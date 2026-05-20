A színház megszólalt a Borsnak! Scherer Péter tegnap este még Mucsi Zoltánnal állt volna színpadra

Tegnap délután söpört végig a médián a szívszorító hír, hogy Scherer Péter elhunyt. A hazai vígjátékok koronázatlan királya, a legendás Kapa és Pepe duó fele már hosszú ideje küzdött betegségével, de arra senki sem számított, hogy ilyen váratlanul hagyja itt a földi színpadot. Különösen, hogy Scherer Péter Mucsi Zoltánnal és Thuróczy Szabolccsal tegnap este még Salgótarjánban lépett volna fel A fajok eredete című improvizációs vígjátékkal, a Zenthe Ferenc Színházban. Az azonban, hogy az előadás elmarad csak akkor derült ki, amikor a produkció értesítette a színházat a tragédiáról. Lapunknak most ők is megszólaltak.

Scherer Péter, Thuróczy Szabolcs és Mucsi Zoltán társaságában állt volna színpadra tegnap este, senki sem készült a döbbenetes tragédiára (Fotó: FULOP ILDI / MW archív)++

Bár Scherer Péter családja, barátai és kollégái közül sokan tudták, hogy súlyos betegséggel küzd, hirtelen halála mégis mindenkit derült égből villámcsapásként ért. A legtöbben még ma sem fogták fel a sokkoló hírt, ami érthető is, hiszen utolsó interjúiból kiindulva maga a Jászai Mari-díjas művész sem számolt ezzel a lehetőséggel. Sőt, mint kiderült, feltett szándéka volt megjelenni a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházba szervezett tegnap esti előadásán, erre azonban már nem kerülhetett sor. A teátrum délután tájékoztatta a nézőket, hogy a darab elmarad, ám azt pontosan nem közölték, hogy mi történt.

A fajok eredete c. előadás előre nem látható váratlan körülmények miatt a mai napon elmarad! Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, és köszönjük megértésüket

– szólt a bejelentés, ami később, Scherer Péter halálának bejelentése után hatalmas felháborodást váltott ki.

Scherer Péter betegsége egyik pillanatról a másikra csapott le

A nézők teljesen kiborultak a színház látszólag érzéketlen közleményén, ami után egy-két órával ugyan egy a színészlegenda haláláról szóló, részvétnyilvánító poszt is megjelent, de ez szinte csak olaj volt a tűzre.

A színház képviselője most a Borson keresztül tisztázta a félreértést. Ugyanis a tragédia annyira váratlanul következett be délelőtt, hogy a produkció kapcsolattartója – hiszen a darab nem a színház sajátja, hanem a Dudás Produkció – Nézőművészeti Kft. gondozza – csak kora délután tudta értesíteni a helyszínt a történtekről. Ekkor azonban a hivatalos bejelentés még nem történt meg, így Scherer Péter felesége és gyerekei nem engedték, hogy a színház ezt az információt megossza az oldalán. Éppen ezért kénytelenek voltak egy olyan közleményben tájékoztatni az esetlegesen messzebbről érkező nézőket, amivel nem árulnak el semmit a szomorú halálesetről. De természetesen az illetékes szerint, amint megkapták az engedélyt, azonnal pontosítottak, ám ez a felháborodott kommentelőket sajnos már nem csillapította. Az azonban biztos, hogy ahogy az egész ország, úgy a salgótarjániak is teljes szívükből gyászolják a színművészt, és egyetértenek abban, hogy a távozásával világ ismét jóval szegényebb lett.