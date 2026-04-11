Exkluzív! Megszületett Molnár Gusztáv és Dorina kislánya! Csodaszép nevet kapott a bébi

A Bors első kézből értesült a gólyahírről: megszületett Molnár Gusztáv és felesége, Dorina kislánya. A szülők természetesen szeretnék meghitten átélni az örömteli pillanatokat, de lapunknak azért megüzenték a csodálatos hírt.
Szeptember végén a Borsnak árulta el először Molnár Gusztáv és Dorina, hogy szülői örömök elé néznek. Sőt, egy rózsaszín ruhácskát fogva, Molnár Gusztáv felesége a bébi neméről is lerántotta a leplet. Az áldott állapot valóban mesésen alakult, az elmúlt hónapokban rengeteget utaztak, jókat ették és élvezték az életet. Az utóbbi napok azonban már a lelassulásról és a ráhangolódásról szóltak.
Molnár Guszti a várandósság hónapjai alatt többször is hírt adott a hogylétükről, a minap pedig azt is ellentmondást nem tűrően bejelentette: végig Dorina mellett lesz a szülőszobában, támogatva feleségét a nehéz, de egyszerre mégis csodálatos pillanatokban.
Erre pedig nem is kellett sokat várni: április 10-én, éppen az előre jósolt dátumon világra is jött kislányuk, akinek gyönyörű nevet adtak.
Bár a házaspár többször adott betekintést a mindennapjaikba, kislányuk nevét nem akarták előre elárulni. Most viszont, hogy megszületett, nem szerették volna magukban tartani a boldogságot, a Borsnak büszkén árulták el:
Április 10-én megszületett Molnár Lili Róza
– jelentették be, majd a sajtó megértését kérve jelezték, hogy a következő napokat szeretnék csendben, az új családi egységükre koncentrálva tölteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.