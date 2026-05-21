Óriási leállás jön az egyik legnagyobb banknál, napokra megbénulnak az online szolgáltatások

A pénzintézet tájékoztatása szerint a munkálatok érintik majd az online bankolást, a mobilapplikációt, de bizonyos időszakokban még az ATM-es befizetéseket és az azonnali utalásokat is. Érdemes előre tervezni, mert a K&H Bank szolgáltatáskiesései a hatályos szabályozások értelmében hivatalos bankszünnapnak minősülnek. A kellemetlenségek elkerülése érdekében összegyűjtöttük a legfontosabb időpontokat és a legszükségesebb teendőket.

Figyelem, változások jönnek! A K&H Bank ügyfeleinek nem árt résen lenniük a következő hetekben, ha el akarják kerülni a kellemetlenségeket / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Készüljön fel: Bankszünnapok és korlátozások jönnek a K&H Bank ügyfeleinek

A pénzintézet tájékoztatása szerint több hullámban kell korlátozásokra számítani, amelyek közül a május végi lesz a legjelentősebb.

A fontosabb időpontok és tudnivalók:

Május 21. 22:00 – május 22. 02:00: Átmeneti lassulás vagy leállás várható az e-bank, mobilbank és a kh.hu weboldal működésében.

– május 22. 02:00: Átmeneti lassulás vagy leállás várható az e-bank, mobilbank és a kh.hu weboldal működésében. Május 30. 23:00 – május 31. 08:30: Ekkor lesz a legnagyobb leállás. Teljesen szünetel az internet- és mobilbank, az ATM-es készpénzbefizetés, valamint az azonnali átutalások indítása és fogadása is (a bejövő utalások visszautasításra kerülnek!).

– május 31. 08:30: Ekkor lesz a legnagyobb leállás. Teljesen szünetel az internet- és mobilbank, az ATM-es készpénzbefizetés, valamint az azonnali átutalások indítása és fogadása is (a bejövő utalások visszautasításra kerülnek!). Június 6. 22:00 – június 7. 06:00: Újabb karbantartás miatt lassulhatnak vagy leállhatnak az online csatornák.

– június 7. 06:00: Újabb karbantartás miatt lassulhatnak vagy leállhatnak az online csatornák. Június 26. 23:00 – június 27. 08:00: A korlátozás a K&H SZÉP Kártyát és az online vásárlások biztonsági jóváhagyását (3D Secure) is érinteni fogja.

Mi fog működni?

A május 30-31-i nagy leállás alatt az ATM-es készpénzkifizetés és a bolti/online bankkártyás vásárlás működik majd, de kizárólag a május 30-án 23:00-kor elérhető egyenleg erejéig. Mivel a limitmódosítás és az egyenlegfeltöltés ekkor nem fog működni, a bank azt javasolja, hogy mindenki időben gondoskodjon a megfelelő fedezetről, és a határidős utalásokat vagy számlabefizetéseket még a leállások előtt rendezze. Az online vásárlásokat megerősítő SMS-ek érkezésében szintén felléphetnek akadások.