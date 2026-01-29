Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Adél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Micsoda boldogság! Eljegyezték Stohl András lányát

Stohl András
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 08:41
örömhíreljegyzés
Mialatt a színész a Nagy Őben keresi az igazit, a lánya, Rebeka kezét nemrég megkérte a szerelme. Stohl András lánya a közösségi médiában tudatta az örömhírt.
Bors
A szerző cikkei

Boldogan osztotta meg nemrég a nagyszerű hírt Stohl Rebeka, hogy megkérték a kezét. Stohl András lánya - aki a színész első házasságából született -, az Instagram-oldalán tett közzé egy, a szerelmével közös, Thaiföldön készült fotót, amelyen az eljegyzési gyűrű is látható, a posztjában pedig megerősítette, hogy természetesen igent mondott.

20260115_Nagy ?_MW_bulvar_072
Eljegyezték Stohl András lányát / Fotó: MATE KRISZTIAN

Eljegyezték Stohl András lányát

Boldogan

- tette hozzá az újdonsült menyasszony. 

Mindeközben egyre csak fokozódnak az izgalmak a Nagy Ő műsorában, amelyben ezúttal Stohl András keresi az igaz szerelmet, és aki a legutóbbi adásban három lányt is hazaküldött. Rebeka egyébként korábban úgy nyilatkozott, bár először sokkolta, hogy az édesapja lett az új Nagy Ő, miután azonban azt látta rajta, jelenleg erre van szüksége, már teljes vállszélességgel támogatta a döntésében. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu