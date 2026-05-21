Óriási leállás jön az egyik legnagyobb banknál, napokra megbénulnak az online szolgáltatások

A pénzintézet tájékoztatása szerint a munkálatok érintik majd az online bankolást, a mobilapplikációt, de bizonyos időszakokban még az ATM-es befizetéseket és az azonnali utalásokat is. Érdemes előre tervezni, mert a K&H Bank szolgáltatáskiesései a hatályos szabályozások értelmében hivatalos bankszünnapnak minősülnek. A kellemetlenségek elkerülése érdekében összegyűjtöttük a legfontosabb időpontokat és a legszükségesebb teendőket.
A pénzintézet tájékoztatása szerint több hullámban kell korlátozásokra számítani, amelyek közül a május végi lesz a legjelentősebb.
A fontosabb időpontok és tudnivalók:
A május 30-31-i nagy leállás alatt az ATM-es készpénzkifizetés és a bolti/online bankkártyás vásárlás működik majd, de kizárólag a május 30-án 23:00-kor elérhető egyenleg erejéig. Mivel a limitmódosítás és az egyenlegfeltöltés ekkor nem fog működni, a bank azt javasolja, hogy mindenki időben gondoskodjon a megfelelő fedezetről, és a határidős utalásokat vagy számlabefizetéseket még a leállások előtt rendezze. Az online vásárlásokat megerősítő SMS-ek érkezésében szintén felléphetnek akadások.
