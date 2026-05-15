Bonyhádi tragédia: Zebrán biciklizett, halálra gázolták az idős nőt

Halálra gázoltak egy időst Bonyhádon

A tragédia csütörtök délután történt - az áldozaton egy teherautó mindkét kereke áthaladt, így a kiérkező mentőknek esélyük sem volt megmenteni az életét.

Az idős nő nem szállt le a kerékpárjáról, ezért feltételezhető, hogy a sofőr nem vette észre az áthaladó áldozatot, így már nem volt ideje reagálni. A nyugdíjas asszony holttestét egy kék sátor takarta, a tragédiának több szemtanúja is volt.

Nem is láthatta, szerencsétlen...

- mondta egy helyi lakos.

Hatvanban is történt hasonló tragédia: itt is zebrán ütöttek el egy gyalogost péntek reggel, rajta egy betonkeverő ment át. A sérültet mentőhelikopterrel vitték kórházba, és úgy tudni, állapota jelenleg is válságos - jelentette a Tények.

