “első” nevemmel (Sydney) nem jár sajnos névnap de hála isten kaptam egy másodikat is ami épp az Alexandra így tudok a mai napon én is névnapot üneppelni 🤩
– írta Sydney van den Bosch.
Csak úgy özönlöttek a gratulációk Sydney van den Bosch posztjához. Biztos, hogy sokan meglepődtek azon, amit most a sztár elárult magáról, hiszen nem mindenki volt tisztában azzal, hogy van egy második keresztneve is.
