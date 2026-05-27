Bikiniben pompáznak a sztárok: Rubint Réka elképesztően szexin fest

Budapesten pünkösd hétfőn megdőlt a melegrekord, 32, 2 fokot mértek. A gyönyörű, meleg napsütés a legtöbb hírességet arra ösztönzött, hogy vízpartra menjen, Rubint Réka és még sokan mások egymás után posztolták a bikinis képeket: a Bors összegyűjtötte a legszexibb képeket.

Rubint Réka betegsége sokkolta a közvéleményt, de ő mosolyogva vívja a harcát (Fotó: Tumbász Hédi)

Rubint Réka bikinis fotója felrobbantotta a netet

Lapunk is írt róla, hogy ez a hét igazi nyári idővel startolt el, az országos átlagos maximum-hőmérséklet 30,2 Celsius-fok volt, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. De nemcsak Magyarországon volt gyönyörű idő, Rubint Réka Montenegróból posztolt fürdőruhás képet, ami pár perc alatt több, mint 12 ezer lájkot kapott. Mint ismert, a fitnesz lady nemrég bevallotta, hogy 4 éve daganatos betegséggel küzd. A sztáranyuka a betegsége, a kezelések ellenére igyekszik ugyanúgy élni, ahogy a rák előtt, élvezni az életet. Ugyanúgy edz, edzéseket tart és ha van egy kis ideje, akkor családjával elutaznak valami szép helyre, ahogy most is.

Megyeri Csilla megmutatta szülés utáni alakját

A műsorvezető élete legboldogabb időszakát éli, február 12-én, 17 óra vajúdás után világra hozta kislányát. Megyeri Csilla párja szerint az édesanya hamar belejött a kicsi körülötti teendőkbe, de ő is igyekszik mindenből kivenni a részét. Mostanra kialakult a napi rutinjuk, beletartozik az is, hogy anya és apa pihenjenek is. A jó időt ők is kihasználták, a sztáranyuka és kis családja barátokkal a Balatonhoz utazott. A büszke mami több képet és videót posztolt Instagram-oldalán első közös balatoni útjukról, az egyik fotón fürdőruhában mutatta meg szülés utáni alakját.

Megyeri Csilla a medencében pihent, míg kislánya aludt (Fotó: Instagram)

Bencsik Tamara meztelen szexizett

Ahogy azt már megszokhattuk, az egykori Megasztár versenyző nem éppen arról híres, hogy szégyellős. Tavaly nyáron egy szál semmiben búcsúztatta a nyarat, most pedig Bencsik Tamara jakuzzis fotót posztolt, ahol dj párja öleli meztelen testét. Az énekesnő korábban elárulta, hogy a Covid idején, amikor neki se volt munkája, regisztrált az OnlyFans-re is, ami szerinte a nyuszis magazinos pucér képei után már nem nagy kunszt. Sőt, mint kiderült, egész jó kis bevételi forrása lett a meztelenkedés, pedig voltak, akik csak a lábfejét akarták látni…