Őrjítően gyönyörűek! Ezek a sztárok taroltak Met-gálán: Sabrina Carpenter lábai izzasztóan szexik – Fotók

A Met-gála 2026-ban is őrületes érdeklődésnek örvend, amelyet minden évben a Metropolitan Museum of Art Costume Institute javára rendeznek meg New Yorkban. Bár első pillantásra egy sztárokkal teli vörös szőnyeges estnek tűnik, valójában egy jótékonysági gála, amely a divattörténeti kiállítások finanszírozását szolgálja. Az eseményt nem véletlenül nevezik a divat Oscar-díjának: a világ legismertebb tervezői, modelljei, színészei és kulturális ikonjai teszik itt tiszteletüket évről évre, sokszor egészen extravagáns, művészi öltözékekben.

Met-Gála 2026: A sztárok komolyan vették a dresscode-ot, Kendall Jenner például egy selyemhatású ruha mellett tette le a voksát (Fotó: Northfoto/PA Wire/PA Images)

Met-gála 2026: A kreativitásnak idén is csak a fantázia szabott határt

Az idei tematika a Costume Art, vagyis Kosztümművészet címet viseli, a dresscode pedig “A divat művészet” címet kapta. Ez a téma a Metropolitan Művészeti Múzeum Divat Intézetének tavaszi kiállítását ünnepli és azt vizsgálja, hogy hogyan kapcsolódik a divat a képzőművészethez, illetve az emberi testhez. Itt már nem is csak ruhákról van szó, hanem arról, hogy a test és az öltözködés maga is műalkotásként jelenik meg a vörös szőnyegen. A mottó idén is, mint minden évben kreatív kihívást jelent a meghívottaknak, amely vendéglista egyébként rendkívül szigorú és gondos kiválasztási folyamat végeredménye.

A Met-gála ugyanakkor jóval túlmutat a divaton: igazi kulturális jelenség, amely reflektál a társadalmi és művészeti trendekre és platformot ad az önkifejezésnek. Az idei gálán minden eddiginél látványosabb kreációkban jelentek meg a sztárok. Amíg Heidi Klum tökéletes alakját eltakarva konkrétan egy szobornak öltözött, addig Beyoncé extravagáns, gyémánt berakásos kreációban érkezett, amelyet a fejdísze tett igazán emlékezetessé, de Margot Robbie és Anne Hathaway sem hagyták, hogy show nélkül vonulhassanak a vörös szőnyegen.

Diszkrét vacsorából világraszóló esemény

A Met-gála története egészen 1948-ig nyúlik vissza, amikor Eleanor Lambert divatszakértő megalapította az eseményt. Akkoriban még egy viszonylag visszafogott jótékonysági vacsora volt, ám az évtizedek során egyre nagyobb presztízsre tett szert. A modern Met Gala arculatát leginkább Anna Wintour formálta, aki 1995 óta az esemény egyik fő szervezője és arca. Az ő irányítása alatt vált a gála a globális popkultúra egyik legfontosabb eseményévé. A gála minden évben egy adott téma köré épül, amely kapcsolódik a Costume Institute aktuális kiállításához. Ez a tematika határozza meg a dress code-ot is, amelyet a meghívott vendégek igyekeznek minél kreatívabban értelmezni.