Júliustól vám terheli a Temut és társait - így védekezhetsz az átverések ellen

A tervek szerint a 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező csomagokra egységes vámdíjat vezetnek be. Ez általában 3 euró körüli pluszköltséget jelenthet csomagonként vagy bizonyos termékkategóriánként. Emiatt az eddig rendkívül olcsó termékek ára is emelkedhet az online rendelés esetén, különösen a kínai piactereken. Az Európai uniós szabályozás célja a szigorúbb fogyasztóvédelmi és vámellenőrzési szabályok, valamint az, hogy az európai kereskedők tisztességesebb versenyhelyzetbe kerüljenek.

Mire van jogunk az online rendelés során?

Online vásárlás esetén a fogyasztót 14 napos elállási jog illeti meg. Ez azt jelenti, hogy az átvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldhetjük a terméket akkor is, ha nincs hibája vagy tökéletesen működik, csak például meggondoltuk magunkat vagy nem tetszik a rendelt áru.

Hagyományos üzletben vásárolt termékeknél ilyen általános jog nincs. Vannak ugyan üzletek, amelyek üzletpolitikai okokból biztosítanak visszavásárlási lehetőséget, de erre jogszabály nem kötelezi őket hibátlan termék esetén

- tájékoztatta a Borsot Dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.

Az árak feltüntetése mind online, mind offline vásárlásnál fontos szabály. A vevőt minden esetben előre tájékoztatni kell a végleges árról. Online vásárlásnál ehhez hozzáadódhat a kezelési költség vagy a szállítási díj, de ezekről is előzetesen és egyértelműen tájékoztatni kell a vásárlót. Például előfordulhat, hogy ugyanaz a termék házhoz szállítással drágább, mint személyes-, vagy csomagponton való átvétellel, ezzel önmagában nincs probléma, amennyiben a vevő előre ismeri a pontos összeget. De más téren is érdemes körültekintően ellenőrizni a vásárlás előtt, hogy honnan rendelünk.

Nagyon sok az online csaló webáruház, ezért fontos figyelni a cégadatokra: a székhelyre, cégnévre, telefonszámra és e-mail-címre. Ha ezek hiányoznak, jobb nem vásárolni az adott oldalon, mert problémás lehet a kapcsolattartás vagy akár az elállási jog érvényesítése is. Gyakori trükk, hogy a csaló weboldal neve vagy logója nagyon hasonlít egy ismert vállalkozáséra, csak például egy betű eltér, vagy egy magyar vállalkozás nevéhez „.com” végződést használnak. Ez is gyanúra adhat okot

- hívta fel a figyelmet a kommunikációért és ügyfélkapcsolatokért felelős főosztály vezetője.