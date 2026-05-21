Pünkösdi kalauz: itt vehetünk ételt és gyógyszert a hosszú hétvégén!

Összegyűjtöttük a legfontosabb praktikus információkat, a közlekedési rendet és a leglényegesebb tudnivalókat, hogy biztonságban teljen a pünkösdi hosszú hétvége, amire a krónikus betegeknek érdemes előre felkészülniük!

Mi lesz zárva és mi nyit ki a hosszú hétvégén?

Mivel pünkösdvasárnap és pünkösdhétfő is hivatalos munkaszüneti nap Magyarországon, a jogszabályok értelmében a nagy bevásárlóközpontok, plázák és az összes nagy élelmiszerlánc – köztük a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar, az Auchan és a Penny – kötelezően zárva tart mindkét ünnepnapon. Május 23-án, szombaton még a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint vásárolhatunk, kedden (május 26-án) reggel pedig újra kinyitnak a multik. Ha a két ünnepnapon mégis sürgősen szükségünk lenne valamire, az alábbi helyeken szerezhetjük be:

a non-stop nyitva tartó, éjjel-nappali kisboltokban,

a benzinkutakon üzemelő shopokban,

a virágüzletekben és újságosoknál.

A krónikus betegeknek érdemes előre felkészülni

A hosszú hétvége a legnagyobb kockázatot a rendszeres gyógyszert szedő, krónikus betegek (cukorbetegek, szív- és érrendszeri panaszokkal élők, vérnyomásproblémások) számára jelenti. Mivel a szakrendelők, háziorvosok és a gyógyszertárak nagy része szombattól keddig zárva lesz, még most érdemes leellenőrizni az otthoni gyógyszerkészletet. Ha valami fogyóban van, azt legkésőbb péntekig írassuk fel a háziorvossal, és szombatig váltsuk is ki, mert az ügyeletes patikákban hosszas sorban állásra lehet számítani, ráadásul az ügyeletes orvosok nem rutinszerű receptírásra vannak fenntartva.

Mi a teendő, ha orvosi ellátásra lesz szükségünk pünkösdkor?

Ha a hosszú hétvége alatt egészségügyi problémánk adódik, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) által működtetett, egységes alapellátási orvosi ügyeleti rendszert kell keresni a 1830-as telefonszámon. A hívásfogadó szakember a tünetek alapján eldönti a betegutat: telefonos tanácsot ad, a legközelebbi ügyeleti pontra irányít, vagy ha a helyzet megkívánja, mentőt küld a helyszínre. Baleset, hirtelen fellépő életveszély (például mellkasi fájdalom, stroke gyanúja, fulladás) esetén továbbra is azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni! A gyógyszerek kapcsán pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn kizárólag a kijelölt ügyeletes és készenléti patikák lesznek nyitva. Ezek listája minden gyógyszertár ablakában kötelezően ki van függesztve.