Molnár Anikó kitálalt Stohl András szakításáról

Az egész országot foglalkoztatta, vajon Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolata milyen irányt vesz A Nagy Ő műsort követően. A napokban azonban nem várt hírt jelentettek be. Kiderült, hogy A Nagy Ő szerelmesei szakítottak, amit Lékai-Kiss Ramónának árultak el először. Bár nem volt hosszú idejű a kapcsolat, mégis a műsor történetének egyik legsikeresebb párosa lettek. Molnár Anikó lapunk megkeresésére mondta el a történtekről a véleményét. Mint mondja, Stohl és Kriszta hiába egy műsorban jöttek össze, így is sikeresek lehettek volna.

Molnár Anikó A Nagy Ő-ben való szereplése is jól mutatja, hogy nem mindenki találja meg az igazit a TV2 műsorában (Fotó: Szabolcs László)

A korábbi Nagy Ő nagyon szurkolt Stohl Andrásnak

Szerintem András lehet eddig a legsikeresebb. Ebben a korban már nem egy kalandra vágyik az ember, hanem egy társra és neki is van a kicsik mellett két felnőtt lánya, akikkel már nem kell annyit foglalkoznia. Így látom rajta, hogy szeretné, ha valaki ott lenne mellette, ami akár ebben a műsorban is összejöhet neki

– nyilatkozta korábban a Ripost-nak Molnár Anikó.

Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán és egy ideig sokan bíztak abban, hogy igaza lett Anikónak. A tegnapi hír azonban lesokkolta az embereket, ám a felnőttfilmes tartalomgyártót annyira nem lepte meg a hír. „Ez is rekord szerintem. Nekem például nem, hogy ennyi ideig, de semeddig nem tartott a kapcsolat a műsor után. Így tapasztalatom nincsen ebben a témában, de sajnálom, ilyen az élet” – mesélte lapunknak Molnár Anikó.

Molnár Anikó a szakítás ellenére is sikeresnek gondolja Stohl András szereplését (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó szerint a műsorban is lehet szerelmet találni

Sokan nem értették, hogy Stohl András 59 évesen miért vállalta el A Nagy Ő szerepét. Ám ez is csak azt bizonyítja, hogy a műsorvezető nem kalandot ment keresni a műsorba, hanem egy komoly kapcsolatot. A korábbi tapasztalatok azonban nem azt mutatják, hogy erre A Nagy Ő című műsor a legalkalmasabb. Anikó szerint azonban ott is rátalálhat valakire a szerelem.

Szerintem nem nehezebb a tévé képernyőjén kapcsolatot találni. Hiszek abban, hogy ha valakiket egymásnak teremtettek, akkor teljesen mindegy, hogy hol találkoznak. Háborúban is születtek szerelmek, tehát ez nem lehet befolyásoló tényező

– jelentette ki Molnár Anikó.