Stohl András: Sokszor tettem rossz fát a tűzre

Stohl András magánélete akár egy fordulatokban gazdag, szenvedéllyel és drámával teli szappanopera is lehetne. A színész újra és újra megtalálta a szerelmet, mégis mintha minden történet ugyanabba az irányba tartana: a nagy lángolások után csendesen – vagy épp viharosan – zátonyra futnak a kapcsolatai. De vajon miért ismétlődik ez a minta? És mit mond erről a lélek? Ennek próbált utánajárni a hot! magazin.
A történet még 1992-ben kezdődött, amikor feleségül vette Tordai Évát. Két gyermekük született, 2003-ban mégis véget ért a kapcsolat. A színész később elárulta: a felesége nem tudta elfogadni az életmódját. Stohl András első felesége, Éva erős, céltudatos nőként állt mellette, aki pontosan tudta, hogy mit akar – és talán azt is, hogy mikor kell kilépni.
„Sokszor tettem rossz fát a tűzre, ebből lett elege a volt feleségemnek, Évának. Nehezen sikerült feldolgoznom a történteket, komoly hullámvölgybe kerültem” – vallotta be korábban András a hot! magazinnak.
Alig telt el néhány év, és a szív újra megtelt reménnyel. 2005-ben a Nemzeti Színházban ismerte meg Nagy Anikót, azaz Ancsikát, aki egy szenvedélyes, temperamentumos nő, és nem fél kimondani az érzéseit. Eljegyzés, közös jövő, két gyermek – minden adott volt a boldogsághoz.
Amióta Ancsit megismertem, sokan rám sem ismertek, kivételes nőci, igazi őrült! De éppen ezért szeretem. Ha arra kérne, hogy vegyem feleségül, biztosan megtenném
– mondta akkoriban.
Az esküvő mégis elmaradt. Bár kívülről úgy tűnt, hogy minden rendben van, a háttérben talán már akkor dolgoztak azok a kérdések, amelyek később a kapcsolat végét hozták. 2016-ban végül kimondták: elmúlt a szerelem.
„Fordulóponthoz érkeztem az életemben, mind magánéletileg, mind a munka szempontjából. Abban reménykedem, hogy ez egy hosszú távú befektetés lesz” – nyilatkozta korábban.
Úgy tűnik, mintha egy új fejezet mindig egy új nővel kezdődne – egy egészen más világgal. Kócsi Vica, a Centrál Színház büféjének vezetője 19 évvel fiatalabb a színésznél. Friss, új energia, más dinamika, más ritmus. 2020-ban össze is házasodtak, és sokan azt hitték, hogy a színész ezúttal valóban révbe ért.
„Szerelem volt első látásra! Vica akkor a Centrál Színház büféjét vezette. Ott állt velem szemben ő! És ha megvan az a bizonyos „ding”, akkor nincs mit tenni. Egyszerre éreztük azt a csodálatos valamit, és azóta is tart, minden áldott nap!” – mondta nem sokkal az esküvőjük után, ám néhány évvel később, 2025 nyarán bejelentették: vége. Egy újabb történet zárult le.
A válás után pedig jött a következő, már a nyilvánosság előtt zajló fejezet: A Nagy Ő. Itt két teljesen különböző nő ragadta meg András figyelmét. A felnőttfilmes Kiara Lord a szenvedély, a csábítás, a kaland ígéretét hordozta, amíg Kiss Kriszta a nyugalmat, a biztonságot és a társat, aki mellett meg lehet pihenni. András végül Krisztát választotta – talán épp azért, mert ebben a történetben most nem a vihar, hanem a csend vonzotta.
De vajon mi zajlik egy ilyen történet mögött? Miért vonzódik valaki ennyire különböző karakterekhez? És miért tűnik úgy, hogy a kapcsolatok egy idő után mindig ugyanabba a falba ütköznek? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a válasz sokszor a szerelmek elmélyülésében rejlik.
„Amikor egy kapcsolat eljut arra a pontra, hogy komollyá válik, nagyon gyakran megjelenik egyfajta bizonytalanság. A mélyüléssel együtt jönnek a kérdések: „Jó helyen vagyok? Ezt akarom hosszú távon? Látom magam ebben a jövőben?” Itt kezdődik az a belső hullámzás, amely kívülről talán láthatatlan, mégis mindent meghatároz” – magyarázta a szakember a hot!-nak.
A pszichológus szerint sokaknál ilyenkor jelenik meg az úgynevezett ambivalens kötődés: az illető vágyik a közelségre, ugyanakkor menekülne is tőle.
Nem arról van szó, hogy nem szereti a másikat. Épp ellenkezőleg: szereti, kötődik, mégis megjelenik egy érzés, hogy „nem kapok levegőt”, „nem találom a helyem”. Ez a belső feszültség végül kilépéshez vezethet.
Ismerős dinamika? Ha végignézünk Stohl András kapcsolattörténetén, szinte kirajzolódik egy minta: erős kezdés, mély érzelmek, majd egy ponton megjelenő bizonytalanság – és végül a távolodás. Dr. Makai Gábor arra is felhívja a figyelmet, hogy sokszor a kapcsolat elején egyfajta idealizálás történik.
„Az illető nagy lendülettel veti bele magát a szerelembe, többet lát bele a másikba, mint ami valójában ott van. Ez átmenetileg oldja a belső bizonytalanságokat, de később visszatérnek ugyanazok a kérdések.”
Talán ezért is olyan különbözőek András választottjai. Egy határozott, céltudatos nő, egy szenvedélyes, szókimondó társ, majd egy fiatalabb, lágyabb partner – mintha minden kapcsolat egy új válasz lenne ugyanarra a kérdésre: „Ki illik hozzám igazán?” A szakember szerint azonban a kulcs nem feltétlenül a másik félben keresendő.
„Gyakran nincs egy stabil belső kép arról, hogy kit keres az ember. Ezért különböző típusú partnerekkel próbálkozik, hátha valamelyik kapcsolatban megtalálja azt az érzést, amit keres.”
Mindemellett feltételezhetően ott van még az elköteleződéstől való félelem is. Az a bizonyos belső hang, amely kérdéseket tesz fel: „Mi van, ha ez nem az igazi? Mi van, ha lenne jobb? Mi van, ha ezzel végleg bezárom magam?” Ezek a gondolatok pedig lassan, de biztosan aláássák a kapcsolat stabilitását. A történet azonban nem feltétlenül végződik mindig ugyanúgy.
„Az első lépés a felismerés” – mondta dr. Makai Gábor.
Ha valaki megérti a saját működését, felismeri a mintáit, akkor képes lehet változtatni. Nem automatikusan kilép a kapcsolatából, hanem megáll, és megvizsgálja, mi történik benne.
A Nagy Ő szerelmespárja a TV2 Titkok Ramónával legutóbbi adásában elmondta, hogy közösen úgy döntöttek, nincs jövőjük. Nem találták meg egymás mellett, amit kerestek. A kapcsolat a színész mondandója alapján már az elejétől kezdve halálra volt ítélve, hiszen még nem dolgozta fel a válását, gyászolja a legutóbbi házasságát. Szakember segítségét is kérte, de egyelőre még az út közepén tart, és nem Kriszta lesz az, aki ezen végigkíséri.
