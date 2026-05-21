Pünkösdi kalauz: itt vehetünk ételt és gyógyszert a hosszú hétvégén!

Összegyűjtöttük a legfontosabb praktikus információkat, a közlekedési rendet és a leglényegesebb tudnivalókat, hogy biztonságban teljen a pünkösdi hosszú hétvége, amire a krónikus betegeknek érdemes előre felkészülniük!
Mivel pünkösdvasárnap és pünkösdhétfő is hivatalos munkaszüneti nap Magyarországon, a jogszabályok értelmében a nagy bevásárlóközpontok, plázák és az összes nagy élelmiszerlánc – köztük a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar, az Auchan és a Penny – kötelezően zárva tart mindkét ünnepnapon. Május 23-án, szombaton még a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint vásárolhatunk, kedden (május 26-án) reggel pedig újra kinyitnak a multik. Ha a két ünnepnapon mégis sürgősen szükségünk lenne valamire, az alábbi helyeken szerezhetjük be:
A hosszú hétvége a legnagyobb kockázatot a rendszeres gyógyszert szedő, krónikus betegek (cukorbetegek, szív- és érrendszeri panaszokkal élők, vérnyomásproblémások) számára jelenti. Mivel a szakrendelők, háziorvosok és a gyógyszertárak nagy része szombattól keddig zárva lesz, még most érdemes leellenőrizni az otthoni gyógyszerkészletet. Ha valami fogyóban van, azt legkésőbb péntekig írassuk fel a háziorvossal, és szombatig váltsuk is ki, mert az ügyeletes patikákban hosszas sorban állásra lehet számítani, ráadásul az ügyeletes orvosok nem rutinszerű receptírásra vannak fenntartva.
Ha a hosszú hétvége alatt egészségügyi problémánk adódik, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) által működtetett, egységes alapellátási orvosi ügyeleti rendszert kell keresni a 1830-as telefonszámon. A hívásfogadó szakember a tünetek alapján eldönti a betegutat: telefonos tanácsot ad, a legközelebbi ügyeleti pontra irányít, vagy ha a helyzet megkívánja, mentőt küld a helyszínre. Baleset, hirtelen fellépő életveszély (például mellkasi fájdalom, stroke gyanúja, fulladás) esetén továbbra is azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni! A gyógyszerek kapcsán pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn kizárólag a kijelölt ügyeletes és készenléti patikák lesznek nyitva. Ezek listája minden gyógyszertár ablakában kötelezően ki van függesztve.
Az autóbuszok és a vonatok május 23-án (szombaton) szombati menetrend szerint, május 24-én (pünkösdvasárnap) a munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint, május 25-én (pünkösdhétfőn) pedig a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napi rend szerint közlekednek majd. A fővárosban a BKK járatok pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn szintén az ünnepnapokon érvényes menetrend szerint követik egymást. Az autósok számára viszont jó hír, hogy a felszíni közterületi parkolás az ország legtöbb városában és a fővárosban is ingyenes lesz vasárnap és hétfőn, kivéve a kiemelt turisztikai övezeteket.
A koponyeg.hu szerint igazi nyárelő hangulatra számíthatunk a hosszú hétvégén. Május 24-én és 25-én is 24°C és 28°C közötti csúcsértékeket mérhetünk az országban, ami a krónikus betegeknél és az időseknél fejfájást, vérnyomás-ingadozást vagy fáradékonyságot okozhat. A többórás napsütést délutánonként gomolyfelhők zavarhatják meg, és bárhol kialakulhatnak hirtelen lecsapó, intenzív záporok és zivatarok. Aki kimozdul otthonról, annál esernyő és a megfelelő mennyiségű ivóvíz mindenképpen legyen!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.