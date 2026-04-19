Sydney van den Bosch képei ismét megmutatták, milyen gyorsan is repül az idő

Sydney van den Bosch két képpel mutatta meg, milyen gyorsan múlik az idő: nemrég nagypapája születésnapját ünnepelték.
A családi képek meghatóak: a nagypapa 80. születésnapját tavaly ünnepelték, ekkor még Sydney látható az ölében, ez mára azonban megváltozott: idén a kis Lia Elysee ült dédnagyapja ölében az ünnepségen.
Így törpül el a köztük lévő 80 év
- írta.
Az egykori szépségkirálynő korábban elmondta, hogy a szülés során is boldog volt, de Lia Elysee születése után az élete szinte kiteljesedett - úgy tűnik ez egész családjára igaz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.