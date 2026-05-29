„Nem biztos, hogy életben maradtam volna” – Élő adásban tette meg a legfájdalmasabb vallomását Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv a TV2 Mokka műsorában vendégeskedett, ahol Zavaros Eszterrel és Istenes Lászlóval beszélgetett az életében beállt radikális változásokról. A népszerű színész egy teljesen új, kiegyensúlyozott és érett oldalát mutatta meg a nézőknek: boldog, elkötelezett édesapaként tért vissza a képernyőre. Kislánya, Lili Róza érkezése óriási belső paradigmaváltást indított el nála, ami segített neki végleg lezárni a múlt nehéz, viharos időszakait. Guszti ma már büszkén veszi ki a részét a mindennapi teendőkből, és természetes módon támogatja feleségét, Dorinát a baba körüli logisztikában.

Molnár Gusztáv apai feladatait könnyűszerrel oldja meg

A színész otthon abszolút multifunkcionális apukaként működik, bár elismeri, hogy a társadalom egy része még mindig előítéletekkel követi ezt a szerepkört. Nemrég hatalmas vihar robbant ki a közösségi oldalán egy ártatlannak tűnő családi poszt miatt, amikor Dorina elment egy kicsit kikapcsolódni: „Négy hete kiraktam, hogy Dorina megy körmöshöz, és én még ekkora vihart poszt alatt nem láttam” – mesélte Guszti, utalva a felháborodott kommentekre, majd hozzátette, hogy ezek a negatív megjegyzések már egyáltalán nem hatnak rájuk, majd elmondta, hogy szerinte sok férfi a munkába menekül a felelősség elől, ő viszont más értékrendet követ:

Alapvetően azt gondolom, hogy a lányom arra fog emlékezni, amikor érte vagyok otthon, és nem arra, amikor érte keresek máshol pénzt

– szögezte le.

Lili Róza az ujja köré csavarta az édesapját

A most hét hetes Lili Róza teljesen elvarázsolta az édesapját, aki elárulta, hogy már most megérett benne az „életem szerelme” érzés. Amikor kettesben maradnak, a színész igyekszik minél mélyebb érzelmi biztonságot nyújtani a picinek: „Nagyon sokat beszélek Lilihez, és amikor kettesben vagyunk, akkor nagyon kitárulkozom neki” – vallotta be, majd hozzáfűzte:

Hiszek abban, hogy valahogy az, amit mondok, az, ahogyan mondom, tehát a hangszínem, vagy az, amit kifejezek, az a kis idegrendszerét úgy huzalozza, hogy az megteremti a biztonságot. Szóval én ezt így kifejezetten élem.

Olyannyira elkötelezett az apaság mellett, hogy ha a szükség úgy hozná nagyon szívesen otthon maradna Gyeden. Nem akar lemaradni a pici fejlődésének egyetlen pillanatáról sem: „Tegnap volt meg az első megfordulás. Tehát, hogy így fogta magát és így hasra fordult, és akkor így üvöltöttem... Nem akarok semmiből kimaradni.”