Heti top 5: Scherer Pétert siratja az ország, a színész fel volt készülve a legrosszabbra is

A Nézőművészeti Kft. adta hírül a színművész tragikus halálát a Facebookon. Scherer Péter családja, barátai és pályatársai összetörten búcsúztak a szeretett édesapától.
Május 19-én szörnyű tragédia rázta meg a magyar filmvilágot. 64 éves korában hosszú betegség után elhunyt a színészlegenda.
A rajongók könnyeikkel küszködve hallgatják a felejthetetlen Pepe utolsó, szívbemarkoló szavait. Nem sokkal a tragédia előtt Scherer Péter még kamerák elé állt, hogy kendőzetlen őszinteséggel beszéljen az életéről, a terveiről és arról, hogyan látja a jövőjét. A felvételen szinte érezni lehetett, hogy a háttérben valami zajlik, de a színészlegenda az utolsó pillanatig megőrizte páratlan humorát és életigenlését. Scherer Péter utolsó interjújában feltehetően már tudta, hogy valami baj fog történni. A Gyulai Hírlapnak adott riportjában a színművész így felelt a kérdésre: Mit szeretne látni öt év múlva az életében?
Ha öt év múlva is beszélgetünk, azt jelenti, hogy még élek
– mondta Scherer Péter. Ekkor még nem sejthettük, hogy ekkora a baj.
Nem akart sajnálatot, Scherer Péter emelt fővel, méltósággal vívta ki titkos háborúját a gyilkos kórral. Bár a nagyközönség számára villámcsapásként jött a szörnyű hír, a legbelső körökben már tudták: a zseniális színész régóta emberfeletti küzdelmet folytatott a betegségével. Scherer Péter azonban nem akarta egy ország tudtára adni küzdelmeit. Elképesztő tartással, csendben és méltósággal viselte a terheket. A színpadról sosem volt hajlandó lemondani. Példaértékű harca mindenkit térdre kényszerít: a végsőkig dolgozott, tervezett és mosolygott, miközben a háttérben a teste már a túlélésért küzdött.
Tavasszal nem voltam igazán jól. Hogy is szokták ezt mondani? Volt egy epizódom. De hála istennek, kijöttem belőle, és nagyon várom az őszi évadot, feladatokat. Ez – meg egyébként már a Covid is – sok mindent átírt bennem. Egyrészt akkor, amikor egyik pillanatról a másikra nyolcvannyolc előadásom maradt el. Aztán akkor, amikor az élet csodálatosan elkezdte elrendezni a dolgokat, és mégis lett némi bevételem. És leginkább akkor, amikor hatosból visszakapcsolva hármasba, láttam kitavaszodni a kertünket, virágba borulni a meggyfát. Valami olyasmire jutottam, hogy nem muszáj ragaszkodni ahhoz, hogy az ember mindenben az első legyen
– nyilatkozta korábban a háromgyermekes édesapa.
Scherer Péter barátai és szerettei szomorú szívvel vettek búcsút:
"Drága Barátom, nem fog a nap ugyanúgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében, drága Pepe!" – írta Mucsi Zoltán.
Kiderült, hogy a Jászai Mari-díjas színművész nem itthon, hanem egyik legkedvesebb déli országában, Spanyolországban hunyta le örökre a szemét. Scherer Péter feleségével, Viktóriával utazott el a napsütötte spanyol partokra, hogy a sűrű színházi szezon előtt utoljára feltöltődjön és erőt gyűjtsön. A sors azonban közbeszólt: a pihentetőnek szánt utazás az utolsó úttá vált. Scherer Péter élete utolsó napjaiban is annak az embernek a szeretete vette körül, aki több mint három évtizeden át kitartott mellette jóban és rosszban, három gyermekkel ajándékozta meg, és a betegséggel vívott nehéz évek alatt is rendíthetetlen támasza maradt.
