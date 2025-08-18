„Életemnél jobban szeretlek Titeket” – csodálatos gólyahír, megszületett VV Seherezádé kisbabája

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, VV Seherezádé már napokkal túlhordta a gyermekét, már azt is lehetett tudni, hogy 4,5 kilót nyom a csöppség, mire múlt hét pénteken végre azzal jelentkezet be az egykori villalakó, hogy végre megindult a szülés, ám azóta sem adott magáról információkat.

A Való Világ 5. szériáján szépsége a múlt héten a Borsnak nyilatkozva elmondta, hogy nem sokkal korábban orvosi vizsgálaton járt, és mostantól minden nap ellenőrzik az állapotát.

Lehet, hogy jövő héten kilakoltatják a babát, de egyelőre nem akar távozni

– fogalmazott akkor mosolyogva Borsnak, utalva arra, hogy ha vasárnapig nem indul be magától a szülés, befektetik a kórházba. Szerencséjére azonban pénteken a kicsi magától is úgy gondolt, hogy ideje végre megérkezni, így magától beindultak a dolgok.

Legfrissebb bejegyzéséből pedig már az is kiderült, hogy szerencsére minden rendben zajlott a 20 órás folyamat során, és férjével már a karjaikban tárhatják a picit.

Olyan nagybetűs TÁRSAT válassz, aki nem feleséget akar és gyereket, hanem férj akar lenni és Apa❤️Életemnél jobban szeretlek Titeket❤️🥹Végig ott voltál velem, fogtad a kezem, együtt sírtunk majd nevettünk... eddig is tudtam, hogy csodálatos férjet választottam, de ez a közös élmény mindent felülmúlt...Nem tudom, hogy nélküled sikerült volna e végigcsinálnom ezt az embertelen 20 órát❤️🥹

- írta Instagram-oldalán VV Seherezádé.

A mérhetetlen boldogságukról pedig még egy videót is megosztott, amit itt meg is lehet nézni: