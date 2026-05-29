„Nem biztos, hogy életben maradtam volna” – Élő adásban tette meg a legfájdalmasabb vallomását Molnár Gusztáv

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 14:20
A népszerű színész élő adásban beszélt élete legsötétebb időszakáról és a mindent elsöprő családi szeretet erejéről. A legvégső tragédiát elkerülő Molnár Gusztáv drámai őszinteséggel ismerte el, hogy felesége és újszülött kislánya nélkül ma már nem biztos, hogy életben lenne.

Molnár Gusztáv a TV2 Mokka műsorában vendégeskedett, ahol Zavaros Eszterrel és Istenes Lászlóval beszélgetett az életében beállt radikális változásokról. A népszerű színész egy teljesen új, kiegyensúlyozott és érett oldalát mutatta meg a nézőknek: boldog, elkötelezett édesapaként tért vissza a képernyőre. Kislánya, Lili Róza érkezése óriási belső paradigmaváltást indított el nála, ami segített neki végleg lezárni a múlt nehéz, viharos időszakait. Guszti ma már büszkén veszi ki a részét a mindennapi teendőkből, és természetes módon támogatja feleségét, Dorinát a baba körüli logisztikában.

Molnár Gusztáv mintaapává vált.
Molnár Gusztáv élete 180 fokos fordulatot vett, mióta józan (Fotó: Bors)

Molnár Gusztáv apai feladatait könnyűszerrel oldja meg

A színész otthon abszolút multifunkcionális apukaként működik, bár elismeri, hogy a társadalom egy része még mindig előítéletekkel követi ezt a szerepkört. Nemrég hatalmas vihar robbant ki a közösségi oldalán egy ártatlannak tűnő családi poszt miatt, amikor Dorina elment egy kicsit kikapcsolódni: „Négy hete kiraktam, hogy Dorina megy körmöshöz, és én még ekkora vihart poszt alatt nem láttam” – mesélte Guszti, utalva a felháborodott kommentekre, majd hozzátette, hogy ezek a negatív megjegyzések már egyáltalán nem hatnak rájuk, majd elmondta, hogy szerinte sok férfi a munkába menekül a felelősség elől, ő viszont más értékrendet követ: 

Alapvetően azt gondolom, hogy a lányom arra fog emlékezni, amikor érte vagyok otthon, és nem arra, amikor érte keresek máshol pénzt

– szögezte le. 

Lili Róza az ujja köré csavarta az édesapját

A most hét hetes Lili Róza teljesen elvarázsolta az édesapját, aki elárulta, hogy már most megérett benne az „életem szerelme” érzés. Amikor kettesben maradnak, a színész igyekszik minél mélyebb érzelmi biztonságot nyújtani a picinek: „Nagyon sokat beszélek Lilihez, és amikor kettesben vagyunk, akkor nagyon kitárulkozom neki” – vallotta be, majd hozzáfűzte: 

Hiszek abban, hogy valahogy az, amit mondok, az, ahogyan mondom, tehát a hangszínem, vagy az, amit kifejezek, az a kis idegrendszerét úgy huzalozza, hogy az megteremti a biztonságot. Szóval én ezt így kifejezetten élem.

Olyannyira elkötelezett az apaság mellett, hogy ha a szükség úgy hozná nagyon szívesen otthon maradna Gyeden. Nem akar lemaradni a pici fejlődésének egyetlen pillanatáról sem: „Tegnap volt meg az első megfordulás. Tehát, hogy így fogta magát és így hasra fordult, és akkor így üvöltöttem... Nem akarok semmiből kimaradni.

Molnár Gusztáv és Dorina kislánya a lehető legjobb helyre született.
Molnár Gusztáv felesége igazán szerencsés, hogy Guszti mindenből kiveszi a részét (Fotó: Molnár Gusztáv)

Molnár Gusztáv gyereke előtt más ember volt

A családi idill mögött komoly önismereti munka áll. Guszti őszintén beszélt arról, hogy a múltbeli szakmai sikerek ma már teljesen eltörpülnek a család fontossága mellett, a prioritásai teljesen átértékelődtek: „Volt az életemben olyan, amikor azt gondoltam, hogy sikeres vagyok, és most ennyi év távlatából azt gondolom, hogy bizonyos eredmények, sorozat szerepek, száz színházi bemutató semmit nem számít” – jelentette ki. Lili érkezését egy óriási lehetőségként fogja fel: „Az, hogy én ennél a kis léleknél mondjuk teljesen tiszta lappal kezdhetek, az egy óriási ajándék.” A beszélgetés legdrámaibb és legőszintébb pillanata az volt, amikor a színész kendőzetlenül beszélt a saját túléléséről és a család megtartó erejéről: „Szerintem, ha nem lenne Dorina és a kislányom, akkor nem biztos, hogy életben maradtam volna...” – mondta ki a súlyos igazságot.

Ugyanakkor azonnal hozzátette, hogy ezzel a vallomással óvatosan kell bánnia: „De ezt a terhet nem szeretném rájuk rakni egyébként, mert ez egy iszonyatosan nagy felelősség, tehát nekik nincs ezzel dolguk, nekem van” – zárta a gondolatait.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
