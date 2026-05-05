Mindenki őket irigyli! Mutatjuk az idei Met-gála legmenőbb sztárpárjait – Fotó

A Met-gála 2026 ismét bebizonyította, miért tartják a divatvilág legfontosabb és leglátványosabb eseményének: a New York-i Metropolitan Museum of Art falai között idén is sztárok, tervezők és művészek találkoztak, hogy a divat és művészet határán egyensúlyozó kreációkkal kápráztassák el a közönséget. Az idei esemény különösen nagy figyelmet kapott, hiszen a tematika és a dress code rendkívül szabad, kreatív értelmezést tett lehetővé.

Met-Gála 2026: Rihanna és A$AP Rocky úgy álltak egymás mellett, mintha idegenek lennének (Fotó: Northfoto/PA)

Met-gála 2026: A sztárpárok idén is büszkén vonultak fel

A Met-gála hagyományosan minden évben a divat és kultúra találkozását ünnepli, amely a Costume Institute kiállításának megnyitójához kapcsolódik. Az idei tematika a Costume Art, vagyis “Kosztümművészet” címet viseli, a dresscode pedig “A divat művészet” címet kapta. Itt már nem is csak ruhákról van szó, hanem arról, hogy a test és az öltözködés maga is műalkotásként jelenik meg a vörös szőnyegen. A klasszikus elegancia helyett ezúttal sokkal inkább provokatív és fantáziadús ruhák domináltak.

Az est abszolút főszereplői között volt Kim Kardashian, Beyoncé, Nicole Kidman és Hailey Bieber, akik látványos szettjeikkel uralták a vörös szőnyeget. Kim Kardashian például egy futurisztikus, folyékony arany hatású, testhez simuló ruhában jelent meg, amely egyszerre volt provokatív és művészi utalás egy 70-es évekbeli alkotásra. Beyoncé visszatérése pedig külön eseményszámnak számított: egy drámai, csontvázszerkezetet idéző, ezüst ruhában érkezett, amely a test és a divat kapcsolatát emelte ki látványosan. Több sztár büszkén vonult fel párjával együtt, többek között John Lithgow és Mary Yeager, vagy Rihanna és A$AP Rocky, akik némileg mintha elfelejtették volna összehangolni öltözékeiket.

Hugh Jackman és Sutton Foster klasszikusabb öltözék mellett tették le a voksukat és nem voltak túlságosan elragadtatva az extrém szettektől. Adrien Brody büszkén karolt össze gyönyörű párjával, Georgina Chapman-nel, de Ben Stiller és Christine Taylor is boldogan pózoltak egymás mellett.

A 2026-os Met-gála minden eddiginél látványosabb és merészebb volt

A Met-gála egyik legfontosabb sajátossága, hogy nemcsak a szépség, hanem a meghökkentés is kulcsszerepet kap és ez 2026-ban sem volt másként. Heidi Klum például szó szerint értelmezte a témát: márványszoborként jelent meg, ami sokak szerint inkább performansz volt, mint divat. A közönséget megosztotta a látvány, egyesek zseniálisnak, mások túlzásnak tartották. Az idei gála nemcsak a ruhák miatt marad emlékezetes. Külön figyelmet kapott például Blue Ivy Carter megjelenése, aki mindössze 14 évesen lépett a vörös szőnyegre – ezzel megszegve az esemény korhatárra vonatkozó szabályait, jóllehet, kivételt tettek vele. A Met-gála 2026 témája, a „Fashion is Art” lehetőséget adott arra, hogy a sztárok kilépjenek a hagyományos vörös szőnyeges keretek közül, és valódi műalkotásként jelenjenek meg.