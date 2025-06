Molnár Gusztáv vallomása a pokolról: „Egy vitába belehalhatok, mert iszom...”

Molnár Gusztáv valahogy megváltozott. Vele beszélgetve, az embernek az a benyomása támad, hogy újjászületett, és ez a 2.0-ás verzió. Valahogy jobban, hitelesebben működik, mint a korábbi. De mégis, mi történt tavaly év vége óta? Miért sikerül neki most az, ami korábban sehogyan sem jött össze? Vagyis a józan élet…

Molnár Gusztáv alkoholizmusa lassan, de biztosan a múlt homályába vész (Fotó: Molnár Gusztáv)

Molnár Gusztáv: „Mostanra teljesen megváltozott a nőkhöz, illetve konkrétan egyetlen nőhöz fűződő viszonyom”

„Korábban nagyon sokszor gondoltam, hogy legyőztem a függőségemet és minden alkalommal tévedtem. Az alapvető különbség a jelen helyzet és a korábbiak közözött az, hogy kialakult a betegség tudatom. A legnagyobb baj talán az volt, hogy ami fejben megvolt, az nem mindig jött meg érzésben. Hogy egy közhellyel éljek:

Egy csomó mindenről tudtam, de nem sejtettem

– kezdte a beszélgetést hatalmas elánnal Molnár Gusztáv, aki az utóbbi időszakban végre képes volt gyökeresen átformálni mindazt, amit húsz éven át gondolt önmagáról és az emberi kapcsolatairól. Ebben persze hatalmas szerepe volt és van egy nőnek...

„Mostanra teljesen megváltozott a nőkhöz, illetve konkrétan egyetlen nőhöz fűződő viszonyom. Ebben természetesen a menyasszonyomnak volt és van döntő szerepe, de kellett hozzá az is, hogy szembenézzek az anyám és köztem épült traumákkal terhelt kapcsolat mélységeivel. Most, talán életemben először vagyok képes arra, hogy elfogadjam a szeretetet, amit kapok. Megbocsájtottam magamnak és szép lassan, de biztosan mindenki másnak is. Fontos lépés volt, hogy a szégyenérzetet átkonvertáltam bűntudattá. A szégyenérzetem ugyanis mindig azt a gondolatot ébresztette bennem, hogy a hiba én magam vagyok, míg a bűntudat azt, hogy hibáztam. Felismertem, hogy nem alapvetően vagyok rossz ember, csak az életem bizonyos szakaszaiban és helyzeteiben rossz döntéseket hoztam” – magyarázta az alkoholbetegségét ma már egyre jobban kezelő színész, aki bevallotta, hogy idén év elején volt még egy mélypontja, de ez már korántsem végződött olyan csúnyán, mint a korábbiak.

Molnár Gusztáv színész ma már tudja, korábban elbízta magát (Fotó: Molnár Gusztáv)

„Jött mennybemenetel és hatalmas figyelem. Én pedig elbíztam magam…”

„Február elejére teszem az ébredésem idejét. Akkor volt egy újabb mélypontom. Ekkor tapasztaltam először, hogy már az úgynevezett szerhasználat, vagyis a pia sem adott semmit. Már az sem volt jó. Én az a fajta használó vagyok, aki nem örömszerzési céllal ittam, hanem az elviselhetetlen gondolataim elől menekültem a teljes black out-ba. Szó szerint kiütöttem magam, de februárban már az sem ment. Nem is akartam már inni és nem is sikerült úgy, mint addig. Előtte, ahogy kijöttem az elvonóról, volt egyfajta megvilágosodásom. Kétszázhatvanöt nap tisztán. Jött mennybemenetel és hatalmas figyelem. Én pedig elbíztam magam… Azt gondoltam, hogy mindent is tudok és mindenkinél jobban is tudom a mindent” – idézte fel az utolsó, durva visszaesésének időszakát Molnár Gusztáv, aki sokkal többet várt az elvonó utáni időktől, mint amennyit kapott. A csalódásai ugyanakkor elindították azon az önismereti úton, mely során egyfajta nagytakarításba kezdett.