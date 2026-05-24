Heti top 5: Scherer Pétert siratja az ország, a színész fel volt készülve a legrosszabbra is

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 17:20
Szomorú hír rázta meg az országot. Május 19-én örökre elaludt a Jászai Mari-díjas színész, Scherer péter. Mutatjuk a hét legolvasottabb sztárhíreit.
A Nézőművészeti Kft. adta hírül a színművész tragikus halálát a Facebookon. Scherer Péter családja, barátai és pályatársai összetörten búcsúztak a szeretett édesapától.

64 éves korában elhunyt Scherer Péter
Scherer Péter halálhíre lesújtotta az országot (Fotó: Fülöp Ildikó / Veszprém Megyei Napló)

Scherer Péter halála megrázta az országot

Május 19-én szörnyű tragédia rázta meg a magyar filmvilágot. 64 éves korában hosszú betegség után elhunyt a színészlegenda. 

A rajongók könnyeikkel küszködve hallgatják a felejthetetlen Pepe utolsó, szívbemarkoló szavait. Nem sokkal a tragédia előtt Scherer Péter még kamerák elé állt, hogy kendőzetlen őszinteséggel beszéljen az életéről, a terveiről és arról, hogyan látja a jövőjét. A felvételen szinte érezni lehetett, hogy a háttérben valami zajlik, de a színészlegenda az utolsó pillanatig megőrizte páratlan humorát és életigenlését. Scherer Péter utolsó interjújában feltehetően már tudta, hogy valami baj fog történni. A Gyulai Hírlapnak adott riportjában a színművész így felelt a kérdésre: Mit szeretne látni öt év múlva az életében? 

Ha öt év múlva is beszélgetünk, azt jelenti, hogy még élek

  mondta Scherer Péter. Ekkor még nem sejthettük, hogy ekkora a baj.

Scherer Péter nem mondott le a színpadról
Scherer Péter betegsége nem tartotta vissza, utolsó napjaiban is a színház szeretete éltette (Fotó: MW / MW)

Scherer Péter nem titkolta betegségét

Nem akart sajnálatot, Scherer Péter emelt fővel, méltósággal vívta ki titkos háborúját a gyilkos kórral. Bár a nagyközönség számára villámcsapásként jött a szörnyű hír, a legbelső körökben már tudták: a zseniális színész régóta emberfeletti küzdelmet folytatott a betegségével. Scherer Péter azonban nem akarta egy ország tudtára adni küzdelmeit. Elképesztő tartással, csendben és méltósággal viselte a terheket. A színpadról sosem volt hajlandó lemondani. Példaértékű harca mindenkit térdre kényszerít: a végsőkig dolgozott, tervezett és mosolygott, miközben a háttérben a teste már a túlélésért küzdött.

Tavasszal nem voltam igazán jól. Hogy is szokták ezt mondani? Volt egy epizódom. De hála istennek, kijöttem belőle, és nagyon várom az őszi évadot, feladatokat. Ez – meg egyébként már a Covid is – sok mindent átírt bennem. Egyrészt akkor, amikor egyik pillanatról a másikra nyolcvannyolc előadásom maradt el. Aztán akkor, amikor az élet csodálatosan elkezdte elrendezni a dolgokat, és mégis lett némi bevételem. És leginkább akkor, amikor hatosból visszakapcsolva hármasba, láttam kitavaszodni a kertünket, virágba borulni a meggyfát. Valami olyasmire jutottam, hogy nem muszáj ragaszkodni ahhoz, hogy az ember mindenben az első legyen

  nyilatkozta korábban a háromgyermekes édesapa.

Scherer Péter barátai és szerettei szomorú szívvel vettek búcsút:

"Drága Barátom, nem fog a nap ugyanúgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében, drága Pepe!" írta Mucsi Zoltán.

Mucsi Zoltán összetört Scherer Péter halála után
Scherer Péter és Mucsi Zoltán 30 évig voltak barátok (Fotó: TV2)

Scherer Péter haláláról újabb részletek derültek ki

Kiderült, hogy a Jászai Mari-díjas színművész nem itthon, hanem egyik legkedvesebb déli országában, Spanyolországban hunyta le örökre a szemét. Scherer Péter feleségével, Viktóriával utazott el a napsütötte spanyol partokra, hogy a sűrű színházi szezon előtt utoljára feltöltődjön és erőt gyűjtsön. A sors azonban közbeszólt: a pihentetőnek szánt utazás az utolsó úttá vált. Scherer Péter élete utolsó napjaiban is annak az embernek a szeretete vette körül, aki több mint három évtizeden át kitartott mellette jóban és rosszban, három gyermekkel ajándékozta meg, és a betegséggel vívott nehéz évek alatt is rendíthetetlen támasza maradt.

Ördög Nóra élő adásban fakadt sírva a hatalmas Megasztár-bejelentés után!

Nem csupán szomorú hírekkel találkozhattunk a médiában a héten: bombaként robbant a hír, miszerint a TV2 teljesen felforgatja a Megasztár idei évadát, és egy olyan gigantikus csavart vezet be, amire még sosem volt példa a műsor történetében! Két igazi alfa-nőstény, a csatorna két legnagyobb királynője, Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna fogják kéz a kézben vezetni a tehetségkutatót! Amikor Nóri megtudta a hírt, a kamerák előtt érzékenyült el és hullatott örömkönnyeket, hiszen a magánéletben is barátnők Ramival. Bár az Ázsia Expressz forgatása miatt Nóra kicsit megcsúszott és Rami egyedül kezdte a válogatókat, most végre fellélegezhetünk: Nóri befutott, a két bombázó újra együtt van, és kész felrobbantani a képernyőt!

 

