Kozso apja kikészült a kilakoltatástól: „Papi rengeteget sír és ezt nehéz nézni”

Kozso egyelőre képtelen feldolgozni, hogy a végrehajtók, rendőri kíséret mellett, verőlegényekkel kiegészülve behatoltak idős édesapja otthonába és szó szerint kilakoltatták őt a házrészből, ami teljesen össze van építve a fia házával. Ahogyan arról a Bors korábban beszámolt, egy majdnem teljes összegében rendezett, közös költség tartozás miatt 2023-ban elárverezték a népszerű előadó édesapjának otthonát. Annak ellenére is, hogy maga az igényjogosult kérte, hogy állítsák meg a folyamatot, mivel időközben a mindössze 950 ezer forintos hátralék térülni kezdett és 240-ezer forintig apadt. Ez azonban nem hatotta meg a végrehajtót és persze azt a fiatal nőt sem, aki potom összegért, mindössze 34 millió forintért jutott hozzá a minimum 150 milliót érő ingatlanfélhez. Az azóta eltelt néhány napban nem javult a helyzet. Kozso most lapunknak számolt be a történésektől.
„Édesapám nagyon rossz állapotban van. Egyszerűen képtelen feldolgozni azt, amit történt vele. Azóta nem is jött haza, mert nem szeretnénk, ha látná, mi van itt most. Ez a rémálom nekünk sem könnyű, de papi számára egyenesen felfoghatatlan. Szó szerint folyamatos segítségre szorul és el is vittük őt valahová, ahová nem ér el a világ zaja és ahol most a lehető legnagyobb biztonságban és nyugalomban lehet. Próbáljuk tartani benne a lelket és ha csak tehetjük, mi is mellette vagyunk. Rengeteget sír, amit rettentően nehéz nézni” – kezdte elcsukló hangon Kozso, aki ismét elmondta, miért érzi minden szempontból jogszerűtlennek a történteket.
Papírunk volt arról, hogy a jegyző asszony birtokvédelmet kért, így amikor idejöttek a hatóságok, biztosak voltunk benne, hogy nem történik meg az, ami végül megtörtént. Tényleg csak ismételni tudom magam. Folyamatosan vonták a nyugdíjából a tartozás részletei, de egyben is átutaltunk egyszer fél- és egyszer pedig egymillió forintot. Mindössze 240 ezer forintnyi fennmaradt tartozása volt papinak az árverés időpontjára
– magyarázta már dühösen az énekes.
És, hogy miként zajlik most Kozso és menyasszonya élete úgy, hogy a kéretlen szomszédság megjelent az otthonukban? Nos, az előadó elárulta, hogy azóta is félelemben élnek. „Ha most kinézünk az udvarunkra, elborzaszt a látvány. A nagypapám faszobrai, amiket még Afrikából hozott, azok most összetörve hevernek félredobva. Az, aki az árverésen megszerezte a házrészt, nincs is itt. Csak a biztonsági őrök járkálnak, akiknek fegyvernek látszó tárgy van a kezükben. Hogy őszinte legyek, azt sem tudom, hogy mit akarnak tulajdonképpen. Minden esetre harcolunk és ha bármilyen fejlemény lesz, jelentkezünk” – árulta el Kozso.
