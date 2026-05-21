Ez tartotta a lelket Scherer Péterben: Így töltődött fel a színész

Egy egész ország siratja Scherer Pétert. A 64 éves Jászai Mari-díjas színművész, a magyar film- és színházi élet egyik legmeghatározóbb, legszerethetőbb karaktere május 19-én, kedden délelőtt örökre lehunyta a szemét.

Scherer Péter halála sokként érte az országot

A tragikus hír mindenkit váratlanul ért. Bár az utóbbi időben terjengtek hírek arról, hogy a művész egészségi állapota megromlott, és maga is említést tett egy korábbi nehezebb időszakról, a nyilvánosság nem tudhatta a részleteket. Scherer Péter ugyanis mindig is féltve óvta a magánéletét: a legmélyebb küzdelmeit csendben, méltósággal viselte.

Imádott kertészkedni

Scherer Péter számára a kertészkedés nem csupán hobbi, hanem egyfajta terápia, öngyógyítás is volt. A színész életének egy csendesebb, bensőségesebb oldalát ismerhettük meg, amikor Borbás Marcsi segítségével elmélyült a növények világában. Sokat elmond a személyiségéről, hogy a rivaldafényből hazatérve mi jelentett számára igazi örömet: a föld illata, a növények gondozása és az a nyugalom, amit a saját maga által művelt ágyások nyújtottak.

„Bontott téglából a Pityu barátommal együtt megépítettük a magaságyás keretét, Marcsi útmutatása alapján feltöltöttük, és most ott tart, hogy szinte felrobbant benne minden.”

Ez akkora élmény, hogy elmondani nem tudom! (...) Örökre megmarad. Az, hogy kilépünk reggel a kertbe és 300 virág és 200 koktélparadicsom fogad minket, egyszerűen leírhatatlan

– fogalmazott néhány éve az egy.hu-nak, majd hozzátette, fiatalabb korában egyáltalán nem érdekelte a földművelés, vagy hogy bármit is ültessen. „Idősebben értem meg erre, de nagyon bírom ezt a kertészkedést.”

„Sosem voltam egy luxusigényű csávó”

A természet közelsége segített neki egyensúlyban maradni, feltöltődni a színpad és a forgatások megterhelő, sokszor hajszolt tempója után. A kertészkedés, a türelem és az odafigyelés, amivel a paradicsompalántákat vagy a virágokat gondozta, pontosan olyan alázatról tanúskodott, mint amilyennel a szakmáját is űzte.

„Én sosem voltam egy luxusigényű csávó, nagyon szeretek utazni, de soha nem volt igényem arra, hogy csili-vili szállodában aludjunk, jó volt strandon vagy sátorban. A paradicsomtermesztés is ilyen, hogy otthonossá teszi a kertedet, vagy a helyet, ahol élsz. Vagy az is, hogy lapos köveket rakok le a kertbe és tipegő köveket ások be a magaságyás köré. Semmi értelme, de jó érzés, mert én csináltam!”