Gyilkos fagylalt? Perceken belül végzett a 16 éves fiúval a kedvenc édessége

A tragédia a dél-olaszországi Casoriában történt. Adriano D’Orsi és két barátja egy gondtalan este után tért be a helyi fagyizóba szombaton. A kamasz fiú pontosan tudta, hogy súlyos tejfehérje-allergiával küzd, ezért mindig kínos precizitással választott. Most is tejmentes, gyümölcsös fagylaltot kért. Ám amint lenyelte az első falatot, azonnal fuldokolni kezdett.
Kétségbeesetten kérte a barátai segítségét, akik azonnal az édesapja, Mauro házához rohantak vele. Az apa sokkos állapotban próbálta megmenteni a fia életét kortizon injekcióval, de mindhiába. Mire a mentők kiérkeztek, Adriano már eszméletlen volt, az életét nem tudták megmenteni. Percek alatt végzett vele az anafilaxiás sokk.
Adriano édesanyja, Antonietta Esposito teljesen összetört a gyászban. Elmondása szerint a fiú kiskora óta tanult együtt élni a problémával, és soha nem hibázott.
Mielőtt bármit megevett volna, figyelmesen elolvasta a címkét, és soha nem hibázott. Adriano rendszeresen járt abba a fagyizóba, a személyzet tagjai is tudtak a súlyos laktóz és tejfehérje érzékenységéről
– mesélte az anya, hozzátéve, hogy fia a biztonság kedvéért még így is mindig ellenőrizte az összetevőket.
A gyanú szerint a tragédiát a fagylaltos kanál vagy a gép fertőzöttsége okozhatta: elég volt egyetlen mikroszkopikus tejnyom a gyümölcsfagyiban, hogy beálljon a halál. A rendőrség azonnal lecsapott a fagyizóra, és több tégely édességet is lefoglaltak a vizsgálat idejére. A pontos halálokot boncolás fogja megállapítani – írja a Daily Star.
A tengerészeti iskolában tanuló Adriano előtt még ott állt az egész élet, hajókapitány szeretett volna lenni. Anyukájának tett ígérete most örökre visszhangzik a gyászoló családban.
Tudta, mit akar kezdeni a jövőjével. Mindig azt mondta nekem: 'Anya, két év múlva körbeutazzuk a világot, meglátod..' Most mindez odalett. Adriano csodálatos fiú volt. Egy tökéletes fiú, amilyenre sok anya vágyik. És én voltam az a szerencsés, akinek megadatott"
– búcsúzott könnyek között az édesanya.
