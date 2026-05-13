Molnár Anikó kitálalt Stohl András szakításáról

Az egész országot foglalkoztatta, vajon Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolata milyen irányt vesz A Nagy Ő műsort követően. A napokban azonban nem várt hírt jelentettek be. Kiderült, hogy A Nagy Ő szerelmesei szakítottak, amit Lékai-Kiss Ramónának árultak el először. Bár nem volt hosszú idejű a kapcsolat, mégis a műsor történetének egyik legsikeresebb párosa lettek. Molnár Anikó lapunk megkeresésére mondta el a történtekről a véleményét. Mint mondja, Stohl és Kriszta hiába egy műsorban jöttek össze, így is sikeresek lehettek volna.
Szerintem András lehet eddig a legsikeresebb. Ebben a korban már nem egy kalandra vágyik az ember, hanem egy társra és neki is van a kicsik mellett két felnőtt lánya, akikkel már nem kell annyit foglalkoznia. Így látom rajta, hogy szeretné, ha valaki ott lenne mellette, ami akár ebben a műsorban is összejöhet neki
– nyilatkozta korábban a Ripost-nak Molnár Anikó.
Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán és egy ideig sokan bíztak abban, hogy igaza lett Anikónak. A tegnapi hír azonban lesokkolta az embereket, ám a felnőttfilmes tartalomgyártót annyira nem lepte meg a hír. „Ez is rekord szerintem. Nekem például nem, hogy ennyi ideig, de semeddig nem tartott a kapcsolat a műsor után. Így tapasztalatom nincsen ebben a témában, de sajnálom, ilyen az élet” – mesélte lapunknak Molnár Anikó.
Sokan nem értették, hogy Stohl András 59 évesen miért vállalta el A Nagy Ő szerepét. Ám ez is csak azt bizonyítja, hogy a műsorvezető nem kalandot ment keresni a műsorba, hanem egy komoly kapcsolatot. A korábbi tapasztalatok azonban nem azt mutatják, hogy erre A Nagy Ő című műsor a legalkalmasabb. Anikó szerint azonban ott is rátalálhat valakire a szerelem.
Szerintem nem nehezebb a tévé képernyőjén kapcsolatot találni. Hiszek abban, hogy ha valakiket egymásnak teremtettek, akkor teljesen mindegy, hogy hol találkoznak. Háborúban is születtek szerelmek, tehát ez nem lehet befolyásoló tényező
– jelentette ki Molnár Anikó.
A korábbi Nagy Ő 2004-ben próbált szerencsét a műsorban, ám nem járt sikerrel. Stohl András kapcsolata A Nagy Ő történetének leghosszabb kapcsolata volt, mivel ez nem februárban, a műsor befejezésekor kezdődött. A reality forgatása után már együtt volt András és Kriszta, akiknek sokáig árnyékban kellett élniük, rejtőzve a nyilvánosság és a kamerák elől. Így alátámaszható Anikó kijelentése, hogy rekordnak számít Stohl András és Kiss Kriszta szerelme.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.