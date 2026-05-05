Őrületes imádat: így fogadták az Exatlon kiesett Bajnokát a repülőtéren

Fantasztikus élményekkel tért haza nyolc hét után a fiatal karate bajnok, aki harmadik párbajáról már nem tudott győztesként távozni. Bár kiesése után kicsit csalódott volt az Exatlon Hungary 2026 Bajnoka, mégis boldogan szállt fel a Budapestre tartó repülőgépre azzal a tudattal, hogy szeretteit végre magához ölelheti. De, ami a repülőtéren várta, arra még ő sem számított.

Sírva búcsúzott az Exatlon 2026 hetedik kiesője, Halász Jázmin Valkusz Mátétól (Fotó: TV2)

Újra egyesült az Exatlonból kiesett Halász Jázmin családja

A sport-reality minden versenyzőjének az a legnehezebb, hogy akár hónapokig nem láthatja, hallhatja azokat, akik a szívének a legkedvesebbek. Bár nővére, az Exatlont szintén megjárt Halász Vivien elmondásai alapján Halász Jázminnak beható ismeretei voltak arról mi vár rá, a honvágy egy idő után őt is gyötörte.

A műsor roppant szigorú szabályai szerint ugyanis a verseny elején elveszik a játékosok mobilját, így még csak beszélni sem tudnak szeretteikkel, nem tudnak semmit róluk, el vannak vágva teljesen a külvilágtól. A fiatal világbajnok karatésnak ráadásul nagyon szoros a kapcsolata nővérével, akivel együtt is dolgoznak, együtt viszik tovább elhunyt édesapjuk emlékét, sőt Vivien az, aki a versenyein mindig a tatami mellett szurkol neki és segíti. Rengeteg időt tölt együtt házas testvérével, aki tavaly ment hozzá a szintén exatlonos Kővári Viktorhoz, aki nemrég megszólalt Jázó és Valkusz Máté kapcsolatáról. Mindenesetre, amikor Ekler Luca kiejtette a karate bajnokot a versenyből, a szerettei már tudták, mivel fogják várni őt a repülőtéren. Halász Vivien a megható találkozásról megosztott egy videót TikTok oldalán, ahol látni, hogy nemcsak virágcsokrokkal, de szívecskés lufival lepték meg a Bajnokot.



„Nem tudtam, hogy ez ilyen nehéz”

Halász Jázmin, aki az Exatlonban édesapja emléke előtt akart tisztelegni, a kiesése után megszólalt érzelmeiről.