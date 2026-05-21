Molnár Anikót betámadták a kora miatt: „20 évesen képtelen lettem volna az onlyfanses munkára!”

Molnár Anikó eddigi élete során mindig híres volt arról, hogy kendőzetlen őszinteséggel beszélt a munkájáról, a magánéletéről és a koráról is. Ezen a jó szokásán a jövőben sem tervez változtatni, még akkor sem, ha a fizetős, felnőtt tartalmakkal foglalkozó OnlyFans-oldala miatt napi szinten kapja a durva íveket. Legutóbb azonban a rosszakarói nem is a munkásságát, hanem a külsejét és az öregedését vették célba. Anikó a tőle megszokott, robbanékony stílusban reagált a támadásokra.

Molnár Anikó kora sosem volt számára tabutéma és most is nyíltan beszélt róla

Molnár Anikó: „20 évesen képtelen lettem volna erre a munkára”

Ahelyett, hogy magára venné a rosszindulatú megjegyzéseket, Anikó emelt fővel és magabiztosan áll bele a vitákba. Sőt, nyíltan kimondta, a fiatalság ebben a szakmában nem feltétlenül jelent előnyt, és ő maga fiatalabb korában mentálisan még egyáltalán nem állt készen egy ilyen jellegű kihívásra.

Öreg létemre, hogyhogy belefogtam ebbe a munkába? Hát, gyerekek, mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát. Az évszámok azok abszolút nem lényegesek. Ezt a munkát 20 évesen nem tudtam volna csinálni, most viszont sima ügy. Hogy ki az öreg? az, aki annak érzi magát. Én nem

– zárta rövidre a korát firtató kérdést. Molnár Anikó Instagramján is kapja a kemény beszólásokat.

Molnár Anikó OnlyFans-karrierje miatt sok támadást kap

Mindenkit érdekel, hogy Molnár Anikó hány éves?

A modellt egy női kommentelő pécézte ki magának korábban, feltéve a kérdést:

...ennek mi van a nyakával?

Anikó nem hagyta annyiban a dolgot, videóban vágott vissza, és egy egészen elképesztő, merész fogadást ajánlott fel a kritizálójának.

Megkérdezte egy kedves csajszi, hogy »ennek mi van a nyakával«. Kezdjük ott, hogy neki, mivel nem tárgy vagyok, de mi van a nyakammal. Köszöni szépen, jól van, de ha mégis látod, hogy ráncok vannak rajta, annak két oka van és ezekre tök büszke vagyok. Az egyik az, hogy 50 éves vagyok. Ha neked ennyi idősen nem lesz egy ráncod sem, akkor a Hősök tere közepén fogom kiny.lni a segged!

- zárta le a korából adódó kellemetlen megjegyzéseket. A híresség láthatóan besokallt a rosszindulatú megjegyzésektől, de az dicséretre méltó, hogy ma már képes nevetni azokon az embereken, akik csak a billentyűzet mögül mernek vitézkedni.