Júliustól vám terheli a Temut és társait - így védekezhetsz az átverések ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 18:35
Júliustól drágulhat a Temu és a Shein! Az Európai Uniós rendelkezés miatt 2026. július 1-től várhatóan növekszik az online vásárolható, olcsó termékek ára. De hogyan érvényesíthetjük az érdekeinket online rendelés esetén, akár külföldi webshopokkal szemben? Erről kérdeztük a fogyasztóvédelmi hatóság sajtófőnökét.

A tervek szerint a 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező csomagokra egységes vámdíjat vezetnek be. Ez általában 3 euró körüli pluszköltséget jelenthet csomagonként vagy bizonyos termékkategóriánként. Emiatt az eddig rendkívül olcsó termékek ára is emelkedhet az online rendelés esetén, különösen a kínai piactereken. Az Európai uniós szabályozás célja a szigorúbb fogyasztóvédelmi és vámellenőrzési szabályok, valamint az, hogy az európai kereskedők tisztességesebb versenyhelyzetbe kerüljenek. 

Magyarországon mára már nagy mértékben elterjedt az online rendelés.
Mire van jogunk az online rendelés során?

Online vásárlás esetén a fogyasztót 14 napos elállási jog illeti meg. Ez azt jelenti, hogy az átvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldhetjük a terméket akkor is, ha nincs hibája vagy tökéletesen működik, csak például meggondoltuk magunkat vagy nem tetszik a rendelt áru.

Hagyományos üzletben vásárolt termékeknél ilyen általános jog nincs. Vannak ugyan üzletek, amelyek üzletpolitikai okokból biztosítanak visszavásárlási lehetőséget, de erre jogszabály nem kötelezi őket hibátlan termék esetén

- tájékoztatta a Borsot Dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. 

Az árak feltüntetése mind online, mind offline vásárlásnál fontos szabály. A vevőt minden esetben előre tájékoztatni kell a végleges árról. Online vásárlásnál ehhez hozzáadódhat a kezelési költség vagy a szállítási díj, de ezekről is előzetesen és egyértelműen tájékoztatni kell a vásárlót. Például előfordulhat, hogy ugyanaz a termék házhoz szállítással drágább, mint személyes-, vagy csomagponton való átvétellel, ezzel önmagában nincs probléma, amennyiben a vevő előre ismeri a pontos összeget. De más téren is érdemes körültekintően ellenőrizni a vásárlás előtt, hogy honnan rendelünk. 

Nagyon sok az online csaló webáruház, ezért fontos figyelni a cégadatokra: a székhelyre, cégnévre, telefonszámra és e-mail-címre. Ha ezek hiányoznak, jobb nem vásárolni az adott oldalon, mert problémás lehet a kapcsolattartás vagy akár az elállási jog érvényesítése is. Gyakori trükk, hogy a csaló weboldal neve vagy logója nagyon hasonlít egy ismert vállalkozáséra, csak például egy betű eltér, vagy egy magyar vállalkozás nevéhez „.com” végződést használnak. Ez is gyanúra adhat okot

- hívta fel a figyelmet a kommunikációért és ügyfélkapcsolatokért felelős főosztály vezetője. 

Dr. Eitmann Norbert kiemelte, hogy a biztonságos fizetésre is figyelni kell. Ha a weboldal címe nem „https”, hanem csak „http” kezdetű, az nem biztonságos kapcsolatot jelent. A „https” végén található „s” a secure, vagyis biztonságos kapcsolatot jelzi. Nem megfelelő védelem esetén akár a bankkártyaadataink is veszélybe kerülhetnek. 

A vásárlói vélemények, kommentek szintén sokat segíthetnek. Emellett fontos elolvasni az általános szerződési feltételeket és a szállítási feltételeket is, mert ezekből derül ki például a vállalt szállítási idő, amelyet a kereskedőnek teljesítenie kell. Kitért a leggyakoribb esetekre is: 

Az egyik leggyakoribb probléma az online csalás, amikor valójában sem a cég, sem a termék nem létezik. Ez a legsúlyosabb eset, mert ilyenkor nehéz visszaszerezni a pénzt. Bankkártyás fizetés esetén azonban lehetőség lehet úgynevezett chargeback eljárásra, visszaterhelésre. Ez azt jelenti, hogy ha nem érkezik meg a termék vagy nem azt kapjuk, amit rendeltünk, és az eladóval nem sikerül rendezni a problémát, akkor a bankunktól kérhetjük a tranzakció visszafordítását. A bank ilyenkor megvizsgálja az ügyet és megpróbálja visszaszerezni a pénzt. Ez a lehetőség jellemzően csak bankkártyás fizetésnél működik, átutalás vagy utánvét esetén nem. További gyakori probléma az is, hogy a kereskedő nem tartja be a szállítási határidőt, hibás terméket küld, vagy a vásárló teljesen más árut kap, mint amit a weboldalon feltüntettek. Ilyen esetekben a fogyasztónak bizonyítania kell a problémát, például fényképekkel vagy levelezéssel.

Július elsejétől az Európai Unió új szabályt vezet be: minden, az EU-ba érkező, 150 euró alatti értékű, az import egyablakos rendszeren keresztül vámkezelt csomagra egységesen 3 eurós vámkezelési díjat vezetnek be. Így most reflektorfénybe kerülnek az olcsóbb termékek. Az árakkal kapcsolatban fontos szabály, hogy ha a vállalkozás előre és egyértelműen feltünteti a termék, a szállítás vagy más szolgáltatás díját, akkor a vevő döntése, hogy elfogadja-e ezeket a feltételeket.

Azt érdemes tudni, hogy fogyasztóvédelmi szempontból nincs különbség az olcsóbb és a drágább termékek között: ugyanazok a szabályok érvényesek. Ugyanakkor a jótállás időtartama az árhoz kötődik. A kötelező jótállás 10.000 forint felett érvényes, és az értéktől függően változik: bizonyos értékhatár felett akár 3 év is lehet. A szavatosság általánosan 2 évig érvényesíthető, de egy év elteltével már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba nem rendeltetésellenes használatból ered. Használt termékek esetében a szavatosság időtartama rövidebb is lehet, de legalább egy év. A vállalkozásnak ilyen esetben is megfelelően kell teljesítenie a szerződést. 

Ha a csomag eltűnik, és vállalkozástól vásároltunk, akkor a kereskedő felelős azért, hogy a termék megérkezzen hozzánk, még akkor is, ha futárszolgálatot vesz igénybe. 

Más szabályok vonatkoznak a magánszemélyek közötti adásvételre, például a Vinted esetében. Ilyenkor nem vevő és vállalkozás közötti jogviszonyról beszélünk, ezért a fogyasztóvédelmi szabályok nem alkalmazhatók. Ettől függetlenül természetesen követelhetjük a terméket vagy a pénz visszatérítését. Sőt a platformoknak – például a Vintednek – lehet saját belső vitarendezési rendszere.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság célja elsősorban a tájékoztatás, a tudatosság növelése és az ellenőrzés. Vizsgálják az online kereskedőket, ellenőrzik, hogy betartják-e a fogyasztóvédelmi szabályokat, és próbavásárlásokat is végeznek. A fogyasztók ingyenesen kérhetnek tájékoztatást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság zöldszámán vagy a hivatal honlapján.

 

 

