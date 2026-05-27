Bikiniben pompáznak a sztárok: Rubint Réka elképesztően szexin fest

Budapesten pünkösd hétfőn megdőlt a melegrekord, 32, 2 fokot mértek. A gyönyörű, meleg napsütés a legtöbb hírességet arra ösztönzött, hogy vízpartra menjen, Rubint Réka és még sokan mások egymás után posztolták a bikinis képeket: a Bors összegyűjtötte a legszexibb képeket.
Lapunk is írt róla, hogy ez a hét igazi nyári idővel startolt el, az országos átlagos maximum-hőmérséklet 30,2 Celsius-fok volt, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. De nemcsak Magyarországon volt gyönyörű idő, Rubint Réka Montenegróból posztolt fürdőruhás képet, ami pár perc alatt több, mint 12 ezer lájkot kapott. Mint ismert, a fitnesz lady nemrég bevallotta, hogy 4 éve daganatos betegséggel küzd. A sztáranyuka a betegsége, a kezelések ellenére igyekszik ugyanúgy élni, ahogy a rák előtt, élvezni az életet. Ugyanúgy edz, edzéseket tart és ha van egy kis ideje, akkor családjával elutaznak valami szép helyre, ahogy most is.
A műsorvezető élete legboldogabb időszakát éli, február 12-én, 17 óra vajúdás után világra hozta kislányát. Megyeri Csilla párja szerint az édesanya hamar belejött a kicsi körülötti teendőkbe, de ő is igyekszik mindenből kivenni a részét. Mostanra kialakult a napi rutinjuk, beletartozik az is, hogy anya és apa pihenjenek is. A jó időt ők is kihasználták, a sztáranyuka és kis családja barátokkal a Balatonhoz utazott. A büszke mami több képet és videót posztolt Instagram-oldalán első közös balatoni útjukról, az egyik fotón fürdőruhában mutatta meg szülés utáni alakját.
Ahogy azt már megszokhattuk, az egykori Megasztár versenyző nem éppen arról híres, hogy szégyellős. Tavaly nyáron egy szál semmiben búcsúztatta a nyarat, most pedig Bencsik Tamara jakuzzis fotót posztolt, ahol dj párja öleli meztelen testét. Az énekesnő korábban elárulta, hogy a Covid idején, amikor neki se volt munkája, regisztrált az OnlyFans-re is, ami szerinte a nyuszis magazinos pucér képei után már nem nagy kunszt. Sőt, mint kiderült, egész jó kis bevételi forrása lett a meztelenkedés, pedig voltak, akik csak a lábfejét akarták látni…
A korábbi villalakó sem felejtette el, hogy a babavárás előtt mennyi szexi fotót készült róla. De VV Seherezádé élete az elmúlt hónapokban nem a szexizésről szóltak, miután megszületett első gyermeke, igazi anyatigris lett. Imádja kisfiát, aki mellett állandó készültségben van, ahogy a legtöbb anyuka, ő is nagyon keveset alszik, ezért párjával elszöktek kicsit aludni. S ha már a wellnesz szálloda medencéjében pihentek, párjával lőttek egy képet.
A Dancing with the Stars gyönyörű táncosának hatalmas rajongótábora van. Szőke Zsuzsi magánélete sokáig lázban tartotta követőit, ahogy a TV2 sztárja saját magáról fogalmazott: kész csőd volt az élete, szakítása után sehogy sem találta az igazit. Rengeteg ajánlat kapott teljesen idegen férfiaktól, de ő köszönte szépen, nem kért belőle. Információink szerint a táncosnő még mindig szingli, de ez persze nem zavarja abban, egyedül is élvezi az életet. Hétfőn ő is ledobta a textilt, vízpartra vágyott, rajongói legnagyobb örömére.
