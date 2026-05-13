Stohl András: Sokszor tettem rossz fát a tűzre

Stohl András magánélete akár egy fordulatokban gazdag, szenvedéllyel és drámával teli szappanopera is lehetne. A színész újra és újra megtalálta a szerelmet, mégis mintha minden történet ugyanabba az irányba tartana: a nagy lángolások után csendesen – vagy épp viharosan – zátonyra futnak a kapcsolatai. De vajon miért ismétlődik ez a minta? És mit mond erről a lélek? Ennek próbált utánajárni a hot! magazin.

A történet még 1992-ben kezdődött, amikor feleségül vette Tordai Évát. Két gyermekük született, 2003-ban mégis véget ért a kapcsolat. A színész később elárulta: a felesége nem tudta elfogadni az életmódját. Stohl András első felesége, Éva erős, céltudatos nőként állt mellette, aki pontosan tudta, hogy mit akar – és talán azt is, hogy mikor kell kilépni.

„Sokszor tettem rossz fát a tűzre, ebből lett elege a volt feleségemnek, Évának. Nehezen sikerült feldolgoznom a történteket, komoly hullámvölgybe kerültem” – vallotta be korábban András a hot! magazinnak.

Stohl András feleségei mind más karakterek voltak

Alig telt el néhány év, és a szív újra megtelt reménnyel. 2005-ben a Nemzeti Színházban ismerte meg Nagy Anikót, azaz Ancsikát, aki egy szenvedélyes, temperamentumos nő, és nem fél kimondani az érzéseit. Eljegyzés, közös jövő, két gyermek – minden adott volt a boldogsághoz.

Amióta Ancsit megismertem, sokan rám sem ismertek, kivételes nőci, igazi őrült! De éppen ezért szeretem. Ha arra kérne, hogy vegyem feleségül, biztosan megtenném

– mondta akkoriban.

Az esküvő mégis elmaradt. Bár kívülről úgy tűnt, hogy minden rendben van, a háttérben talán már akkor dolgoztak azok a kérdések, amelyek később a kapcsolat végét hozták. 2016-ban végül kimondták: elmúlt a szerelem.

„Fordulóponthoz érkeztem az életemben, mind magánéletileg, mind a munka szempontjából. Abban reménykedem, hogy ez egy hosszú távú befektetés lesz” – nyilatkozta korábban.

Úgy tűnik, mintha egy új fejezet mindig egy új nővel kezdődne – egy egészen más világgal. Kócsi Vica, a Centrál Színház büféjének vezetője 19 évvel fiatalabb a színésznél. Friss, új energia, más dinamika, más ritmus. 2020-ban össze is házasodtak, és sokan azt hitték, hogy a színész ezúttal valóban révbe ért.