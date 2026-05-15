Hűha! Curtis volt felesége két újabb plasztikai műtétet vállalt be

Már, amikor a rapper párjaként megismerte az ország a görög származású Krisztikét, már akkor láthatóan több plasztikai beavatkozáson volt túl. De amióta elváltak, Curtis volt felesége teljesen átalakult, elszabadult vele az a bizonyos ló a követők szerint, újabb és újabb testrészeit szabatja át. Legújabb videójában a rajongóknak örömmel meséli, hogy meghozta a döntést, miszerint kicseréli mellimplantátumát és a szemhéját is felvarratja.

Curtis volt felesége, Meszimerisz Krisztina a követők szerint túlzásba viszi a plasztikát (Fotó: MW archív)

Curtis volt felesége még nagyobb melleket akar

Válása óta Krisztike rengeteget változott az elmúlt években, ezt a változást pedig közösségi oldalán végig is lehet követni, ugyanis gyermeke mellett előszeretettel mutatja meg követőinek külsejét is. Az internet népe a plasztikai beavatkozások miatt már többször beleállt Curtis volt feleségének - akivel nagyon jóban vannak mai napig - kinézetébe. Ugyanis az internetezők szerint ez egykori Széki Krisztina ezt már túlzásba viszi, túl sokat tölteti a száját és feleslegesen töltette fel saját zsírjával fenekét Törökországban. Ez a Brazilian Butt Lift, azaz a brazil fenékemelés. Egy olyan eljárás, amely során a kliensen először zsírleszívást hajtanak végre, majd a leszívott zsírral töltik fel a popsit.

„Volt már egy pár beavatkozásom, de ilyen körülmények között, ilyen segítséggel és kedvességgel még soha életemben nem találkoztam”

- áradozott akkor Meszimerisz Krisztina.

Alig egy évvel később, most egy budapesti klinikáról jelentkezett be Curtis kisfiának édesanyja. A videóban elárulja, hogy végre meghozta a döntést, hogy megműtteti a mellét, kicserélteti az implantot, ami ugye azt jelenti, hogy még nagyobbat tesznek be neki. Emellett szemhéjplasztikát is kért az orvosától, nagyon izgatott a műtétek miatt, de már alig várja.

Curtis volt felesége azt ígéri követőinek, hogy a műtétről és a felépülésről is mindenről beszámol majd közösségi oldalán. Krisztike párja támogatja a plasztikai műtéteket.

Tavaly írtunk arról, hogy Krisztikére rátalált a szerelem, azóta is nagy boldogságban élnek.

Ilyenben még nem volt részem. A párom a sajátjaként kezeli a gyerekem, ahogy én is az övét. Teljesen nyílt lapokkal játszunk. Mindent tudunk egymásról – ő is változtatott azon, ami az életében engem zavart, én pedig azon, ami neki nem tetszett bennem. Így lett igazán működő a kapcsolatunk

– mesélte a Borsnak Curtis volt felesége.