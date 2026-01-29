Micsoda boldogság! Eljegyezték Stohl András lányát

Boldogan osztotta meg nemrég a nagyszerű hírt Stohl Rebeka, hogy megkérték a kezét. Stohl András lánya - aki a színész első házasságából született -, az Instagram-oldalán tett közzé egy, a szerelmével közös, Thaiföldön készült fotót, amelyen az eljegyzési gyűrű is látható, a posztjában pedig megerősítette, hogy természetesen igent mondott.

Eljegyezték Stohl András lányát / Fotó: MATE KRISZTIAN

Mindeközben egyre csak fokozódnak az izgalmak a Nagy Ő műsorában, amelyben ezúttal Stohl András keresi az igaz szerelmet, és aki a legutóbbi adásban három lányt is hazaküldött. Rebeka egyébként korábban úgy nyilatkozott, bár először sokkolta, hogy az édesapja lett az új Nagy Ő, miután azonban azt látta rajta, jelenleg erre van szüksége, már teljes vállszélességgel támogatta a döntésében.