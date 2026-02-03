Stohl Rebeka szerint Kiara Lord nem illik az édesapjához: „Neked ő nem lenne jó társad..."

Elképesztő fordulat borzolta a kedélyeket A Nagy Ő legutóbbi adásában: különleges vendég érkezett a villába, nem más, mint Stohl András egyik lánya, Stohl Rebeka. A hölgyek közül sokan elsőre megijedtek, attól tartva, hogy ismét új versenyző költözik be, ám hamar megnyugodhattak, hiszen nem jelentkező érkezett, hanem András családjának egy fontos tagja. A helyzet súlyát tovább növelte, hogy nem sokkal korábban Szarka Éva is csatlakozott a mezőnyhöz, így az érzelmek amúgy is felfokozottak voltak.
A feladatot Lékai-Kiss Ramóna ismertette: a lányoknak prezentációt kellett készíteniük arról, hogyan képzelik el a közös jövőt Stohl Andrással. Rajzolhattak, festhettek, ragaszthattak, a lényeg az volt, hogy megmutassák, mennyire gondolkodnak hosszú távon. Rebeka már az elején jelezte, mennyire fontos számára az őszinteség. Elmondta, hogy mozaikcsaládban élnek, sok testvérrel, ezért különösen lényeges, hogy az édesapja mellett olyan nő álljon, aki képes ebbe a rendszerbe illeszkedni, vagy akár össze is tartani azt.
A prezentációkat Till Attila is véleményezte. Mezei Böbe letisztult, minimalista megoldást választott, míg Szabó Melinda jövőképét Till Attila azért kritizálta, mert szerinte abban inkább Melinda igényei domináltak, András szerepe háttérbe szorult. A legnagyobb feszültséget azonban Kiara Lord okozta. A volt felnőttfilmes láthatóan zavarba jött, Rebeka pedig nehezen leplezte fenntartásait.
„Ez volt az első alkalom a villa alatt, amikor rosszul éreztem magam” – vallotta be később Kiara, akinek remegett a keze, és úgy érezte, Rebeka és Till Attila is negatívan állt hozzá. Rebeka kíméletlenül őszintén fogalmazott:
Nem akarok vele előítéletes lenni, bár nehéz. Neked ő nem lenne jó társad, mert ő egy feladat lenne az életedben. Bandikával meg leül majd egy asztalhoz...
– utalt Kiara felnőttfilmes múltjára, bár megjegyezte, hogy nem tartja bűnnek, amit csinál csupán szürreálisnak gondolja a helyzetet. Rebeka ugyanakkor elismerően beszélt Szarka Éváról, aki kifejezetten szimpatikus volt számára.
A feladatot végül Antal Gina nyerte meg, aki ezzel randilehetőséget kapott Stohl Andrástól. A döntés pillanatában András sem hagyott kétséget afelől, mit érez: „Van valaki, akivel régóta szeretnék kettesben lenni, és esélyt adni annak, hogy működjön köztünk. Pontosan tudod, hogy te vagy az, Gina. Szeretnélek elvinni randizni, csak kettesben, úgy, hogy senki más ne lásson.”
A családi próbatétel tehát nemcsak feszültséget, hanem új erőviszonyokat is hozott a villában – a kérdés már csak az, ki bírja el András múltját, jelenét és összetett családi világát.
