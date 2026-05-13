Stohl András lánya is megszólalt, így érez most

Stohl Rebeka még januárban, Thaiföldön mondott igent szerelmének, Daninak. Párjáról, és édesapjáról, Stohl Andrásról is nyilatkozott.

Stohl Rebeka nem szeret szerepelni, de édesapjának a kamerák előtt is próbált segíteni A Nagy Ő-ben

Stohl Rebeka esküvője már közel van

Stohl Rebeka nem szeret szerepelni, éppen ezért A Nagy Ő-s szereplését, amint édesapjának próbált segíteni, a mai napig nem nézte vissza. Karrierútjuk azonban jelentősen eltér, a fiatal nő a vendéglátást választotta, mára üzletvezető, sőt a vőlegényét is a vendéglátásnak köszönheti. Azóta már mindketten egy helyen dolgoznak, főnök és beosztott viszonyban, de ezt cseppet sem bánják.

Az első pillanattól kezdve támogatták a kapcsolatunkat. Nagyon örültek neki, hogy egy rendes ember van mellettem. Apának az első pillanattól kezdve nagyon szimpatikus volt, és persze örömmel adta áldását, amikor Dani elkért tőle...

- nyilatkozta a Bestnek Stohl Rebeka eljegyzéséről, írja a Story.

„Sokkot kaptam!” - mondta a lánykérésről, amire egyáltalán nem számított, de persze nagyon örült. Az esküvő kapcsán pedig elárulta, hogy jövőre lesz esedékes, így tudják kényelmesen megszervezni a nagy napot.

Míg Rebeka szerelmi élete varázslatosan alakul, édesapja nemrég jelentette be, hogy szakítottak Kiss Krisztával.