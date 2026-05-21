Új arcát mutatta meg Palvin Barbi, így még sosem láthattuk

Palvin Barbi nemrég ledobta az év eddigi legnagyobb hírbombáját, ugyanis bejelentette, hogy első gyermekét várja a színészként ismert férjével, Dylan Sprouse-szal. A világhírű modellünk Cannes-ban meg is mutatta kerekedő terhespocakját, és mindenki egyetértett abban, hogy ő a világ egyik legszebb kismamája.

Palvin Barbara és a férje, Dylan Sprouse / Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Most egy újabb poszttal jelentkezett a közösségi oldalán Palvin Barbara, aki egy egészen új arcát fedte fel a követői előtt, hiszen megmutatta, hogy néz ki, miközben várja, hogy valaki érte jöjjön kocsival.

Folyton az Überemet keresem

– írta angolul a bejegyzéséhez Palvin Barbi.

A visszajelzések alapján a kommentelők egyértelműen úgy gondolják, hogy még egyszerű várakozás közben is álomszép Palvin Barbara, aki rengeteg szívecskés hozzászólást kapott, illetve sokan egyenesen ikonikusnak nevezték őt.

Itt lehet megtekinteni, hogyan fest a várakozó Palvin Barbi: