Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Konstantin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez tartotta a lelket Scherer Péterben: Így töltődött fel a színész

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 06:45
Scherer Péterkertészkedés
Elfogytak a szavak! Scherer Péter váratlan halála az egész országot lesújtotta. A népszerű színész ritkán beszélt a magánéletéről, de néhányszor azért kivételt tett. Így derült ki az is, miben lelte örömét az utóbbi években.
Bors
A szerző cikkei

Egy egész ország siratja Scherer Pétert. A 64 éves Jászai Mari-díjas színművész, a magyar film- és színházi élet egyik legmeghatározóbb, legszerethetőbb karaktere május 19-én, kedden délelőtt örökre lehunyta a szemét.

Scherer Péter portré
Scherer Péter beteg volt, de alig beszélt róla (Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld)

Scherer Péter halála sokként érte az országot

A tragikus hír mindenkit váratlanul ért. Bár az utóbbi időben terjengtek hírek arról, hogy a művész egészségi állapota megromlott, és maga is említést tett egy korábbi nehezebb időszakról, a nyilvánosság nem tudhatta a részleteket. Scherer Péter ugyanis mindig is féltve óvta a magánéletét: a legmélyebb küzdelmeit csendben, méltósággal viselte

Imádott kertészkedni

Scherer Péter számára a kertészkedés nem csupán hobbi, hanem egyfajta terápia, öngyógyítás is volt. A színész életének egy csendesebb, bensőségesebb oldalát ismerhettük meg, amikor Borbás Marcsi segítségével elmélyült a növények világában. Sokat elmond a személyiségéről, hogy a rivaldafényből hazatérve mi jelentett számára igazi örömet: a föld illata, a növények gondozása és az a nyugalom, amit a saját maga által művelt ágyások nyújtottak.

„Bontott téglából a Pityu barátommal együtt megépítettük a magaságyás keretét, Marcsi útmutatása alapján feltöltöttük, és most ott tart, hogy szinte felrobbant benne minden.”

Ez akkora élmény, hogy elmondani nem tudom! (...) Örökre megmarad. Az, hogy kilépünk reggel a kertbe és 300 virág és 200 koktélparadicsom fogad minket, egyszerűen leírhatatlan

 – fogalmazott néhány éve az egy.hu-nak, majd hozzátette, fiatalabb korában egyáltalán nem érdekelte a földművelés, vagy hogy bármit is ültessen.  „Idősebben értem meg erre, de nagyon bírom ezt a kertészkedést.”

„Sosem voltam egy luxusigényű csávó”

 A természet közelsége segített neki egyensúlyban maradni, feltöltődni a színpad és a forgatások megterhelő, sokszor hajszolt tempója után. A kertészkedés, a türelem és az odafigyelés, amivel a paradicsompalántákat vagy a virágokat gondozta, pontosan olyan alázatról tanúskodott, mint amilyennel a szakmáját is űzte.

„Én sosem voltam egy luxusigényű csávó, nagyon szeretek utazni, de soha nem volt igényem arra, hogy csili-vili szállodában aludjunk, jó volt strandon vagy sátorban. A paradicsomtermesztés is ilyen, hogy otthonossá teszi a kertedet, vagy a helyet, ahol élsz. Vagy az is, hogy lapos köveket rakok le a kertbe és tipegő köveket ások be a magaságyás köré. Semmi értelme, de jó érzés, mert én csináltam!”

Pótolhatatlan űrt hagyott maga után

A színészvilág is értetlenül áll a történtek előtt. Scherer Péter halálának oka egyelőre nem nyilvános. Kollégái, barátai, köztük az elválaszthatatlan alkotótársa, Mucsi Zoltán is megrázó sorokkal búcsúztak tőle. 

„Drága Barátom, nem fog a nap ugyanúgy sütni, mint eddig. Már hiányzol!” – fogalmazott a közösségi oldalán Mucsi.

Scherer Péter nemcsak színészként, hanem emberként is példaértékű volt. Humorával, különleges karakterével, játékának hitelességével generációknak okozott felhőtlen pillanatokat. Most azonban a derű helyét átvette a néma gyász. A virrasztás, amelyet társulata szervezett emlékére, méltó bizonyítéka annak, hogy mennyi szeretet vette körül a színészt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu