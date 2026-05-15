Júliustól vám terheli a Temut és társait - így védekezhetsz az átverések ellen

A tervek szerint a 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező csomagokra egységes vámdíjat vezetnek be. Ez általában 3 euró körüli pluszköltséget jelenthet csomagonként vagy bizonyos termékkategóriánként. Emiatt az eddig rendkívül olcsó termékek ára is emelkedhet az online rendelés esetén, különösen a kínai piactereken. Az Európai uniós szabályozás célja a szigorúbb fogyasztóvédelmi és vámellenőrzési szabályok, valamint az, hogy az európai kereskedők tisztességesebb versenyhelyzetbe kerüljenek.
Online vásárlás esetén a fogyasztót 14 napos elállási jog illeti meg. Ez azt jelenti, hogy az átvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldhetjük a terméket akkor is, ha nincs hibája vagy tökéletesen működik, csak például meggondoltuk magunkat vagy nem tetszik a rendelt áru.
Hagyományos üzletben vásárolt termékeknél ilyen általános jog nincs. Vannak ugyan üzletek, amelyek üzletpolitikai okokból biztosítanak visszavásárlási lehetőséget, de erre jogszabály nem kötelezi őket hibátlan termék esetén
- tájékoztatta a Borsot Dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
Az árak feltüntetése mind online, mind offline vásárlásnál fontos szabály. A vevőt minden esetben előre tájékoztatni kell a végleges árról. Online vásárlásnál ehhez hozzáadódhat a kezelési költség vagy a szállítási díj, de ezekről is előzetesen és egyértelműen tájékoztatni kell a vásárlót. Például előfordulhat, hogy ugyanaz a termék házhoz szállítással drágább, mint személyes-, vagy csomagponton való átvétellel, ezzel önmagában nincs probléma, amennyiben a vevő előre ismeri a pontos összeget. De más téren is érdemes körültekintően ellenőrizni a vásárlás előtt, hogy honnan rendelünk.
Nagyon sok az online csaló webáruház, ezért fontos figyelni a cégadatokra: a székhelyre, cégnévre, telefonszámra és e-mail-címre. Ha ezek hiányoznak, jobb nem vásárolni az adott oldalon, mert problémás lehet a kapcsolattartás vagy akár az elállási jog érvényesítése is. Gyakori trükk, hogy a csaló weboldal neve vagy logója nagyon hasonlít egy ismert vállalkozáséra, csak például egy betű eltér, vagy egy magyar vállalkozás nevéhez „.com” végződést használnak. Ez is gyanúra adhat okot
- hívta fel a figyelmet a kommunikációért és ügyfélkapcsolatokért felelős főosztály vezetője.
Dr. Eitmann Norbert kiemelte, hogy a biztonságos fizetésre is figyelni kell. Ha a weboldal címe nem „https”, hanem csak „http” kezdetű, az nem biztonságos kapcsolatot jelent. A „https” végén található „s” a secure, vagyis biztonságos kapcsolatot jelzi. Nem megfelelő védelem esetén akár a bankkártyaadataink is veszélybe kerülhetnek.
A vásárlói vélemények, kommentek szintén sokat segíthetnek. Emellett fontos elolvasni az általános szerződési feltételeket és a szállítási feltételeket is, mert ezekből derül ki például a vállalt szállítási idő, amelyet a kereskedőnek teljesítenie kell. Kitért a leggyakoribb esetekre is:
Az egyik leggyakoribb probléma az online csalás, amikor valójában sem a cég, sem a termék nem létezik. Ez a legsúlyosabb eset, mert ilyenkor nehéz visszaszerezni a pénzt. Bankkártyás fizetés esetén azonban lehetőség lehet úgynevezett chargeback eljárásra, visszaterhelésre. Ez azt jelenti, hogy ha nem érkezik meg a termék vagy nem azt kapjuk, amit rendeltünk, és az eladóval nem sikerül rendezni a problémát, akkor a bankunktól kérhetjük a tranzakció visszafordítását. A bank ilyenkor megvizsgálja az ügyet és megpróbálja visszaszerezni a pénzt. Ez a lehetőség jellemzően csak bankkártyás fizetésnél működik, átutalás vagy utánvét esetén nem. További gyakori probléma az is, hogy a kereskedő nem tartja be a szállítási határidőt, hibás terméket küld, vagy a vásárló teljesen más árut kap, mint amit a weboldalon feltüntettek. Ilyen esetekben a fogyasztónak bizonyítania kell a problémát, például fényképekkel vagy levelezéssel.
Július elsejétől az Európai Unió új szabályt vezet be: minden, az EU-ba érkező, 150 euró alatti értékű, az import egyablakos rendszeren keresztül vámkezelt csomagra egységesen 3 eurós vámkezelési díjat vezetnek be. Így most reflektorfénybe kerülnek az olcsóbb termékek. Az árakkal kapcsolatban fontos szabály, hogy ha a vállalkozás előre és egyértelműen feltünteti a termék, a szállítás vagy más szolgáltatás díját, akkor a vevő döntése, hogy elfogadja-e ezeket a feltételeket.
Azt érdemes tudni, hogy fogyasztóvédelmi szempontból nincs különbség az olcsóbb és a drágább termékek között: ugyanazok a szabályok érvényesek. Ugyanakkor a jótállás időtartama az árhoz kötődik. A kötelező jótállás 10.000 forint felett érvényes, és az értéktől függően változik: bizonyos értékhatár felett akár 3 év is lehet. A szavatosság általánosan 2 évig érvényesíthető, de egy év elteltével már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba nem rendeltetésellenes használatból ered. Használt termékek esetében a szavatosság időtartama rövidebb is lehet, de legalább egy év. A vállalkozásnak ilyen esetben is megfelelően kell teljesítenie a szerződést.
Ha a csomag eltűnik, és vállalkozástól vásároltunk, akkor a kereskedő felelős azért, hogy a termék megérkezzen hozzánk, még akkor is, ha futárszolgálatot vesz igénybe.
Más szabályok vonatkoznak a magánszemélyek közötti adásvételre, például a Vinted esetében. Ilyenkor nem vevő és vállalkozás közötti jogviszonyról beszélünk, ezért a fogyasztóvédelmi szabályok nem alkalmazhatók. Ettől függetlenül természetesen követelhetjük a terméket vagy a pénz visszatérítését. Sőt a platformoknak – például a Vintednek – lehet saját belső vitarendezési rendszere.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság célja elsősorban a tájékoztatás, a tudatosság növelése és az ellenőrzés. Vizsgálják az online kereskedőket, ellenőrzik, hogy betartják-e a fogyasztóvédelmi szabályokat, és próbavásárlásokat is végeznek. A fogyasztók ingyenesen kérhetnek tájékoztatást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság zöldszámán vagy a hivatal honlapján.
