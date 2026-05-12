Kozso apja kikészült a kilakoltatástól: „Papi rengeteget sír és ezt nehéz nézni”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 19:40
Szó szerint felfoghatatlan mindaz, ami az énekes otthonában történik. Kozso és menyasszonya félelemben élnek, amióta a Budapest környéki házuknál megjelentek a rendőrök és a végrehajtók, hogy érvényesítsenek egy elég furcsa követelést a híresség édesapján. Oszkár bácsi azóta nem is járt a kipakolt ingatlanban. Képtelen lenne végignézni mindezt.
Kozso egyelőre képtelen feldolgozni, hogy a végrehajtók, rendőri kíséret mellett, verőlegényekkel kiegészülve behatoltak idős édesapja otthonába és szó szerint kilakoltatták őt a házrészből, ami teljesen össze van építve a fia házával. Ahogyan arról a Bors korábban beszámolt, egy majdnem teljes összegében rendezett, közös költség tartozás miatt 2023-ban elárverezték a népszerű előadó édesapjának otthonát. Annak ellenére is, hogy maga az igényjogosult kérte, hogy állítsák meg a folyamatot, mivel időközben a mindössze 950 ezer forintos hátralék térülni kezdett és 240-ezer forintig apadt. Ez azonban nem hatotta meg a végrehajtót és persze azt a fiatal nőt sem, aki potom összegért, mindössze 34 millió forintért jutott hozzá a minimum 150 milliót érő ingatlanfélhez. Az azóta eltelt néhány napban nem javult a helyzet. Kozso most lapunknak számolt be a történésektől.

Kozso édesapja ápolásra szorul
Kozso édesapja állapotáról vallott: Oszi bácsi nehezen viseli a történteket

Kozso apja kilátástalan helyzetbe került

„Édesapám nagyon rossz állapotban van. Egyszerűen képtelen feldolgozni azt, amit történt vele. Azóta nem is jött haza, mert nem szeretnénk, ha látná, mi van itt most. Ez a rémálom nekünk sem könnyű, de papi számára egyenesen felfoghatatlan. Szó szerint folyamatos segítségre szorul és el is vittük őt valahová, ahová nem ér el a világ zaja és ahol most a lehető legnagyobb biztonságban és nyugalomban lehet. Próbáljuk tartani benne a lelket és ha csak tehetjük, mi is mellette vagyunk. Rengeteget sír, amit rettentően nehéz nézni” kezdte elcsukló hangon Kozso, aki ismét elmondta, miért érzi minden szempontból jogszerűtlennek a történteket.

Papírunk volt arról, hogy a jegyző asszony birtokvédelmet kért, így amikor idejöttek a hatóságok, biztosak voltunk benne, hogy nem történik meg az, ami végül megtörtént. Tényleg csak ismételni tudom magam. Folyamatosan vonták a nyugdíjából a tartozás részletei, de egyben is átutaltunk egyszer fél- és egyszer pedig egymillió forintot. Mindössze 240 ezer forintnyi fennmaradt tartozása volt papinak az árverés időpontjára

– magyarázta már dühösen az énekes.

Kozsó és menyasszonya rettegve élnek saját otthonukban

Az új tulaj sehol, csak biztonsági őröket látni

És, hogy miként zajlik most Kozso és menyasszonya élete úgy, hogy a kéretlen szomszédság megjelent az otthonukban? Nos, az előadó elárulta, hogy azóta is félelemben élnek. „Ha most kinézünk az udvarunkra, elborzaszt a látvány. A nagypapám faszobrai, amiket még Afrikából hozott, azok most összetörve hevernek félredobva. Az, aki az árverésen megszerezte a házrészt, nincs is itt. Csak a biztonsági őrök járkálnak, akiknek fegyvernek látszó tárgy van a kezükben. Hogy őszinte legyek, azt sem tudom, hogy mit akarnak tulajdonképpen. Minden esetre harcolunk és ha bármilyen fejlemény lesz, jelentkezünk” árulta el Kozso.

 

