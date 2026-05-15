Bonyhádi tragédia: Zebrán biciklizett, halálra gázolták az idős nőt

Bonyhádon történt tragédia: halálra gázoltak egy zebrán bringával áthaladó idős nőt.
A tragédia csütörtök délután történt - az áldozaton egy teherautó mindkét kereke áthaladt, így a kiérkező mentőknek esélyük sem volt megmenteni az életét.
Az idős nő nem szállt le a kerékpárjáról, ezért feltételezhető, hogy a sofőr nem vette észre az áthaladó áldozatot, így már nem volt ideje reagálni. A nyugdíjas asszony holttestét egy kék sátor takarta, a tragédiának több szemtanúja is volt.
Nem is láthatta, szerencsétlen...
- mondta egy helyi lakos.
Hatvanban is történt hasonló tragédia: itt is zebrán ütöttek el egy gyalogost péntek reggel, rajta egy betonkeverő ment át. A sérültet mentőhelikopterrel vitték kórházba, és úgy tudni, állapota jelenleg is válságos - jelentette a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.