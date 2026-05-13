Molnár Anikó kitálalt Stohl András szakításáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 18:00
Molnár Anikó 2004-ben próbált szerencsét a TV2 sikerműsorában. Bár A Nagy Ő számára nem volt sikeres, úgy gondolja, hogy ott is bármikor lehet hosszú távú partnert találni.
Az egész országot foglalkoztatta, vajon Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolata milyen irányt vesz A Nagy Ő műsort követően. A napokban azonban nem várt hírt jelentettek be. Kiderült, hogy A Nagy Ő szerelmesei szakítottak, amit Lékai-Kiss Ramónának árultak el először. Bár nem volt hosszú idejű a kapcsolat, mégis a műsor történetének egyik legsikeresebb párosa lettek. Molnár Anikó lapunk megkeresésére mondta el a történtekről a véleményét. Mint mondja, Stohl és Kriszta hiába egy műsorban jöttek össze, így is sikeresek lehettek volna.

Molnár Anikó is szerepelt már A Nagy Ő-ben, ám nem találta meg az igaz szerelem.
Molnár Anikó A Nagy Ő-ben való szereplése is jól mutatja, hogy nem mindenki találja meg az igazit a TV2 műsorában

A korábbi Nagy Ő nagyon szurkolt Stohl Andrásnak

Szerintem András lehet eddig a legsikeresebb. Ebben a korban már nem egy kalandra vágyik az ember, hanem egy társra és neki is van a kicsik mellett két felnőtt lánya, akikkel már nem kell annyit foglalkoznia. Így látom rajta, hogy szeretné, ha valaki ott lenne mellette, ami akár ebben a műsorban is összejöhet neki

nyilatkozta korábban a Ripost-nak Molnár Anikó.

Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán és egy ideig sokan bíztak abban, hogy igaza lett Anikónak. A tegnapi hír azonban lesokkolta az embereket, ám a felnőttfilmes tartalomgyártót annyira nem lepte meg a hír. Ez is rekord szerintem. Nekem például nem, hogy ennyi ideig, de semeddig nem tartott a kapcsolat a műsor után. Így tapasztalatom nincsen ebben a témában, de sajnálom, ilyen az élet” – mesélte lapunknak Molnár Anikó.

Molnár Anikó szerint Stohl András a szakítás ellenére is sikeresen zárta A Nagy Ő-t.
Molnár Anikó a szakítás ellenére is sikeresnek gondolja Stohl András szereplését

Molnár Anikó szerint a műsorban is lehet szerelmet találni

Sokan nem értették, hogy Stohl András 59 évesen miért vállalta el A Nagy Ő szerepét. Ám ez is csak azt bizonyítja, hogy a műsorvezető nem kalandot ment keresni a műsorba, hanem egy komoly kapcsolatot. A korábbi tapasztalatok azonban nem azt mutatják, hogy erre A Nagy Ő című műsor a legalkalmasabb. Anikó szerint azonban ott is rátalálhat valakire a szerelem.

Szerintem nem nehezebb a tévé képernyőjén kapcsolatot találni. Hiszek abban, hogy ha valakiket egymásnak teremtettek, akkor teljesen mindegy, hogy hol találkoznak. Háborúban is születtek szerelmek, tehát ez nem lehet befolyásoló tényező

– jelentette ki Molnár Anikó.

A korábbi Nagy Ő 2004-ben próbált szerencsét a műsorban, ám nem járt sikerrel. Stohl András kapcsolata A Nagy Ő történetének leghosszabb kapcsolata volt, mivel ez nem februárban, a műsor befejezésekor kezdődött. A reality forgatása után már együtt volt András és Kriszta, akiknek sokáig árnyékban kellett élniük, rejtőzve a nyilvánosság és a kamerák elől. Így alátámaszható Anikó kijelentése, hogy rekordnak számít Stohl András és Kiss Kriszta szerelme.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
