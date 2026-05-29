Scherer Péter nélkül folytatódnak az előadások? Ez lesz a színész szerepeinek sorsa

Scherer Péter 64 éves korában hunyt el. Most, majdnem két héttel a halála után bejelentették, mi lesz a színész aktív projektjeinek sorsa.

Scherer Péter szerepeinek sorsa

Bár a Covid-19-járvány óta kevesebb szerepet vállalt, haláláig rendszeresen színpadra lépett - mondta barátja és a Nézőművészeti Kft. művészeti vezetője, Gyulay Eszter aki hozzátette:

Egyedül A fajok eredete című produkciót tartjuk meg azokból az előadásokból, amelyekben Scherer játszott. Ezt már jó ideje váltva játszotta Katona László barátjával, aki szintén a Nézőművészeti alapítója.

A darab 300. előadása május 26-án már Scherer nélkül került színpadra. Itt Mucsi Zoltán taps helyett egyperces csendet kért barátja emlékére.

Scherer több más darabban is szerepelt: a Szkénében színpadra kerülő a Kartonpapa - Tasnádi István rendezésében és Udvaros Dorottya főszereplésével -, valamint a B32 Galéria és Kultúrtérben sikert arató Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című művének színpadi változatában; ezt maga Scherer rendezte, Marton Róbert és Parti Nóra szereplésével.

Ezeket az előadásokat a közeljövőben nem láthatja a közönség.

Folytatjuk a színházat; biztosak vagyunk abban, hogy Pepe is ezt szeretné. Kapa szintén maradni akar velünk, bármelyik másik társulathoz hívják játszani. Visszük tovább azt az érzelmi örökséget is, amit a barátunk ránk hagyott

- mondta Gyulay Eszter.

Mindeközben a néhai színész több korábbi előadása továbbra is műsoron marad. Nevéhez kötődik az egyik legsikeresebb produkció, a Klamm háborúja, amelyben több mint 15 éven át játszott Novák János rendezésében.

A Centrál Színházban a 2011-ben bemutatott Pletykafészek című vígjáték már több mint 350 előadáson van túl. A darabban Scherer hosszú ideig játszott, és egyelőre semmi nem utal arra, hogy a közeljövőben lekerülne a műsorlistáról.

A Centrál egy másik darabjának, az Ötödik lépés című előadásnak tavaly kezdődtek meg a próbái- itt Scherer partnere Vecsei H. Miklós lett volna. Hírek szerint a szerepet végül Marton Róbert veszi át, és az előadás jövő évadtól kerülhet színpadra - írja a Blikk.