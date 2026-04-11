Exkluzív! Megszületett Molnár Gusztáv és Dorina kislánya! Csodaszép nevet kapott a bébi

A Bors első kézből értesült a gólyahírről: megszületett Molnár Gusztáv és felesége, Dorina kislánya. A szülők természetesen szeretnék meghitten átélni az örömteli pillanatokat, de lapunknak azért megüzenték a csodálatos hírt.

Molnár Gusztáv és Molnár-Mucsi Dorina szülők lettek: megszületett a kislányuk, akinek a nevét a Borsnak árulták el először! (Fotó: Facebook/Molnár Gusztáv)

Csodálatos időszaknak élték meg a várandósság hónapjait

Szeptember végén a Borsnak árulta el először Molnár Gusztáv és Dorina, hogy szülői örömök elé néznek. Sőt, egy rózsaszín ruhácskát fogva, Molnár Gusztáv felesége a bébi neméről is lerántotta a leplet. Az áldott állapot valóban mesésen alakult, az elmúlt hónapokban rengeteget utaztak, jókat ették és élvezték az életet. Az utóbbi napok azonban már a lelassulásról és a ráhangolódásról szóltak.

Molnár Guszti a várandósság hónapjai alatt többször is hírt adott a hogylétükről, a minap pedig azt is ellentmondást nem tűrően bejelentette: végig Dorina mellett lesz a szülőszobában, támogatva feleségét a nehéz, de egyszerre mégis csodálatos pillanatokban.

Gyönyörű nevet kapott Molnár Gusztáv kislánya

Erre pedig nem is kellett sokat várni: április 10-én, éppen az előre jósolt dátumon világra is jött kislányuk, akinek gyönyörű nevet adtak.

Bár a házaspár többször adott betekintést a mindennapjaikba, kislányuk nevét nem akarták előre elárulni. Most viszont, hogy megszületett, nem szerették volna magukban tartani a boldogságot, a Borsnak büszkén árulták el:

Április 10-én megszületett Molnár Lili Róza

– jelentették be, majd a sajtó megértését kérve jelezték, hogy a következő napokat szeretnék csendben, az új családi egységükre koncentrálva tölteni.