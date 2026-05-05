Őrületes imádat: így fogadták az Exatlon kiesett Bajnokát a repülőtéren

Fantasztikus élményekkel tért haza nyolc hét után a fiatal karate bajnok, aki harmadik párbajáról már nem tudott győztesként távozni. Bár kiesése után kicsit csalódott volt az Exatlon Hungary 2026 Bajnoka, mégis boldogan szállt fel a Budapestre tartó repülőgépre azzal a tudattal, hogy szeretteit végre magához ölelheti. De, ami a repülőtéren várta, arra még ő sem számított.
A sport-reality minden versenyzőjének az a legnehezebb, hogy akár hónapokig nem láthatja, hallhatja azokat, akik a szívének a legkedvesebbek. Bár nővére, az Exatlont szintén megjárt Halász Vivien elmondásai alapján Halász Jázminnak beható ismeretei voltak arról mi vár rá, a honvágy egy idő után őt is gyötörte.
A műsor roppant szigorú szabályai szerint ugyanis a verseny elején elveszik a játékosok mobilját, így még csak beszélni sem tudnak szeretteikkel, nem tudnak semmit róluk, el vannak vágva teljesen a külvilágtól. A fiatal világbajnok karatésnak ráadásul nagyon szoros a kapcsolata nővérével, akivel együtt is dolgoznak, együtt viszik tovább elhunyt édesapjuk emlékét, sőt Vivien az, aki a versenyein mindig a tatami mellett szurkol neki és segíti. Rengeteg időt tölt együtt házas testvérével, aki tavaly ment hozzá a szintén exatlonos Kővári Viktorhoz, aki nemrég megszólalt Jázó és Valkusz Máté kapcsolatáról. Mindenesetre, amikor Ekler Luca kiejtette a karate bajnokot a versenyből, a szerettei már tudták, mivel fogják várni őt a repülőtéren. Halász Vivien a megható találkozásról megosztott egy videót TikTok oldalán, ahol látni, hogy nemcsak virágcsokrokkal, de szívecskés lufival lepték meg a Bajnokot.
Halász Jázmin, aki az Exatlonban édesapja emléke előtt akart tisztelegni, a kiesése után megszólalt érzelmeiről.
Nem tudtam elképzelni, hogy ez milyen, nehezebb, mint számítottam rá. Lelkileg nagyon megterhelő volt, viszont nagyon sok mindent tanultam az alatt az idő alatt, amit itt töltöttem és jó barátokra is szert tettem. Hogy megismertem Lalát, Mátét, Tomit, Esztit, Lucát, Adélt, Benjit, Zsut, az egész Bajnokcsapatot, az fantasztikus. Úgyhogy nagyon sok mindent viszek magammal haza! A családom, amiben már mindenki exatlonista, remélem nagyon büszke rám, így is, hogy nem tudtam a végsőkig kitartani. Én nagyon küzdöttem, de Luca mellett sajnos ennyi volt bennem! Ő fantasztikus versenyző, neki ott kell lenni a fináléban!
