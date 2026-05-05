KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Györgyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Őrjítően gyönyörűek! Ezek a sztárok taroltak Met-gálán: Sabrina Carpenter lábai izzasztóan szexik – Fotók

met gála
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 10:25
Met-gáladresscodevörös szőnyeg
A divatvilág egyik legexkluzívabb és legnagyobb figyelmet kapó eseménye idén is igazi sztárparádét vonultatott fel a vörös szőnyegre. A Met-gála 2026-os tematikája ráadásul még a megszokotthoz képest is extrémre sikeredett.
M. K.
A szerző cikkei

A Met-gála 2026-ban is őrületes érdeklődésnek örvend, amelyet minden évben a Metropolitan Museum of Art Costume Institute javára rendeznek meg New Yorkban. Bár első pillantásra egy sztárokkal teli vörös szőnyeges estnek tűnik, valójában egy jótékonysági gála, amely a divattörténeti kiállítások finanszírozását szolgálja. Az eseményt nem véletlenül nevezik a divat Oscar-díjának: a világ legismertebb tervezői, modelljei, színészei és kulturális ikonjai teszik itt tiszteletüket évről évre, sokszor egészen extravagáns, művészi öltözékekben.

Met-gála 2026: A sztárok komolyan vették a dresscode-ot, Kendall Jenner tökéletes ruhát választott.
Met-Gála 2026: A sztárok komolyan vették a dresscode-ot, Kendall Jenner például egy selyemhatású ruha mellett tette le a voksát (Fotó: Northfoto/PA Wire/PA Images)

Met-gála 2026: A kreativitásnak idén is csak a fantázia szabott határt 

Az idei tematika a Costume Art, vagyis Kosztümművészet címet viseli, a dresscode pedig “A divat művészet” címet kapta. Ez a téma a Metropolitan Művészeti Múzeum Divat Intézetének tavaszi kiállítását ünnepli és azt vizsgálja, hogy hogyan kapcsolódik a divat a képzőművészethez, illetve az emberi testhez. Itt már nem is csak ruhákról van szó, hanem arról, hogy a test és az öltözködés maga is műalkotásként jelenik meg a vörös szőnyegen. A mottó idén is, mint minden évben kreatív kihívást jelent a meghívottaknak, amely vendéglista egyébként rendkívül szigorú és gondos kiválasztási folyamat végeredménye.

A Met-gála ugyanakkor jóval túlmutat a divaton: igazi kulturális jelenség, amely reflektál a társadalmi és művészeti trendekre és platformot ad az önkifejezésnek. Az idei gálán minden eddiginél látványosabb kreációkban jelentek meg a sztárok. Amíg Heidi Klum tökéletes alakját eltakarva konkrétan egy szobornak öltözött, addig Beyoncé extravagáns, gyémánt berakásos kreációban érkezett, amelyet a fejdísze tett igazán emlékezetessé, de Margot Robbie és Anne Hathaway sem hagyták, hogy show nélkül vonulhassanak a vörös szőnyegen.

Diszkrét vacsorából világraszóló esemény

A Met-gála története egészen 1948-ig nyúlik vissza, amikor Eleanor Lambert divatszakértő megalapította az eseményt. Akkoriban még egy viszonylag visszafogott jótékonysági vacsora volt, ám az évtizedek során egyre nagyobb presztízsre tett szert. A modern Met Gala arculatát leginkább Anna Wintour formálta, aki 1995 óta az esemény egyik fő szervezője és arca. Az ő irányítása alatt vált a gála a globális popkultúra egyik legfontosabb eseményévé. A gála minden évben egy adott téma köré épül, amely kapcsolódik a Costume Institute aktuális kiállításához. Ez a tematika határozza meg a dress code-ot is, amelyet a meghívott vendégek igyekeznek minél kreatívabban értelmezni.

Galéria: Őrületes ruhakreációk a MET Gálán: Amikor a divat tényleg művészeti alkotássá válik
1/21
Blake Lively hozta a tőle megszokott nude színvilágot: igazi dívaként ragyogott

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu